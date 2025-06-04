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Новости Оборонительные расходы НАТО
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В НАТО предлагают зачислять помощь Украине в новый показатель расходов на оборону, - Euractiv

Расходы на оборону НАТО. Будут учитывать помощь Украине

В НАТО планируют засчитывать новые средства, потраченные на военную помощь Украине как "связанные с обороной" в рамках повышения показателей расходов на оборону до 5% ВВП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv со ссылкой на пять источников.

Так, новые закупки военной техники для Украины, а также инвестиции в украинскую оборонную промышленность будут засчитываться странами-членами НАТО как "связанные с обороной" расходы согласно новым целевым показателям.

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Это соглашение все еще могут изменить в ближайшие недели, перед тем, как лидеры стран НАТО соберутся в Гааге 24 и 25 июня на ежегодный саммит Альянса, пишет издание.

На саммите, отмечается в материале, ожидается принятие решения о повышении целевых показателей оборонных расходов с нынешних 2% ВВП, хотя окончательные детали этих показателей, вероятно, будут проработаны позже.

Сейчас предложение НАТО предусматривает, что каждый член Альянса должен тратить не менее 5% ВВП на оборону - 3,5% на основные сферы обороны (военная техника и денежное обеспечение военных) и 1,5% - на более широкие оборонные расходы.

Сейчас в Альянсе дискуссии сосредоточены на том, чтобы включать в эти 1,5% кибербезопасность, расходы на инфраструктуру или цели по повышению устойчивости, а также военную помощь Украине.

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В НАТО есть общее согласие, что в эту категорию будут зачислять только новые средства, потраченные на помощь Украине, пишет издание.

В то же время невоенная помощь Украине от членов НАТО не будет засчитываться.

Источники издания заявили, что решение причислять финансовую помощь Украине к расходам НАТО на оборону имеет смысл, поскольку вооружение Украины имеет прямое и положительное влияние на безопасность Альянса.

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Автор: 

НАТО (10070) оборона (5231) помощь (7866)


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справедливо. Бо саме Україна нині захищає країни НАТО та весь цивілізований світ від агресії імперії зла.
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04.06.2025 09:38 Ответить
І скільки часу Україні ще прийдеться воювати за цей сцикливий цивілізований світ? Класти своїх людей на фронтах, втрачати молодь від еміграції за кордон? Таким методом ми просто втратимо країну демографічно
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04.06.2025 09:41 Ответить
а які пропозиції?
Тільки щоб реальні.
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04.06.2025 09:42 Ответить
Щоби воювати з рашею роками від європейців потрібні не лише гроші і зброя, а хоча по 100 тисяч солдатів на рік хай рекрутують з 500 млн населення на цю війну - інакше не вийде перемогти
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04.06.2025 09:50 Ответить
я питав за реальні пропозиції.
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04.06.2025 10:05 Ответить
А це і є реальність. Україні самій не вистачить людей для війни роками проти раші і якщо Європа планує, щоби путін зав'яз в Україні до 2030 року, то вони мають радитися, як їм постачати сюди людей
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04.06.2025 10:08 Ответить
А це їх війна?? чи кацапи у німців Голодомори вчиняли?? чи американців у гулаги зганяли?? чи Лондон руйнують???( йди у Тису ниряй!(
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04.06.2025 09:56 Ответить
А чому Антанта не дала Україні державу після першої світової хоча б на території західної України а віддала її новоствореній Польщі? На Європі і Америці теж чимало нашої крові через їхню байдужість і цинізм
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04.06.2025 10:10 Ответить
Це було б добре,
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04.06.2025 09:50 Ответить
По суті так і є. Україна за допомогою цих прставок робить ту ж роботу, яку мало б робити прставлене озброєння і спорядження, але на власній території, що для постачальників є додатковим бонусом.
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04.06.2025 09:57 Ответить
Це дуже позитивна новина. Якшо звичайно цю пропозицію приймуть. Це більш розвʼяже руки західним країнам в допомозі Україні. Гроші витрачати всеодно треба. І всі прекрасно розуміють важливість допомоги. Тож якшо всі країни НАТО скинуться навіть по 1-2% додатково - ЗСУ буде завалена західною зброєю. Головне тільки шоб ************* в НАТО це не заблокували (починаючи з головного - рудої бібізяни).
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04.06.2025 10:19 Ответить
 
 