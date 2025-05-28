УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11353 відвідувача онлайн
Новини Членство України в НАТО
963 14

Запрошення України до НАТО в короткі терміни є нереалістичним, - Павел

Швидкий вступ України в НАТО. Що каже Павел

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Україна навряд отримає запрошення в НАТО у короткі терміни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Це пов'язано із позицією президента США Дональда Трампа.

Попри свою рішучу проукраїнську позицію Павел сказав, що "відверто кажучи, нереалістично" запросити Україну до НАТО в короткі терміни, зважаючи на протидію з боку адміністрації Трампа".

Лідер Чехії наголосив, що союзники "не повинні відмовлятися від цієї ідеї", оскільки Київ посилить НАТО, коли приєднається до Альянсу.

"Ми також повинні створити набагато більший тиск (на РФ. - Ред.) з економічного боку, тому що очевидно, що Росія має великі труднощі", - додав він.

Читайте: Сибіга привітав схвалення Парламентською Асамблеєю НАТО декларації "Мир через силу в Україні"

Автор: 

НАТО (6509) Чехія (1648) членство в НАТО (1736) Павел Петр (164)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Прочитайте слова Президента ще раз!!
показати весь коментар
28.05.2025 09:23
+3
Ну такеее. Там явно і давно є договорняк, Україну в НАТО не пускать. Так. Можете вважати це теорією змови. Хороша новина тількі в тому, що скоро вступати в НАТО та вступати в лайно буде одне і те саме. Бо і зараз ніхто тольком сказати не може, як скоро, дні, тижні. місяці, НАТО зможе захистити Балтію? І чи взагалі воно буде це робити?
показати весь коментар
28.05.2025 09:23
+1
Це вже хто кого буде до військового альянсу запрошувати.ю шановний пане президент та генерал. Незабаром саміт НАТО де Додік Трамп забёє останій цвях у кришку труни НАТО і на отому домі шо у Брюсселі залишится на згадку тільки вивеска
показати весь коментар
28.05.2025 09:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чомусь особливий спротив вступу України до структур НАТО та ЄС виказують країни яких самих нещодавно туди ,,вступили,,
показати весь коментар
28.05.2025 09:21 Відповісти
Прочитайте слова Президента ще раз!!
показати весь коментар
28.05.2025 09:23 Відповісти
Це вже хто кого буде до військового альянсу запрошувати.ю шановний пане президент та генерал. Незабаром саміт НАТО де Додік Трамп забёє останій цвях у кришку труни НАТО і на отому домі шо у Брюсселі залишится на згадку тільки вивеска
показати весь коментар
28.05.2025 09:21 Відповісти
Ну такеее. Там явно і давно є договорняк, Україну в НАТО не пускать. Так. Можете вважати це теорією змови. Хороша новина тількі в тому, що скоро вступати в НАТО та вступати в лайно буде одне і те саме. Бо і зараз ніхто тольком сказати не може, як скоро, дні, тижні. місяці, НАТО зможе захистити Балтію? І чи взагалі воно буде це робити?
показати весь коментар
28.05.2025 09:23 Відповісти
Так. Можете вважати це теорією змови
Далі не читав. Бо так воно і є.
Україна за Зе проїбала усі можливості до приєднання до НАТО
Тут і ігнорування самітів і "НАТО не на часі" , а тепер , коли динамік через ФША змінилось - то так , звісно варто звинувачувати усіх інших , окрім себе
показати весь коментар
28.05.2025 09:37 Відповісти
В 2008 році, самміт НАТО в Бухаресті, ще до Зе і По.... Та ні, там реально пох, Зе, Ю, чи По. Є рішення, нас не приймати. І не приймуть. Скрінь мій пост. Чому? Я написав вище. Висока політика та влада - це завжди змова, і не я цей вислів придумав.
показати весь коментар
28.05.2025 10:43 Відповісти
Фінляндія вступає до НАТО за рік , Україна 35 років борсається і нічого не виходить.
Чому чорт забирай так виходить?
показати весь коментар
28.05.2025 09:33 Відповісти
"НАТО не на часі" (с) Зе-шапіто
Чи забули ?
Та і не обирають клоунів до влади у Фінів, ще й підчас війни
показати весь коментар
28.05.2025 09:38 Відповісти
клоунів вибирали і вибирають в багатьох країнах НАТО. Не хочуть брати Україну в НАТО і не збиралися цього робити через путіна, країни НАТО бояться перднути голосніше в сторону путіна, бо за ним стоять китайці, то по-перше, а по-друге, НАТО не хоче прямого протистояння з ядерною державою. Коли лише Україна є полем бою, є вигідним для усіх членів НАТО, то війна для них без особливих зобов'язань. Хочуть допомагають, хочуть ні, хочуть торгують з росією, хочуть трохи прикривають лавку, завжди в комфорті. Це є все очевидним.
показати весь коментар
28.05.2025 10:23 Відповісти
Та зупинку "Запрошення в НАТО є нереалістичним" проїхали ще перед "Гарантії безпеки є нереалістичними". Давайте вже про "Тиск на РФ є нереалістичним", чи сюди ще не доїхали.
показати весь коментар
28.05.2025 09:45 Відповісти
Лідер Чехії наголосив, що союзники "не повинні відмовлятися від цієї ідеї", Україні варто плюнути і розтерити брехливі багаторічні соплі - обіцянки від НАТО..Пару МБР ракет ЗРАЗУ ЗМІНЯТЬ і американську і рашистську і натівську 3,14здливу риторику в зовсім практичну площину...
показати весь коментар
28.05.2025 10:07 Відповісти
НАТО себе дескридетує саме небажанням приймати нас. Бо небажання має свою назву- тваринний страх.
показати весь коментар
28.05.2025 10:37 Відповісти
Мені якось не зрозуміло навіщо нам це НАТО? ця війна довела, що це абсолютно імпотентна організація. Вони самі кажуть, що БК в них 2 на тижні війни такої інтенсивновті. А я думаю, що і воювати вони не будуть-відразу капітулюють.
показати весь коментар
28.05.2025 11:06 Відповісти
 
 