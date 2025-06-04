НАТО стремится предотвратить любую угрозу для Украины в будущем, - Рютте
Министры обороны стран-членов НАТО 5 июня в Брюсселе обсудят поддержку Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.
"Основное внимание будет уделено дальнейшей поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии. Мы полностью поддерживаем усилия президента Трампа, направленные на прекращение кровопролития и установление справедливого и прочного мира", - сказал он.
По словам Рютте, долгосрочная поддержка Украины со стороны НАТО не имеет целью продолжение войны, а направлена на обеспечение возможности Украины защищать себя сейчас и предотвратить любую агрессию в будущем.
"Завтра члены Альянса также встретятся на Совете НАТО-Украина с министром Умеровым и Высоким представителем ЕС Каей Каллас. Министр Умеров предоставит последнюю информацию о ситуации на поле боя и выскажет оценку Украины по поиску мира", - добавил генсек.
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