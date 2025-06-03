НАТО хочет в пять раз увеличить количество ПВО в Европе, чтобы подготовиться к агрессии РФ, - Bloomberg

НАТО просит европейские страны-члены наращивать численность наземных сил противовоздушной обороны, чтобы подготовиться к возможной агрессии со стороны России.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Вопросы наращивания усилий будут обсуждаться на встрече министров обороны стран Североатлантического договора в Брюсселе в четверг.

По данным издания, НАТО определил цель для европейских членов в пять раз увеличить наземные силы ПВО. Индивидуальные уровни увеличения определят для каждого государства отдельно. Временные рамки не установлены.

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Один из европейских военных чиновников сказал Bloomberg, что Альянс нуждается в наращивании наземных систем ПВО.

В течение последних 30 лет НАТО уменьшило количество этих систем, поскольку внимание с "Холодной войны" перешло на угрозы на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Отмечается, что наращивание количества вооружения является частью масштабных амбиций НАТО по увеличению оборонных расходов.

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