Все государства восточного крыла НАТО согласились продолжать поддержку Украины, - Павел

Главной целью саммита "Бухарестской девятки" в Вильнюсе было сплочение государств восточного крыла НАТО перед саммитом альянса в Гааге.

Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Накануне саммита НАТО в Гааге я считаю крайне важным, чтобы мы говорили одним голосом и вместе отстаивали наши интересы. Тем более, что благодаря участию стран Северной Европы сегодня в Вильнюсе собралась почти половина стран-членов Альянса.

Мы все согласились с необходимостью увеличения оборонных расходов и продолжения поддержки Украины. Я рад, что президент Зеленский смог услышать это лично", - отметил Павел.

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