Сибига приветствовал одобрение Парламентской Ассамблеей НАТО декларации "Мир через силу в Украине"

Парламентская ассамблея НАТО приняла декларацию, в которой подтвердила поддержку Украины. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал одобрение декларации.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Я приветствую одобрение Парламентской Ассамблеей НАТО декларации "Мир через силу в Украине", которая подтверждает ее непоколебимую поддержку. Я благодарен нашим партнерам за то, что они четко заявили, что все формы помощи Украине должны быть увеличены, включая военную и финансовую поддержку. Не менее важным является акцент на наращивании оборонного производства в странах-членах Альянса и в Украине для поддержки наших совместных усилий", - заявил министр.

Кроме этого, Сибига добавил, что Украина приветствует решение об усилении санкционного давления на РФ.

"Также имеет ключевое политическое значение, чтобы Украина приняла участие в саммите НАТО в Гааге, а решение саммита были сигналами единства и силы", - добавил глава МИД.

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Декларация ПА НАТО по Украине

Отметим, что накануне Парламентская ассамблея НАТО приняла декларацию, в которой подтвердила поддержку Украины, в том числе на пути к членству в Альянсе.

Ассамблея призвала страны-члены НАТО увеличить военную помощь Украине, усилить санкции против России, а также пригласить Украину к участию в саммите НАТО в Гааге и провести встречи Совета НАТО - Украина на уровне глав государств и правительств.

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