УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12723 відвідувача онлайн
Новини
626 16

НАТО має на меті запобігти будь-якій загрозі для України в майбутньому, - Рютте

НАТО обговорить підтримку України 5 червня 2025 року

Міністри оборони країн-членів НАТО 5 червня у Брюсселі обговорять підтримку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Inform.

"Основна увага буде приділена подальшій підтримці України в її боротьбі проти російської агресії. Ми повністю підтримуємо зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення кровопролиття та встановлення справедливого і тривалого миру", - сказав він.

За словами Рютте, довгострокова підтримка України з боку НАТО не має на меті продовження війни, а спрямована на забезпечення можливості України захищати себе зараз і запобігти будь-якій агресії в майбутньому.

"Завтра члени Альянсу також зустрінуться на Раді НАТО-Україна з міністром Умєровим і Високим представником ЄС Каєю Каллас. Міністр Умєров надасть останню інформацію про ситуацію на полі бою та висловить оцінку України щодо пошуку миру", - додав генсек.

Читайте: Україну офіційно запрошено на саміт в Гаазі, - НАТО

Автор: 

НАТО (6531) Рютте Марк (425)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Ніпрощо, балаканина заради балаканини...якщо ***** піде на Захід з ймовірністю 99% блок НАТО припинить існування.
показати весь коментар
04.06.2025 13:39 Відповісти
+3
Якщо не подолати загрозу в теперішньому, то й в майбутньому не доведеться запобігати, бо не буде вже України. Браво, Рютте. Перепотужничав навіть свого попередника у заявах...
показати весь коментар
04.06.2025 13:40 Відповісти
+3
PS: А пан Трамп скаже, що ви самі винні)
показати весь коментар
04.06.2025 13:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НАТО має на меті запобігти будь-якій загрозі для України в майбутньому


показати весь коментар
04.06.2025 13:37 Відповісти
Зараз би гарно підсобити - замісь обіцяти майбутнє
показати весь коментар
04.06.2025 13:39 Відповісти
Ніпрощо, балаканина заради балаканини...якщо ***** піде на Захід з ймовірністю 99% блок НАТО припинить існування.
показати весь коментар
04.06.2025 13:39 Відповісти
PS: А пан Трамп скаже, що ви самі винні)
показати весь коментар
04.06.2025 13:41 Відповісти
І буде правий. Риторика європейців розходиться зі справами.
показати весь коментар
04.06.2025 13:50 Відповісти
Якщо не подолати загрозу в теперішньому, то й в майбутньому не доведеться запобігати, бо не буде вже України. Браво, Рютте. Перепотужничав навіть свого попередника у заявах...
показати весь коментар
04.06.2025 13:40 Відповісти
а,то воно,це як побажати здоров'я небіжчику ..
показати весь коментар
04.06.2025 13:44 Відповісти
Але ж як гарно. Навіть зразу й не здогадаєшся.
показати весь коментар
04.06.2025 13:49 Відповісти
показати весь коментар
04.06.2025 13:45 Відповісти
для цього потрібно мати чим, а наразі НАТО ялове, на жаль.
показати весь коментар
04.06.2025 13:49 Відповісти
НАТО в даний момент куколди і обсеруни маючи ядерну зброю.
показати весь коментар
04.06.2025 13:55 Відповісти
невже не найдеться хто небудь сказати тому НАТО-що вони гівно
показати весь коментар
04.06.2025 14:01 Відповісти
Пу так і каже. А ще й показує. Нам же ніззя так говорити, бо єдиних партнерів втратимо.
показати весь коментар
04.06.2025 14:11 Відповісти
Ага, ще якійсь меморандум потужний і могутній запропонуйте
показати весь коментар
04.06.2025 14:08 Відповісти
нато больше всего занимается балабольством и жуёт сопли а не помогает Украине!помогает в час по чайной ложке не дай бог чтобы не рассердить рашку!
показати весь коментар
04.06.2025 14:31 Відповісти
Поліція захистить вас від грабіжника, якщо ви самі його спіймаєте і посадите в тюрму.
показати весь коментар
04.06.2025 14:32 Відповісти
 
 