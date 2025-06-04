РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12398 посетителей онлайн
Новости Саммит НАТО в Гааге
1 537 22

Украина официально приглашена на саммит в Гааге, - НАТО

нато украина

Украина примет участие в саммите лидеров стран НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге. Приглашение Киеву уже подтвердили в Североатлантическом альянсе.

Об этом сообщил чиновник НАТО в комментарии "Европейской правде", информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил: "Можем подтвердить, что Украина будет с нами в Гааге".

Подробности повестки дня предстоящей встречи пока не разглашаются, однако в Альянсе отметили, что информация будет обнародована в определенный срок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В НАТО предлагают засчитывать помощь Украине в новый показатель расходов на оборону, - Euractiv

Автор: 

НАТО (10070) саммит (1193) Украина (45010)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Від України має поїхати Порошенко.
показать весь комментарий
04.06.2025 11:45 Ответить
+7
Кстаті коли буде разслєдованіє Бігуса що Малюк потратив гроші на аренду складів на росії і купівлю вантажівок за завищеними цінами?
показать весь комментарий
04.06.2025 12:00 Ответить
+4
Запрошено послухати про незворотній шлях?
показать весь комментарий
04.06.2025 11:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Запрошено послухати про незворотній шлях?
показать весь комментарий
04.06.2025 11:36 Ответить
І незмінну підтримку на шляху, а також впевненість у необхідності спільного вкладу в колективну безпеку, тверде відстоювання міжнародного права, відсутність страху перед диктатурою і оце от все.
показать весь комментарий
04.06.2025 12:09 Ответить
показать весь комментарий
04.06.2025 12:54 Ответить
ну в 2019 хрипате чтмо взагалі відмовилося їхати, а доки туди летів наш Генерал його звільнили
показать весь комментарий
04.06.2025 12:55 Ответить
Від України має поїхати Порошенко.
показать весь комментарий
04.06.2025 11:45 Ответить
Кстаті коли буде разслєдованіє Бігуса що Малюк потратив гроші на аренду складів на росії і купівлю вантажівок за завищеними цінами?
показать весь комментарий
04.06.2025 12:00 Ответить
В нашій божевільні це цілком можливо
показать весь комментарий
04.06.2025 12:03 Ответить
Шо ви таке пишете? Тільки Єрмак!
показать весь комментарий
04.06.2025 11:55 Ответить
Ну все, за вами вже виїхали, швидко викидайте всі чоколяди рошен.
показать весь комментарий
04.06.2025 12:10 Ответить
Але поїде клон голобородька
показать весь комментарий
04.06.2025 12:13 Ответить
Формально він зараз ніхто, і президентом вже не стане, так що нема сенсу у цьому.
показать весь комментарий
04.06.2025 13:51 Ответить
Ну і добре, символічно помахали пісюном у напрямку *****.
показать весь комментарий
04.06.2025 11:53 Ответить
Ух як путужно. Він аж в чемоданчик сходив від страху.
показать весь комментарий
04.06.2025 12:03 Ответить
скоріше це стадія прийняття з боку нати - прийняття, що єдиною силою на європейському континенті, що здатна протистояти русні є ЗСУ.
показать весь комментарий
04.06.2025 12:06 Ответить
А ЗСУ від цього прийняття стає легше? Або ще від розказнів усіляких блогерів про "Європа вже все зрозуміла"?
показать весь комментарий
04.06.2025 12:56 Ответить
прям тут і зараз - ні. але це прооцес вхоження України в нато не де юре, а де факто. принаймні схоже.
показать весь комментарий
04.06.2025 13:27 Ответить
Страху немає, обурення є.
Да как оні смєют к нашєму рику мєдвєжьєму нє пріслушіваться?!
показать весь комментарий
04.06.2025 12:20 Ответить
Це після Павутини?))
показать весь комментарий
04.06.2025 12:08 Ответить
Офіційно запрошено, щоби сказати: навіть і не думайте, бо пуйло заборонив.
показать весь комментарий
04.06.2025 13:00 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2025/06/4/7515574/ Українська правда пише з цього приводу:

За даними AFP, в Альянсі обговорюють формат участі президента Володимира Зеленського, щоб уникнути можливої негативної реакції з боку Дональда Трампа. При цьому дипломати, які говорили на умовах анонімності, сказали, що Зеленський може приїхати на вечерю, королем Нідерландів Віллемом-Александром для лідерів НАТО, але офіційних перемовин між Україною та альянсом, найімовірніше, не буде.
"Це буде піар-катастрофа, якщо його (Зеленського. - Ред.) там не буде", - сказав один із європейських дипломатів на умовах анонімності. При цьому агентство зазначає, що те, як прийматимуть Зеленського в Гаазі, багато в чому залежить від прогресу у перемовинах з РФ, якщо такий узагалі буде. Поки що два раунди зустрічей в Стамбулі не принесли жодних результатів.
Тим часом Рютте наполягає на тому, що Україна залишається "пріоритетним" питанням на саміті. Дипломати, однак, кажуть, що основну увагу буде приділено досягненню угоди про збільшення витрат на оборону, яка задовольнить Трампа.

Тобто, Зе має бути в ролі якщо не офіціанта, то адміністратора залу
показать весь комментарий
04.06.2025 13:49 Ответить
 
 