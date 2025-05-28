Приглашение Украины в НАТО в короткие сроки нереалистично, - Павел
Президент Чехии Петр Павел считает, что Украина вряд ли получит приглашение в НАТО в короткие сроки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
Это связано с позицией президента США Дональда Трампа.
Несмотря на свою решительную проукраинскую позицию, Павел сказал, что "откровенно говоря, нереалистично" пригласить Украину в НАТО в короткие сроки, учитывая противодействие со стороны администрации Трампа".
Лидер Чехии подчеркнул, что союзники "не должны отказываться от этой идеи", поскольку Киев усилит НАТО, когда присоединится к Альянсу.
"Мы также должны создать гораздо большее давление (на РФ. - Ред.) с экономической стороны, потому что очевидно, что Россия имеет большие трудности", - добавил он.
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+4 Кравченко Олександр
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Далі не читав. Бо так воно і є.
Україна за Зе проїбала усі можливості до приєднання до НАТО
Тут і ігнорування самітів і "НАТО не на часі" , а тепер , коли динамік через ФША змінилось - то так , звісно варто звинувачувати усіх інших , окрім себе
Чому чорт забирай так виходить?
Чи забули ?
Та і не обирають клоунів до влади у Фінів, ще й підчас війни