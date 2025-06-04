НАТО має на меті запобігти будь-якій загрозі для України в майбутньому, - Рютте

Міністри оборони країн-членів НАТО 5 червня у Брюсселі обговорять підтримку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Inform.

"Основна увага буде приділена подальшій підтримці України в її боротьбі проти російської агресії. Ми повністю підтримуємо зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення кровопролиття та встановлення справедливого і тривалого миру", - сказав він.

За словами Рютте, довгострокова підтримка України з боку НАТО не має на меті продовження війни, а спрямована на забезпечення можливості України захищати себе зараз і запобігти будь-якій агресії в майбутньому.

"Завтра члени Альянсу також зустрінуться на Раді НАТО-Україна з міністром Умєровим і Високим представником ЄС Каєю Каллас. Міністр Умєров надасть останню інформацію про ситуацію на полі бою та висловить оцінку України щодо пошуку миру", - додав генсек.

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