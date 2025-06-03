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Новини Оборонні витрати НАТО
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НАТО хоче вп’ятеро збільшити кількість ППО у Європі, щоб підготуватися до агресії РФ, - Bloomberg

Нарощування ППО НАТО. Чого прагнуть в Альянсі

НАТО просить європейські країни-члени нарощувати чисельність наземних сил протиповітряної оборони, щоб підготуватись до можливої агресії з боку Росії.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Питання нарощування зусиль обговорюватимуться на зустрічі міністрів оборони країн Північноатлантичного договору в Брюсселі в четвер.

За даними видання, НАТО визначив мету для європейських членів у пʼять разів збільшити наземні сили ППО. Індивідуальні рівні збільшення визначать для кожної держави окремо. Часових рамок не встановлено.

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Один із європейських військових посадовців сказав Bloomberg, що Альянс потребує нарощування наземних систем ППО.

Протягом останніх 30 років НАТО зменшило кількість цих систем, оскільки увага із "Холодної війни" перейшла на загрози на Близькому Сході та в Північній Африці.

Зазначається, що нарощування кількості озброєння є частиною масштабних амбіцій НАТО щодо збільшення оборонних витрат.

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Автор: 

Європа (1876) НАТО (6530) ППО (3267)


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І про антидронову не забудьте, бо це трохи інше. А тестувати можете нові системи в Україні )
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03.06.2025 16:56 Відповісти
Ахахахах. Краще підводних!
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03.06.2025 16:57 Відповісти
Я думала для України...РІшучі себе захистити хочуть
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03.06.2025 16:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tLkcnAUjERs
Як рішучі ЄС купують нафту у Рашки й не тільки
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03.06.2025 17:11 Відповісти
Перекладаю на українську - а Україна отримає ще менше ракет, до вже наявних комплексів. Це і зараз дефіцит, а якщо вони будуть збільшувати в себе кількість комплексів в 5 разів....
Втім може буде збільшене і виробництво ракет. Десь в 2034? 2039?
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03.06.2025 17:04 Відповісти
Думаєте допоможе? Не простіше допомогти Україні добити і розвалити Сосію і спати спокійно наступні 50 років?
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03.06.2025 17:11 Відповісти
Хотєть нє врєдно. Врєдно пі*дєть і ні*уя ні дєлать.
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03.06.2025 17:17 Відповісти
Замість щоб угандошити виродків дешево й сердито зараз, разом з ЗСУ, будем тратити трильйони на оборону від них в майбутньому...
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03.06.2025 17:21 Відповісти
 
 