НАТО хоче вп’ятеро збільшити кількість ППО у Європі, щоб підготуватися до агресії РФ, - Bloomberg

НАТО просить європейські країни-члени нарощувати чисельність наземних сил протиповітряної оборони, щоб підготуватись до можливої агресії з боку Росії.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Питання нарощування зусиль обговорюватимуться на зустрічі міністрів оборони країн Північноатлантичного договору в Брюсселі в четвер.

За даними видання, НАТО визначив мету для європейських членів у пʼять разів збільшити наземні сили ППО. Індивідуальні рівні збільшення визначать для кожної держави окремо. Часових рамок не встановлено.

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Один із європейських військових посадовців сказав Bloomberg, що Альянс потребує нарощування наземних систем ППО.

Протягом останніх 30 років НАТО зменшило кількість цих систем, оскільки увага із "Холодної війни" перейшла на загрози на Близькому Сході та в Північній Африці.

Зазначається, що нарощування кількості озброєння є частиною масштабних амбіцій НАТО щодо збільшення оборонних витрат.

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