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Всі держави східного крила НАТО погодились продовжувати підтримку України, - Павел
Головною метою саміту "Бухарестської дев'ятки" у Вільнюсі було згуртування держав східного крила НАТО перед самітом альянсу в Гаазі.
Про це повідомив президент Чехії Петр Павел, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Напередодні саміту НАТО в Гаазі я вважаю вкрай важливим, щоб ми говорили одним голосом і разом відстоювали наші інтереси. Тим більше, що завдяки участі країн Північної Європи сьогодні у Вільнюсі зібралася майже половина країн-членів Альянсу.
Ми всі погодилися з необхідністю збільшення оборонних витрат і продовження підтримки України. Я радий, що президент Зеленський зміг почути це особисто", - зазначив Павел.
Топ коментарі
+3 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар02.06.2025 22:39 Відповісти Посилання
+2 Максім ХОЙ #398010
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+1 Ан Мур
показати весь коментар02.06.2025 22:46 Відповісти Посилання
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02 червня 2025, 04:38 pm
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4298398.html Бонус: вчерашний удар ВСУ по аэродромам рикошетом угробил роSSиянского генерала
Z-каналы сообщают: в Москве из окна "случайно" выпал генерал-лейтенант Сергей Кобылаш - командующий ВВС России, подозреваемый Международным уголовным судом в военных преступлениях.
👤 Кобылаш - один из самых одиозных фигурантов "незаметной авиации" Кремля. Именно под его руководством стратегическая авиация РФ обстреливала украинские города ракетами Х-101 и Х-55. Он же рассказывал, что "все цели поражены, все идет по плану". Судя по всему, дошел до финального пункта плана.
🪂 Z-комментаторы уже выбирают, что писать в некрологе: патриот, герой или жертва СБУ. Однако официальных подтверждений пока нет.
📌 А если подтвердится - это уже второй фигурант из Гаагского ордерного списка, внезапно выпадающий из окна вместо отправления в Гаагу.
Итак: Z-пропаганда теряет голоса, а Кремль - генералов.
И, кажется, это только начало большого падения.
Просто нагадаю, хто входить до складу "Бухарестської дев'ятки". Це: Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Чехія, Словаччина, та Угорщина. Скоріше нас підтримує весь склад Нордичної п'ятірки в складі Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції - вони також беруть участь в Вільнюському самміті.
а вбивати украінців можна , бидлота клята ?
Знищили кацапи президента Качинського !!
Кваснєвський живий і здоровий 🙁