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Новости Декларация ПА НАТО по Украине
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Сибига приветствовал одобрение Парламентской Ассамблеей НАТО декларации "Мир через силу в Украине"

Сибига прокомментировал декларацию ПА НАТО по Украине

Парламентская ассамблея НАТО приняла декларацию, в которой подтвердила поддержку Украины. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал одобрение декларации.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Я приветствую одобрение Парламентской Ассамблеей НАТО декларации "Мир через силу в Украине", которая подтверждает ее непоколебимую поддержку. Я благодарен нашим партнерам за то, что они четко заявили, что все формы помощи Украине должны быть увеличены, включая военную и финансовую поддержку. Не менее важным является акцент на наращивании оборонного производства в странах-членах Альянса и в Украине для поддержки наших совместных усилий", - заявил министр.

Кроме этого, Сибига добавил, что Украина приветствует решение об усилении санкционного давления на РФ.

"Также имеет ключевое политическое значение, чтобы Украина приняла участие в саммите НАТО в Гааге, а решение саммита были сигналами единства и силы", - добавил глава МИД.

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Декларация ПА НАТО по Украине

Отметим, что накануне Парламентская ассамблея НАТО приняла декларацию, в которой подтвердила поддержку Украины, в том числе на пути к членству в Альянсе.

Ассамблея призвала страны-члены НАТО увеличить военную помощь Украине, усилить санкции против России, а также пригласить Украину к участию в саммите НАТО в Гааге и провести встречи Совета НАТО - Украина на уровне глав государств и правительств.

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Автор: 

декларация (1362) НАТО (10045) Сибига Андрей (473)


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Крім декларації, ще б "сили" дали. Так, щоб багато, швидко і км на 2000.
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27.05.2025 20:46 Ответить
і не надоїдає ж тим зеленим язиками плескати...
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27.05.2025 20:51 Ответить
Зазначили в якому напрямку треба прикладати силу? Чи, як завжди, деталі не важливі...
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27.05.2025 20:54 Ответить
Говорити можна багато. І будь-який простий громадянин чи громадянка може написати і висловити промову краще чим всі ці "глибоко мастурбовані" чиновники.

Але ж від цього війна не закінчиться.
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27.05.2025 20:59 Ответить
Знову переливання з пустого в порожнє?) А як же коаліції охочих, нестримних, спроможних і т.д? Скільки їх вже було, а толку 0.
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27.05.2025 21:08 Ответить
"Також має ключове політичне значення, щоб Україна взяла участь у саміті НАТО в Гаазі, а рішення саміту були сигналами єдності та сили", скільки ж плять цих брехливих сигналів і всякої куйні для України і українського народу від НАТО не було .за останні мабуть 20 років....УУУУУУУУУУ ,плять одна натівська шарага всесвітньо відомих брехунів і аферистів.озброєна словами обіцянок і нуль цілих куй десятих, у виконанні обіцяного ....
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27.05.2025 21:17 Ответить
"Я вітаю ПОТУЖНУ балаканину про СТІЙКУ підтримку та НЕЗЛАМНУ позицію в цій балаканині від поважних балакунів" (переклад мій)

ООН, якщо мої таргани в голові мають рацію, створена для запобігання та вирішення конфліктів (в тому числі і воєнних). За час існування були (як мінімум) Афганістан, Близький Схід (постійно), Пакістан-Індія (взагалі постійно)... Решту (як от В'єтнам) я просто не згадую, бо давно було. Зате є факти фінансування терористів (ХАМАС в секторі Гази)...

От тут я б підримав трампона з ідеєю розігнати цих відставних дипломатів-пенсіонерів, бо це (ІМХО) най імпотентніша з усіх міжнародних організацій.
Але трампону вірити - себе не поважати: він (мабуть) зробив собі операцію на тому місці, де у Homo Sapiens розташований мозок і замінив сіру речовину сурогатом від рибки гуппі: немає пам'яті про перший строк свого президенства, про обстріли цивільного населення ще з Першої Чеченської, про порушення будь-якої угоди, що підписана не з вимогами/ультиматумами кремлядів і т.д.
На наступний день він зробить здивований вигляд і скаже: "Хто? Я таке казав? Вийдіть! Ви не правильний журналіст і нічого не розумієте!"

P.S. я не вірю, що до осені трампон хоч щось суттєве зробить у плані тиску на московитів (ні санкцій, ні посилення постачання зброї Україні, ні збільшення фінансової допомоги для нас), а от намагання "відбілювання" ху@ла будуть постійними.
ІМХО
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27.05.2025 21:30 Ответить
А наступательное вооружение когда давать будут?
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27.05.2025 21:31 Ответить
 
 