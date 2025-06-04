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Новини Саміт НАТО у Гаазі
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Україну офіційно запрошено на саміт в Гаазі, - НАТО

нато україна

Україна візьме участь у саміті лідерів країн НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі. Запрошення Києву вже підтвердили в Північноатлантичному альянсі.

Про це повідомив посадовець НАТО у коментарі "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив: "Можемо підтвердити, що Україна буде з нами в Гаазі".

Подробиці порядку денного майбутньої зустрічі наразі не розголошуються, однак в Альянсі наголосили, що інформація буде оприлюднена у визначений термін.

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Автор: 

НАТО (6531) саміт (787) Україна (5958)


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Топ коментарі
+11
Від України має поїхати Порошенко.
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04.06.2025 11:45 Відповісти
+7
Кстаті коли буде разслєдованіє Бігуса що Малюк потратив гроші на аренду складів на росії і купівлю вантажівок за завищеними цінами?
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04.06.2025 12:00 Відповісти
+4
Запрошено послухати про незворотній шлях?
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04.06.2025 11:36 Відповісти
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Запрошено послухати про незворотній шлях?
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04.06.2025 11:36 Відповісти
І незмінну підтримку на шляху, а також впевненість у необхідності спільного вкладу в колективну безпеку, тверде відстоювання міжнародного права, відсутність страху перед диктатурою і оце от все.
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04.06.2025 12:09 Відповісти
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04.06.2025 12:54 Відповісти
ну в 2019 хрипате чтмо взагалі відмовилося їхати, а доки туди летів наш Генерал його звільнили
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04.06.2025 12:55 Відповісти
Від України має поїхати Порошенко.
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04.06.2025 11:45 Відповісти
Кстаті коли буде разслєдованіє Бігуса що Малюк потратив гроші на аренду складів на росії і купівлю вантажівок за завищеними цінами?
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04.06.2025 12:00 Відповісти
В нашій божевільні це цілком можливо
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04.06.2025 12:03 Відповісти
Шо ви таке пишете? Тільки Єрмак!
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04.06.2025 11:55 Відповісти
Ну все, за вами вже виїхали, швидко викидайте всі чоколяди рошен.
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04.06.2025 12:10 Відповісти
Але поїде клон голобородька
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04.06.2025 12:13 Відповісти
Ну і добре, символічно помахали пісюном у напрямку *****.
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04.06.2025 11:53 Відповісти
Ух як путужно. Він аж в чемоданчик сходив від страху.
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04.06.2025 12:03 Відповісти
скоріше це стадія прийняття з боку нати - прийняття, що єдиною силою на європейському континенті, що здатна протистояти русні є ЗСУ.
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04.06.2025 12:06 Відповісти
А ЗСУ від цього прийняття стає легше? Або ще від розказнів усіляких блогерів про "Європа вже все зрозуміла"?
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04.06.2025 12:56 Відповісти
прям тут і зараз - ні. але це прооцес вхоження України в нато не де юре, а де факто. принаймні схоже.
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04.06.2025 13:27 Відповісти
Страху немає, обурення є.
Да как оні смєют к нашєму рику мєдвєжьєму нє пріслушіваться?!
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04.06.2025 12:20 Відповісти
Це після Павутини?))
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04.06.2025 12:08 Відповісти
Офіційно запрошено, щоби сказати: навіть і не думайте, бо пуйло заборонив.
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04.06.2025 13:00 Відповісти
 
 