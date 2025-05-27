Сибига приветствовал одобрение Парламентской Ассамблеей НАТО декларации "Мир через силу в Украине"
Парламентская ассамблея НАТО приняла декларацию, в которой подтвердила поддержку Украины. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал одобрение декларации.
Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Я приветствую одобрение Парламентской Ассамблеей НАТО декларации "Мир через силу в Украине", которая подтверждает ее непоколебимую поддержку. Я благодарен нашим партнерам за то, что они четко заявили, что все формы помощи Украине должны быть увеличены, включая военную и финансовую поддержку. Не менее важным является акцент на наращивании оборонного производства в странах-членах Альянса и в Украине для поддержки наших совместных усилий", - заявил министр.
Кроме этого, Сибига добавил, что Украина приветствует решение об усилении санкционного давления на РФ.
"Также имеет ключевое политическое значение, чтобы Украина приняла участие в саммите НАТО в Гааге, а решение саммита были сигналами единства и силы", - добавил глава МИД.
Декларация ПА НАТО по Украине
Отметим, что накануне Парламентская ассамблея НАТО приняла декларацию, в которой подтвердила поддержку Украины, в том числе на пути к членству в Альянсе.
Ассамблея призвала страны-члены НАТО увеличить военную помощь Украине, усилить санкции против России, а также пригласить Украину к участию в саммите НАТО в Гааге и провести встречи Совета НАТО - Украина на уровне глав государств и правительств.
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Але ж від цього війна не закінчиться.
ООН, якщо мої таргани в голові мають рацію, створена для запобігання та вирішення конфліктів (в тому числі і воєнних). За час існування були (як мінімум) Афганістан, Близький Схід (постійно), Пакістан-Індія (взагалі постійно)... Решту (як от В'єтнам) я просто не згадую, бо давно було. Зате є факти фінансування терористів (ХАМАС в секторі Гази)...
От тут я б підримав трампона з ідеєю розігнати цих відставних дипломатів-пенсіонерів, бо це (ІМХО) най імпотентніша з усіх міжнародних організацій.
Але трампону вірити - себе не поважати: він (мабуть) зробив собі операцію на тому місці, де у Homo Sapiens розташований мозок і замінив сіру речовину сурогатом від рибки гуппі: немає пам'яті про перший строк свого президенства, про обстріли цивільного населення ще з Першої Чеченської, про порушення будь-якої угоди, що підписана не з вимогами/ультиматумами кремлядів і т.д.
На наступний день він зробить здивований вигляд і скаже: "Хто? Я таке казав? Вийдіть! Ви не правильний журналіст і нічого не розумієте!"
P.S. я не вірю, що до осені трампон хоч щось суттєве зробить у плані тиску на московитів (ні санкцій, ні посилення постачання зброї Україні, ні збільшення фінансової допомоги для нас), а от намагання "відбілювання" ху@ла будуть постійними.
ІМХО