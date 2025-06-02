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Новини Саміт НАТО у Гаазі
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Україну запросили на саміт НАТО в Гаазі, - Зеленський

Зеленський про саміт НАТО

Україну запросили на саміт НАТО, який відбудеться 24-25 червня у Гаазі.

Про це під час брифінгу з журналістами 2 червня повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас була зустріч з генсеком НАТО. Нас запросили на саміт НАТО. Я думаю, це важливо",- заявив глава держави.

Зеленський додав, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга говоритиме зі своїми колегами щодо інфраструктури і які можуть бути результати з цього саміту.

Нагадаємо, що 2 червня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з главою НАТО Марком Рютте.

Читайте також: Підтримка України буде ключовим пріоритетом майбутнього саміту НАТО в Гаазі, - Рютте

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) НАТО (6518) саміт (785)


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Топ коментарі
+2
І, в чому досягнення? Запросять і скажуть "молодці що хочете в НАТО, хотіть ще", а далі що?
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02.06.2025 20:38 Відповісти
+2
Не впусти можливості нарубати там дров і знівелювати успіх спецоперації СБУ.
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02.06.2025 20:46 Відповісти
+2
Тут важливо знати, в якості кого запросили...
Були інфи, що хотіли в якості офіціанта на заключній вечері.
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02.06.2025 20:48 Відповісти
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Хоть чимось похвалився.
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02.06.2025 20:34 Відповісти
добра новина - головне витримати там Трампа. Може спочатку до Лондона махнути , а не Єрмака науськування виконувати?
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02.06.2025 20:38 Відповісти
І, в чому досягнення? Запросять і скажуть "молодці що хочете в НАТО, хотіть ще", а далі що?
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02.06.2025 20:38 Відповісти
Не впусти можливості нарубати там дров і знівелювати успіх спецоперації СБУ.
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02.06.2025 20:46 Відповісти
Тут важливо знати, в якості кого запросили...
Були інфи, що хотіли в якості офіціанта на заключній вечері.
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02.06.2025 20:48 Відповісти
Звучить, як НАТО зібралося вступити до України після фуро-дронової двіжухи по російській "тріадє".
Тьфу ти, слово яке "тріадє"
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02.06.2025 20:51 Відповісти
У світі це взагалі хтось помітив ?
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02.06.2025 20:53 Відповісти
Хм, ви на якій планеті живите і читаєте хоч заголовки світової преси?
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02.06.2025 20:55 Відповісти
Мапа Deep state актуальніше, на ній змін на краще нема.
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02.06.2025 20:59 Відповісти
Хлопці. цей паяц що платить вам зарплату . що ви його піарите ?
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02.06.2025 21:23 Відповісти
Трамп проти запрошення Володимира Зеленського на саміт НАТО. Держсекретар США Марко Рубіо хоч заперечив таку інформацію, але і не спростував небажання Трампа бачити Зеленського.
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02.06.2025 21:27 Відповісти
 
 