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Украина официально приглашена на саммит в Гааге, - НАТО
Украина примет участие в саммите лидеров стран НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге. Приглашение Киеву уже подтвердили в Североатлантическом альянсе.
Об этом сообщил чиновник НАТО в комментарии "Европейской правде", информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил: "Можем подтвердить, что Украина будет с нами в Гааге".
Подробности повестки дня предстоящей встречи пока не разглашаются, однако в Альянсе отметили, что информация будет обнародована в определенный срок.
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+11 віктор федорович #394174
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+7 Andrew Moon
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+4 Calvados
показать весь комментарий04.06.2025 11:36 Ответить Ссылка
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Да как оні смєют к нашєму рику мєдвєжьєму нє пріслушіваться?!
За даними AFP, в Альянсі обговорюють формат участі президента Володимира Зеленського, щоб уникнути можливої негативної реакції з боку Дональда Трампа. При цьому дипломати, які говорили на умовах анонімності, сказали, що Зеленський може приїхати на вечерю, королем Нідерландів Віллемом-Александром для лідерів НАТО, але офіційних перемовин між Україною та альянсом, найімовірніше, не буде.
"Це буде піар-катастрофа, якщо його (Зеленського. - Ред.) там не буде", - сказав один із європейських дипломатів на умовах анонімності. При цьому агентство зазначає, що те, як прийматимуть Зеленського в Гаазі, багато в чому залежить від прогресу у перемовинах з РФ, якщо такий узагалі буде. Поки що два раунди зустрічей в Стамбулі не принесли жодних результатів.
Тим часом Рютте наполягає на тому, що Україна залишається "пріоритетним" питанням на саміті. Дипломати, однак, кажуть, що основну увагу буде приділено досягненню угоди про збільшення витрат на оборону, яка задовольнить Трампа.
Тобто, Зе має бути в ролі якщо не офіціанта, то адміністратора залу