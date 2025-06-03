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Новости Оборонительные расходы НАТО
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НАТО хочет в пять раз увеличить количество ПВО в Европе, чтобы подготовиться к агрессии РФ, - Bloomberg

Наращивание ПВО НАТО. Чего добиваются в Альянсе

НАТО просит европейские страны-члены наращивать численность наземных сил противовоздушной обороны, чтобы подготовиться к возможной агрессии со стороны России.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Вопросы наращивания усилий будут обсуждаться на встрече министров обороны стран Североатлантического договора в Брюсселе в четверг.

По данным издания, НАТО определил цель для европейских членов в пять раз увеличить наземные силы ПВО. Индивидуальные уровни увеличения определят для каждого государства отдельно. Временные рамки не установлены.

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Один из европейских военных чиновников сказал Bloomberg, что Альянс нуждается в наращивании наземных систем ПВО.

В течение последних 30 лет НАТО уменьшило количество этих систем, поскольку внимание с "Холодной войны" перешло на угрозы на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Отмечается, что наращивание количества вооружения является частью масштабных амбиций НАТО по увеличению оборонных расходов.

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Автор: 

Европа (1915) НАТО (10069) ПВО (2826)


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Топ комментарии
+6
Думаєте допоможе? Не простіше допомогти Україні добити і розвалити Сосію і спати спокійно наступні 50 років?
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03.06.2025 17:11 Ответить
+4
І про антидронову не забудьте, бо це трохи інше. А тестувати можете нові системи в Україні )
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03.06.2025 16:56 Ответить
+4
Замість щоб угандошити виродків дешево й сердито зараз, разом з ЗСУ, будем тратити трильйони на оборону від них в майбутньому...
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03.06.2025 17:21 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
І про антидронову не забудьте, бо це трохи інше. А тестувати можете нові системи в Україні )
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03.06.2025 16:56 Ответить
Ахахахах. Краще підводних!
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03.06.2025 16:57 Ответить
Я думала для України...РІшучі себе захистити хочуть
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03.06.2025 16:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tLkcnAUjERs
Як рішучі ЄС купують нафту у Рашки й не тільки
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03.06.2025 17:11 Ответить
Перекладаю на українську - а Україна отримає ще менше ракет, до вже наявних комплексів. Це і зараз дефіцит, а якщо вони будуть збільшувати в себе кількість комплексів в 5 разів....
Втім може буде збільшене і виробництво ракет. Десь в 2034? 2039?
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03.06.2025 17:04 Ответить
Думаєте допоможе? Не простіше допомогти Україні добити і розвалити Сосію і спати спокійно наступні 50 років?
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03.06.2025 17:11 Ответить
Хотєть нє врєдно. Врєдно пі*дєть і ні*уя ні дєлать.
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03.06.2025 17:17 Ответить
Замість щоб угандошити виродків дешево й сердито зараз, разом з ЗСУ, будем тратити трильйони на оборону від них в майбутньому...
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03.06.2025 17:21 Ответить
Досить вже скиглити. Хороша новина. Хай нарощують. Це означає виділення бабла. А як тільки на горизонті зʼявляється бабло, то промисловість накліпає шо хочеш і скільки хочеш. А там і Україні шось перепаде. Бо ніхто ніколи не буде віддавати іншій країні ВСІ запаси ракет\танків\снарядів\будь чого. І якщо в Европи буде багато ППО, то і про Україну не забудуть.
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03.06.2025 17:50 Ответить
Дебіли. Швидше і дешевше знищити ********* зараз!
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03.06.2025 17:52 Ответить
А оце правильно.
Хз хто там піся ***** і хз на скільки трап чи такі як трап будуть при владі в США.
Трап взагаліто хотів Канаду анексувати.
А є одна добра думка від Голди Київської:
"Якщо вам кажуть що хочуть вас убити і пограбувати-повірте їм."
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03.06.2025 19:41 Ответить
Років 10 тому на ФБ гуляв ролік в кількох версіях -- певно він маловідомий (?) --
Там показували міни майбутнього, які впали з літака в вигляді трубок, занурились в грунт , а в тих трубках щось типу одноразових ПТУР, (пам'ятаєте ж nlaw ? ) от по полю їде армада танків і за хвилину всі стоять підбиті.
Інша частина - їде собі фура до аеродрому , піднімає кришку контейнера - вилітає хмара ракет і всі літаки та інфраструктура уражена
Ми тоді думали що якийсь фантазер то монтує ..... а от уже новітні технології на полі .
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03.06.2025 19:49 Ответить
 
 