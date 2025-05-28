Запрошення України до НАТО в короткі терміни є нереалістичним, - Павел

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Україна навряд отримає запрошення в НАТО у короткі терміни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Це пов'язано із позицією президента США Дональда Трампа.

Попри свою рішучу проукраїнську позицію Павел сказав, що "відверто кажучи, нереалістично" запросити Україну до НАТО в короткі терміни, зважаючи на протидію з боку адміністрації Трампа".

Лідер Чехії наголосив, що союзники "не повинні відмовлятися від цієї ідеї", оскільки Київ посилить НАТО, коли приєднається до Альянсу.

"Ми також повинні створити набагато більший тиск (на РФ. - Ред.) з економічного боку, тому що очевидно, що Росія має великі труднощі", - додав він.

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