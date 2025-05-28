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Новости Членство Украины в НАТО
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Приглашение Украины в НАТО в короткие сроки нереалистично, - Павел

Быстрое вступление Украины в НАТО. Что говорит Павел

Президент Чехии Петр Павел считает, что Украина вряд ли получит приглашение в НАТО в короткие сроки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Это связано с позицией президента США Дональда Трампа.

Несмотря на свою решительную проукраинскую позицию, Павел сказал, что "откровенно говоря, нереалистично" пригласить Украину в НАТО в короткие сроки, учитывая противодействие со стороны администрации Трампа".

Лидер Чехии подчеркнул, что союзники "не должны отказываться от этой идеи", поскольку Киев усилит НАТО, когда присоединится к Альянсу.

"Мы также должны создать гораздо большее давление (на РФ. - Ред.) с экономической стороны, потому что очевидно, что Россия имеет большие трудности", - добавил он.

Читайте: Сибига приветствовал одобрение Парламентской Ассамблеей НАТО декларации "Мир через силу в Украине"

Автор: 

НАТО (10048) Чехия (1736) членство в НАТО (1526) Павел Петр (133)


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Топ комментарии
+4
Прочитайте слова Президента ще раз!!
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28.05.2025 09:23
+3
Ну такеее. Там явно і давно є договорняк, Україну в НАТО не пускать. Так. Можете вважати це теорією змови. Хороша новина тількі в тому, що скоро вступати в НАТО та вступати в лайно буде одне і те саме. Бо і зараз ніхто тольком сказати не може, як скоро, дні, тижні. місяці, НАТО зможе захистити Балтію? І чи взагалі воно буде це робити?
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28.05.2025 09:23
+1
Це вже хто кого буде до військового альянсу запрошувати.ю шановний пане президент та генерал. Незабаром саміт НАТО де Додік Трамп забёє останій цвях у кришку труни НАТО і на отому домі шо у Брюсселі залишится на згадку тільки вивеска
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28.05.2025 09:21
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Чомусь особливий спротив вступу України до структур НАТО та ЄС виказують країни яких самих нещодавно туди ,,вступили,,
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28.05.2025 09:21 Ответить
Прочитайте слова Президента ще раз!!
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28.05.2025 09:23 Ответить
Це вже хто кого буде до військового альянсу запрошувати.ю шановний пане президент та генерал. Незабаром саміт НАТО де Додік Трамп забёє останій цвях у кришку труни НАТО і на отому домі шо у Брюсселі залишится на згадку тільки вивеска
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28.05.2025 09:21 Ответить
Ну такеее. Там явно і давно є договорняк, Україну в НАТО не пускать. Так. Можете вважати це теорією змови. Хороша новина тількі в тому, що скоро вступати в НАТО та вступати в лайно буде одне і те саме. Бо і зараз ніхто тольком сказати не може, як скоро, дні, тижні. місяці, НАТО зможе захистити Балтію? І чи взагалі воно буде це робити?
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28.05.2025 09:23 Ответить
Так. Можете вважати це теорією змови
Далі не читав. Бо так воно і є.
Україна за Зе проїбала усі можливості до приєднання до НАТО
Тут і ігнорування самітів і "НАТО не на часі" , а тепер , коли динамік через ФША змінилось - то так , звісно варто звинувачувати усіх інших , окрім себе
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28.05.2025 09:37 Ответить
В 2008 році, самміт НАТО в Бухаресті, ще до Зе і По.... Та ні, там реально пох, Зе, Ю, чи По. Є рішення, нас не приймати. І не приймуть. Скрінь мій пост. Чому? Я написав вище. Висока політика та влада - це завжди змова, і не я цей вислів придумав.
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28.05.2025 10:43 Ответить
Фінляндія вступає до НАТО за рік , Україна 35 років борсається і нічого не виходить.
Чому чорт забирай так виходить?
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28.05.2025 09:33 Ответить
"НАТО не на часі" (с) Зе-шапіто
Чи забули ?
Та і не обирають клоунів до влади у Фінів, ще й підчас війни
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28.05.2025 09:38 Ответить
клоунів вибирали і вибирають в багатьох країнах НАТО. Не хочуть брати Україну в НАТО і не збиралися цього робити через путіна, країни НАТО бояться перднути голосніше в сторону путіна, бо за ним стоять китайці, то по-перше, а по-друге, НАТО не хоче прямого протистояння з ядерною державою. Коли лише Україна є полем бою, є вигідним для усіх членів НАТО, то війна для них без особливих зобов'язань. Хочуть допомагають, хочуть ні, хочуть торгують з росією, хочуть трохи прикривають лавку, завжди в комфорті. Це є все очевидним.
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28.05.2025 10:23 Ответить
Та зупинку "Запрошення в НАТО є нереалістичним" проїхали ще перед "Гарантії безпеки є нереалістичними". Давайте вже про "Тиск на РФ є нереалістичним", чи сюди ще не доїхали.
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28.05.2025 09:45 Ответить
Лідер Чехії наголосив, що союзники "не повинні відмовлятися від цієї ідеї", Україні варто плюнути і розтерити брехливі багаторічні соплі - обіцянки від НАТО..Пару МБР ракет ЗРАЗУ ЗМІНЯТЬ і американську і рашистську і натівську 3,14здливу риторику в зовсім практичну площину...
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28.05.2025 10:07 Ответить
НАТО себе дескридетує саме небажанням приймати нас. Бо небажання має свою назву- тваринний страх.
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28.05.2025 10:37 Ответить
Мені якось не зрозуміло навіщо нам це НАТО? ця війна довела, що це абсолютно імпотентна організація. Вони самі кажуть, що БК в них 2 на тижні війни такої інтенсивновті. А я думаю, що і воювати вони не будуть-відразу капітулюють.
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28.05.2025 11:06 Ответить
 
 