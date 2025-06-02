Україну запросили на саміт НАТО в Гаазі, - Зеленський

Україну запросили на саміт НАТО, який відбудеться 24-25 червня у Гаазі.

Про це під час брифінгу з журналістами 2 червня повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас була зустріч з генсеком НАТО. Нас запросили на саміт НАТО. Я думаю, це важливо",- заявив глава держави.

Зеленський додав, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга говоритиме зі своїми колегами щодо інфраструктури і які можуть бути результати з цього саміту.

Нагадаємо, що 2 червня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з главою НАТО Марком Рютте.

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