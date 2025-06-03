НАТО хочет в пять раз увеличить количество ПВО в Европе, чтобы подготовиться к агрессии РФ, - Bloomberg
НАТО просит европейские страны-члены наращивать численность наземных сил противовоздушной обороны, чтобы подготовиться к возможной агрессии со стороны России.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Вопросы наращивания усилий будут обсуждаться на встрече министров обороны стран Североатлантического договора в Брюсселе в четверг.
По данным издания, НАТО определил цель для европейских членов в пять раз увеличить наземные силы ПВО. Индивидуальные уровни увеличения определят для каждого государства отдельно. Временные рамки не установлены.
Один из европейских военных чиновников сказал Bloomberg, что Альянс нуждается в наращивании наземных систем ПВО.
В течение последних 30 лет НАТО уменьшило количество этих систем, поскольку внимание с "Холодной войны" перешло на угрозы на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Отмечается, что наращивание количества вооружения является частью масштабных амбиций НАТО по увеличению оборонных расходов.
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Втім може буде збільшене і виробництво ракет. Десь в 2034? 2039?
Хз хто там піся ***** і хз на скільки трап чи такі як трап будуть при владі в США.
Трап взагаліто хотів Канаду анексувати.
А є одна добра думка від Голди Київської:
"Якщо вам кажуть що хочуть вас убити і пограбувати-повірте їм."
Там показували міни майбутнього, які впали з літака в вигляді трубок, занурились в грунт , а в тих трубках щось типу одноразових ПТУР, (пам'ятаєте ж nlaw ? ) от по полю їде армада танків і за хвилину всі стоять підбиті.
Інша частина - їде собі фура до аеродрому , піднімає кришку контейнера - вилітає хмара ракет і всі літаки та інфраструктура уражена
Ми тоді думали що якийсь фантазер то монтує ..... а от уже новітні технології на полі .