В НАТО предлагают зачислять помощь Украине в новый показатель расходов на оборону, - Euractiv

В НАТО планируют засчитывать новые средства, потраченные на военную помощь Украине как "связанные с обороной" в рамках повышения показателей расходов на оборону до 5% ВВП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv со ссылкой на пять источников.

Так, новые закупки военной техники для Украины, а также инвестиции в украинскую оборонную промышленность будут засчитываться странами-членами НАТО как "связанные с обороной" расходы согласно новым целевым показателям.

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Это соглашение все еще могут изменить в ближайшие недели, перед тем, как лидеры стран НАТО соберутся в Гааге 24 и 25 июня на ежегодный саммит Альянса, пишет издание.

На саммите, отмечается в материале, ожидается принятие решения о повышении целевых показателей оборонных расходов с нынешних 2% ВВП, хотя окончательные детали этих показателей, вероятно, будут проработаны позже.

Сейчас предложение НАТО предусматривает, что каждый член Альянса должен тратить не менее 5% ВВП на оборону - 3,5% на основные сферы обороны (военная техника и денежное обеспечение военных) и 1,5% - на более широкие оборонные расходы.

Сейчас в Альянсе дискуссии сосредоточены на том, чтобы включать в эти 1,5% кибербезопасность, расходы на инфраструктуру или цели по повышению устойчивости, а также военную помощь Украине.

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В НАТО есть общее согласие, что в эту категорию будут зачислять только новые средства, потраченные на помощь Украине, пишет издание.

В то же время невоенная помощь Украине от членов НАТО не будет засчитываться.

Источники издания заявили, что решение причислять финансовую помощь Украине к расходам НАТО на оборону имеет смысл, поскольку вооружение Украины имеет прямое и положительное влияние на безопасность Альянса.

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