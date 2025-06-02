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Все государства восточного крыла НАТО согласились продолжать поддержку Украины, - Павел

президент Чехии Павел

Главной целью саммита "Бухарестской девятки" в Вильнюсе было сплочение государств восточного крыла НАТО перед саммитом альянса в Гааге.

Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Накануне саммита НАТО в Гааге я считаю крайне важным, чтобы мы говорили одним голосом и вместе отстаивали наши интересы. Тем более, что благодаря участию стран Северной Европы сегодня в Вильнюсе собралась почти половина стран-членов Альянса.

Мы все согласились с необходимостью увеличения оборонных расходов и продолжения поддержки Украины. Я рад, что президент Зеленский смог услышать это лично", - отметил Павел.

Также читайте: Приглашение Украины в НАТО в короткие сроки является нереалистичным, - Павел

Автор: 

НАТО (10057) Чехия (1739) Павел Петр (135)


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Топ комментарии
+4
Це своєчасна з дієва думка! Бо на московії…

02 червня 2025, 04:38 pm

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4298398.html Бонус: вчерашний удар ВСУ по аэродромам рикошетом угробил роSSиянского генерала

Z-каналы сообщают: в Москве из окна "случайно" выпал генерал-лейтенант Сергей Кобылаш - командующий ВВС России, подозреваемый Международным уголовным судом в военных преступлениях.

👤 Кобылаш - один из самых одиозных фигурантов "незаметной авиации" Кремля. Именно под его руководством стратегическая авиация РФ обстреливала украинские города ракетами Х-101 и Х-55. Он же рассказывал, что "все цели поражены, все идет по плану". Судя по всему, дошел до финального пункта плана.

🪂 Z-комментаторы уже выбирают, что писать в некрологе: патриот, герой или жертва СБУ. Однако официальных подтверждений пока нет.

📌 А если подтвердится - это уже второй фигурант из Гаагского ордерного списка, внезапно выпадающий из окна вместо отправления в Гаагу.

Итак: Z-пропаганда теряет голоса, а Кремль - генералов.
И, кажется, это только начало большого падения.
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02.06.2025 22:39 Ответить
+2
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02.06.2025 22:47 Ответить
+1
Обманювати - гріх. Пане Павел, ви ж не лікар, який подекуди навіть зобв'язаний казати неправду.
Просто нагадаю, хто входить до складу "Бухарестської дев'ятки". Це: Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Чехія, Словаччина, та Угорщина. Скоріше нас підтримує весь склад Нордичної п'ятірки в складі Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції - вони також беруть участь в Вільнюському самміті.
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02.06.2025 22:46 Ответить
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Це своєчасна з дієва думка! Бо на московії…

02 червня 2025, 04:38 pm

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4298398.html Бонус: вчерашний удар ВСУ по аэродромам рикошетом угробил роSSиянского генерала

Z-каналы сообщают: в Москве из окна "случайно" выпал генерал-лейтенант Сергей Кобылаш - командующий ВВС России, подозреваемый Международным уголовным судом в военных преступлениях.

👤 Кобылаш - один из самых одиозных фигурантов "незаметной авиации" Кремля. Именно под его руководством стратегическая авиация РФ обстреливала украинские города ракетами Х-101 и Х-55. Он же рассказывал, что "все цели поражены, все идет по плану". Судя по всему, дошел до финального пункта плана.

🪂 Z-комментаторы уже выбирают, что писать в некрологе: патриот, герой или жертва СБУ. Однако официальных подтверждений пока нет.

📌 А если подтвердится - это уже второй фигурант из Гаагского ордерного списка, внезапно выпадающий из окна вместо отправления в Гаагу.

Итак: Z-пропаганда теряет голоса, а Кремль - генералов.
И, кажется, это только начало большого падения.
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02.06.2025 22:39 Ответить
щас бы пользуясь замешательством в рядах врага перейти бы в наступление
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02.06.2025 22:50 Ответить
Обманювати - гріх. Пане Павел, ви ж не лікар, який подекуди навіть зобв'язаний казати неправду.
Просто нагадаю, хто входить до складу "Бухарестської дев'ятки". Це: Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Чехія, Словаччина, та Угорщина. Скоріше нас підтримує весь склад Нордичної п'ятірки в складі Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції - вони також беруть участь в Вільнюському самміті.
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02.06.2025 22:46 Ответить
А Франція і Британія?
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02.06.2025 22:50 Ответить
не входять. Гугл в поміч.
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02.06.2025 22:52 Ответить
Не ************ наших друзів, хоч і потенційних
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02.06.2025 23:00 Ответить
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02.06.2025 22:47 Ответить
Бачу , як кацапури бідкаються за своїми знищеними колегами ,
а вбивати украінців можна , бидлота клята ?
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02.06.2025 22:52 Ответить
Чехія - справжня підтримка для України. Шкода, що поляки забули про розстріл польських офіцерів під Смоленськом і збитий росіянами літак з усією польською елітою разом з президентом Кваснєвським
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02.06.2025 22:48 Ответить
Ви помилились !
Знищили кацапи президента Качинського !!
Кваснєвський живий і здоровий 🙁
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02.06.2025 22:54 Ответить
Так, я помиливсь, бо я ж не поляк
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02.06.2025 22:58 Ответить
Це не виправдовує вас в тому , що ви не поляк 🙁
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02.06.2025 23:10 Ответить
 
 