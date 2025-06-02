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Все государства восточного крыла НАТО согласились продолжать поддержку Украины, - Павел
Главной целью саммита "Бухарестской девятки" в Вильнюсе было сплочение государств восточного крыла НАТО перед саммитом альянса в Гааге.
Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Накануне саммита НАТО в Гааге я считаю крайне важным, чтобы мы говорили одним голосом и вместе отстаивали наши интересы. Тем более, что благодаря участию стран Северной Европы сегодня в Вильнюсе собралась почти половина стран-членов Альянса.
Мы все согласились с необходимостью увеличения оборонных расходов и продолжения поддержки Украины. Я рад, что президент Зеленский смог услышать это лично", - отметил Павел.
Топ комментарии
+4 Oleksandr Valovyi
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+2 Максім ХОЙ #398010
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+1 Ан Мур
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02 червня 2025, 04:38 pm
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4298398.html Бонус: вчерашний удар ВСУ по аэродромам рикошетом угробил роSSиянского генерала
Z-каналы сообщают: в Москве из окна "случайно" выпал генерал-лейтенант Сергей Кобылаш - командующий ВВС России, подозреваемый Международным уголовным судом в военных преступлениях.
👤 Кобылаш - один из самых одиозных фигурантов "незаметной авиации" Кремля. Именно под его руководством стратегическая авиация РФ обстреливала украинские города ракетами Х-101 и Х-55. Он же рассказывал, что "все цели поражены, все идет по плану". Судя по всему, дошел до финального пункта плана.
🪂 Z-комментаторы уже выбирают, что писать в некрологе: патриот, герой или жертва СБУ. Однако официальных подтверждений пока нет.
📌 А если подтвердится - это уже второй фигурант из Гаагского ордерного списка, внезапно выпадающий из окна вместо отправления в Гаагу.
Итак: Z-пропаганда теряет голоса, а Кремль - генералов.
И, кажется, это только начало большого падения.
Просто нагадаю, хто входить до складу "Бухарестської дев'ятки". Це: Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Чехія, Словаччина, та Угорщина. Скоріше нас підтримує весь склад Нордичної п'ятірки в складі Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції - вони також беруть участь в Вільнюському самміті.
а вбивати украінців можна , бидлота клята ?
Знищили кацапи президента Качинського !!
Кваснєвський живий і здоровий 🙁