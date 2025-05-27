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Новини Декларація ПА НАТО щодо України
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Сибіга привітав схвалення Парламентською Асамблеєю НАТО декларації "Мир через силу в Україні"

Сибіга прокоментував декларацію ПА НАТО щодо України

Парламентська асамблея НАТО ухвалила декларацію, в якій підтвердила підтримку України. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав схвалення декларації.

Про це він написав в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вітаю схвалення Парламентською Асамблеєю НАТО декларації "Мир через силу в Україні", яка підтверджує її непохитну підтримку. Я вдячний нашим партнерам за те, що вони чітко заявили, що всі форми допомоги Україні мають бути збільшені, включно з військовою та фінансовою підтримкою. Не менш важливим є наголос на нарощуванні оборонного виробництва в країнах-членах Альянсу і в Україні задля підтримки наших спільних зусиль", - заявив міністр.

Окрім цього, Сибіга додав, що Україна вітає рішення про посилення санкційного тиску на РФ. 

"Також має ключове політичне значення, щоб Україна взяла участь у саміті НАТО в Гаазі, а рішення саміту були сигналами єдності та сили", - додав глава МЗС.

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Декларація ПА НАТО щодо України

Зазначимо, що напередодні Парламентська асамблея НАТО ухвалила декларацію, в якій підтвердила підтримку України, в тому числі на шляху до членства в Альянсі.

Асамблея закликала країни-члено НАТО збільшити військову допомогу Україні, посилити санкції проти Росії, а також запросити Україну до участі в саміті НАТО в Гаазі та провести зустрічі Ради НАТО – Україна на рівні голів держав і урядів.

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Автор: 

декларація (1430) НАТО (6506) Сибіга Андрій (479)


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Крім декларації, ще б "сили" дали. Так, щоб багато, швидко і км на 2000.
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27.05.2025 20:46 Відповісти
і не надоїдає ж тим зеленим язиками плескати...
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27.05.2025 20:51 Відповісти
Зазначили в якому напрямку треба прикладати силу? Чи, як завжди, деталі не важливі...
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27.05.2025 20:54 Відповісти
Говорити можна багато. І будь-який простий громадянин чи громадянка може написати і висловити промову краще чим всі ці "глибоко мастурбовані" чиновники.

Але ж від цього війна не закінчиться.
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27.05.2025 20:59 Відповісти
Знову переливання з пустого в порожнє?) А як же коаліції охочих, нестримних, спроможних і т.д? Скільки їх вже було, а толку 0.
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27.05.2025 21:08 Відповісти
"Також має ключове політичне значення, щоб Україна взяла участь у саміті НАТО в Гаазі, а рішення саміту були сигналами єдності та сили", скільки ж плять цих брехливих сигналів і всякої куйні для України і українського народу від НАТО не було .за останні мабуть 20 років....УУУУУУУУУУ ,плять одна натівська шарага всесвітньо відомих брехунів і аферистів.озброєна словами обіцянок і нуль цілих куй десятих, у виконанні обіцяного ....
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27.05.2025 21:17 Відповісти
"Я вітаю ПОТУЖНУ балаканину про СТІЙКУ підтримку та НЕЗЛАМНУ позицію в цій балаканині від поважних балакунів" (переклад мій)

ООН, якщо мої таргани в голові мають рацію, створена для запобігання та вирішення конфліктів (в тому числі і воєнних). За час існування були (як мінімум) Афганістан, Близький Схід (постійно), Пакістан-Індія (взагалі постійно)... Решту (як от В'єтнам) я просто не згадую, бо давно було. Зате є факти фінансування терористів (ХАМАС в секторі Гази)...

От тут я б підримав трампона з ідеєю розігнати цих відставних дипломатів-пенсіонерів, бо це (ІМХО) най імпотентніша з усіх міжнародних організацій.
Але трампону вірити - себе не поважати: він (мабуть) зробив собі операцію на тому місці, де у Homo Sapiens розташований мозок і замінив сіру речовину сурогатом від рибки гуппі: немає пам'яті про перший строк свого президенства, про обстріли цивільного населення ще з Першої Чеченської, про порушення будь-якої угоди, що підписана не з вимогами/ультиматумами кремлядів і т.д.
На наступний день він зробить здивований вигляд і скаже: "Хто? Я таке казав? Вийдіть! Ви не правильний журналіст і нічого не розумієте!"

P.S. я не вірю, що до осені трампон хоч щось суттєве зробить у плані тиску на московитів (ні санкцій, ні посилення постачання зброї Україні, ні збільшення фінансової допомоги для нас), а от намагання "відбілювання" ху@ла будуть постійними.
ІМХО
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27.05.2025 21:30 Відповісти
А наступательное вооружение когда давать будут?
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27.05.2025 21:31 Відповісти
 
 