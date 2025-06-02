Всі держави східного крила НАТО погодились продовжувати підтримку України, - Павел

Головною метою саміту "Бухарестської дев'ятки" у Вільнюсі було згуртування держав східного крила НАТО перед самітом альянсу в Гаазі.

Про це повідомив президент Чехії Петр Павел, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Напередодні саміту НАТО в Гаазі я вважаю вкрай важливим, щоб ми говорили одним голосом і разом відстоювали наші інтереси. Тим більше, що завдяки участі країн Північної Європи сьогодні у Вільнюсі зібралася майже половина країн-членів Альянсу.

Ми всі погодилися з необхідністю збільшення оборонних витрат і продовження підтримки України. Я радий, що президент Зеленський зміг почути це особисто", - зазначив Павел.

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