Сибіга привітав схвалення Парламентською Асамблеєю НАТО декларації "Мир через силу в Україні"
Парламентська асамблея НАТО ухвалила декларацію, в якій підтвердила підтримку України. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав схвалення декларації.
Про це він написав в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вітаю схвалення Парламентською Асамблеєю НАТО декларації "Мир через силу в Україні", яка підтверджує її непохитну підтримку. Я вдячний нашим партнерам за те, що вони чітко заявили, що всі форми допомоги Україні мають бути збільшені, включно з військовою та фінансовою підтримкою. Не менш важливим є наголос на нарощуванні оборонного виробництва в країнах-членах Альянсу і в Україні задля підтримки наших спільних зусиль", - заявив міністр.
Окрім цього, Сибіга додав, що Україна вітає рішення про посилення санкційного тиску на РФ.
"Також має ключове політичне значення, щоб Україна взяла участь у саміті НАТО в Гаазі, а рішення саміту були сигналами єдності та сили", - додав глава МЗС.
Декларація ПА НАТО щодо України
Зазначимо, що напередодні Парламентська асамблея НАТО ухвалила декларацію, в якій підтвердила підтримку України, в тому числі на шляху до членства в Альянсі.
Асамблея закликала країни-члено НАТО збільшити військову допомогу Україні, посилити санкції проти Росії, а також запросити Україну до участі в саміті НАТО в Гаазі та провести зустрічі Ради НАТО – Україна на рівні голів держав і урядів.
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Але ж від цього війна не закінчиться.
ООН, якщо мої таргани в голові мають рацію, створена для запобігання та вирішення конфліктів (в тому числі і воєнних). За час існування були (як мінімум) Афганістан, Близький Схід (постійно), Пакістан-Індія (взагалі постійно)... Решту (як от В'єтнам) я просто не згадую, бо давно було. Зате є факти фінансування терористів (ХАМАС в секторі Гази)...
От тут я б підримав трампона з ідеєю розігнати цих відставних дипломатів-пенсіонерів, бо це (ІМХО) най імпотентніша з усіх міжнародних організацій.
Але трампону вірити - себе не поважати: він (мабуть) зробив собі операцію на тому місці, де у Homo Sapiens розташований мозок і замінив сіру речовину сурогатом від рибки гуппі: немає пам'яті про перший строк свого президенства, про обстріли цивільного населення ще з Першої Чеченської, про порушення будь-якої угоди, що підписана не з вимогами/ультиматумами кремлядів і т.д.
На наступний день він зробить здивований вигляд і скаже: "Хто? Я таке казав? Вийдіть! Ви не правильний журналіст і нічого не розумієте!"
P.S. я не вірю, що до осені трампон хоч щось суттєве зробить у плані тиску на московитів (ні санкцій, ні посилення постачання зброї Україні, ні збільшення фінансової допомоги для нас), а от намагання "відбілювання" ху@ла будуть постійними.
ІМХО