НАТО стремится предотвратить любую угрозу для Украины в будущем, - Рютте

Министры обороны стран-членов НАТО 5 июня в Брюсселе обсудят поддержку Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.

"Основное внимание будет уделено дальнейшей поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии. Мы полностью поддерживаем усилия президента Трампа, направленные на прекращение кровопролития и установление справедливого и прочного мира", - сказал он.

По словам Рютте, долгосрочная поддержка Украины со стороны НАТО не имеет целью продолжение войны, а направлена на обеспечение возможности Украины защищать себя сейчас и предотвратить любую агрессию в будущем.

"Завтра члены Альянса также встретятся на Совете НАТО-Украина с министром Умеровым и Высоким представителем ЕС Каей Каллас. Министр Умеров предоставит последнюю информацию о ситуации на поле боя и выскажет оценку Украины по поиску мира", - добавил генсек.

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