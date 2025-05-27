Сибіга привітав схвалення Парламентською Асамблеєю НАТО декларації "Мир через силу в Україні"

Парламентська асамблея НАТО ухвалила декларацію, в якій підтвердила підтримку України. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав схвалення декларації.

Про це він написав в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вітаю схвалення Парламентською Асамблеєю НАТО декларації "Мир через силу в Україні", яка підтверджує її непохитну підтримку. Я вдячний нашим партнерам за те, що вони чітко заявили, що всі форми допомоги Україні мають бути збільшені, включно з військовою та фінансовою підтримкою. Не менш важливим є наголос на нарощуванні оборонного виробництва в країнах-членах Альянсу і в Україні задля підтримки наших спільних зусиль", - заявив міністр.

Окрім цього, Сибіга додав, що Україна вітає рішення про посилення санкційного тиску на РФ.

"Також має ключове політичне значення, щоб Україна взяла участь у саміті НАТО в Гаазі, а рішення саміту були сигналами єдності та сили", - додав глава МЗС.

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Декларація ПА НАТО щодо України

Зазначимо, що напередодні Парламентська асамблея НАТО ухвалила декларацію, в якій підтвердила підтримку України, в тому числі на шляху до членства в Альянсі.

Асамблея закликала країни-члено НАТО збільшити військову допомогу Україні, посилити санкції проти Росії, а також запросити Україну до участі в саміті НАТО в Гаазі та провести зустрічі Ради НАТО – Україна на рівні голів держав і урядів.

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