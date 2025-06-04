Україну офіційно запрошено на саміт в Гаазі, - НАТО

Україна візьме участь у саміті лідерів країн НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі. Запрошення Києву вже підтвердили в Північноатлантичному альянсі.

Про це повідомив посадовець НАТО у коментарі "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив: "Можемо підтвердити, що Україна буде з нами в Гаазі".

Подробиці порядку денного майбутньої зустрічі наразі не розголошуються, однак в Альянсі наголосили, що інформація буде оприлюднена у визначений термін.

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