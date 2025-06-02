Україну запросили на саміт НАТО в Гаазі, - Зеленський
Україну запросили на саміт НАТО, який відбудеться 24-25 червня у Гаазі.
Про це під час брифінгу з журналістами 2 червня повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас була зустріч з генсеком НАТО. Нас запросили на саміт НАТО. Я думаю, це важливо",- заявив глава держави.
Зеленський додав, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга говоритиме зі своїми колегами щодо інфраструктури і які можуть бути результати з цього саміту.
Нагадаємо, що 2 червня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з главою НАТО Марком Рютте.
Топ коментарі
+2 Дефіцит Потужності
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+2 Тиха Вода #607592
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+2 Ан Мур
показати весь коментар02.06.2025 20:48 Відповісти Посилання
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Були інфи, що хотіли в якості офіціанта на заключній вечері.
Тьфу ти, слово яке "тріадє"