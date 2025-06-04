Украина официально приглашена на саммит в Гааге, - НАТО

Украина примет участие в саммите лидеров стран НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге. Приглашение Киеву уже подтвердили в Североатлантическом альянсе.

Об этом сообщил чиновник НАТО в комментарии "Европейской правде", информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил: "Можем подтвердить, что Украина будет с нами в Гааге".

Подробности повестки дня предстоящей встречи пока не разглашаются, однако в Альянсе отметили, что информация будет обнародована в определенный срок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В НАТО предлагают засчитывать помощь Украине в новый показатель расходов на оборону, - Euractiv