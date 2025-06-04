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НАТО стремится предотвратить любую угрозу для Украины в будущем, - Рютте

НАТО обсудит поддержку Украины 5 июня 2025 года

Министры обороны стран-членов НАТО 5 июня в Брюсселе обсудят поддержку Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.

"Основное внимание будет уделено дальнейшей поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии. Мы полностью поддерживаем усилия президента Трампа, направленные на прекращение кровопролития и установление справедливого и прочного мира", - сказал он.

По словам Рютте, долгосрочная поддержка Украины со стороны НАТО не имеет целью продолжение войны, а направлена на обеспечение возможности Украины защищать себя сейчас и предотвратить любую агрессию в будущем.

"Завтра члены Альянса также встретятся на Совете НАТО-Украина с министром Умеровым и Высоким представителем ЕС Каей Каллас. Министр Умеров предоставит последнюю информацию о ситуации на поле боя и выскажет оценку Украины по поиску мира", - добавил генсек.

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Автор: 

НАТО (10070) Рютте Марк (382)


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Топ комментарии
+2
Якщо не подолати загрозу в теперішньому, то й в майбутньому не доведеться запобігати, бо не буде вже України. Браво, Рютте. Перепотужничав навіть свого попередника у заявах...
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04.06.2025 13:40 Ответить
+2
PS: А пан Трамп скаже, що ви самі винні)
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04.06.2025 13:41 Ответить
+1
НАТО має на меті запобігти будь-якій загрозі для України в майбутньому


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04.06.2025 13:37 Ответить
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НАТО має на меті запобігти будь-якій загрозі для України в майбутньому


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04.06.2025 13:37 Ответить
Зараз би гарно підсобити - замісь обіцяти майбутнє
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04.06.2025 13:39 Ответить
Ніпрощо, балаканина заради балаканини...якщо ***** піде на Захід з ймовірністю 99% блок НАТО припинить існування.
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04.06.2025 13:39 Ответить
PS: А пан Трамп скаже, що ви самі винні)
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04.06.2025 13:41 Ответить
І буде правий. Риторика європейців розходиться зі справами.
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04.06.2025 13:50 Ответить
Якщо не подолати загрозу в теперішньому, то й в майбутньому не доведеться запобігати, бо не буде вже України. Браво, Рютте. Перепотужничав навіть свого попередника у заявах...
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04.06.2025 13:40 Ответить
а,то воно,це як побажати здоров'я небіжчику ..
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04.06.2025 13:44 Ответить
Але ж як гарно. Навіть зразу й не здогадаєшся.
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04.06.2025 13:49 Ответить
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04.06.2025 13:45 Ответить
для цього потрібно мати чим, а наразі НАТО ялове, на жаль.
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04.06.2025 13:49 Ответить
 
 