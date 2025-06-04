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Україну офіційно запрошено на саміт в Гаазі, - НАТО
Україна візьме участь у саміті лідерів країн НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі. Запрошення Києву вже підтвердили в Північноатлантичному альянсі.
Про це повідомив посадовець НАТО у коментарі "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив: "Можемо підтвердити, що Україна буде з нами в Гаазі".
Подробиці порядку денного майбутньої зустрічі наразі не розголошуються, однак в Альянсі наголосили, що інформація буде оприлюднена у визначений термін.
Топ коментарі
+11 віктор федорович #394174
показати весь коментар04.06.2025 11:45 Відповісти Посилання
+7 Andrew Moon
показати весь коментар04.06.2025 12:00 Відповісти Посилання
+4 Calvados
показати весь коментар04.06.2025 11:36 Відповісти Посилання
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Да как оні смєют к нашєму рику мєдвєжьєму нє пріслушіваться?!