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Новини Саміт НАТО у Гаазі
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Підтримка України буде ключовим пріоритетом майбутнього саміту НАТО в Гаазі, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

На порядку денному саміту НАТО, який відбудеться в Гаазі через три тижні, одним з ключових питань буде продовження допомоги Україні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції за підсумками саміту В9 та Нордичних країн у Вільнюсі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми також говорили про Україну - ключовий пріоритет саміту в Гаазі. Дорогий Володимире (Зеленський - ред.), ми продовжуємо підтримувати Україну і знаємо, що сильна та суверенна Україна є життєво важливою для євроатлантичної безпеки", - сказав Рютте, звертаючись до українського президента.

Очільник НАТО зауважив, що наразі Альянс постає перед найбільшими небезпекою і насильством впродовж десятиліть.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Немає жодних індикаторів виводу військ США з Європи, - Рютте

"Російська агресивна війна триває, зберігається терористична загроза. Ми не у війні, але ми й не у мирі також. Тож маємо продовжувати зміцнювати стримування й оборону. Це означає просування до повної бойової готовності. Це передбачає більше військ, добре вишколених і оснащених, з надійною логістикою та забезпеченням боєприпасами. Ми й надалі розраховуємо, що країни В9 та наші північні союзники відіграватимуть ключову роль у цих важливих зусиллях", - наголосив він.

Рютте висловив упевненість, що під час саміту в Гаазі союзники продемонструють справжню відданість колективним оборонним зусиллям і вирішать збільшити оборонне виробництво та інвестиції.

"Це стосується досягнення нових цілей з розвитку спроможностей, які союзники, як очікується, погодять пізніше цього тижня, коли міністри оборони зустрінуться в Брюсселі. В нас залишилося близько 3 тижнів (до саміту – ред.), і я розраховую на досягнення заради 1 мільярда наших людей", - додав генсек Альянсу.

Читайте також: Науседа, Дуда та Дан: Саміт НАТО у Гаазі має продемонструвати відданість Україні

Автор: 

НАТО (6518) допомога (8430) Рютте Марк (420)


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Топ коментарі
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верим, там же будет коалиция чи то потужных чи то незламных?
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02.06.2025 18:43 Відповісти
+2
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02.06.2025 18:55 Відповісти
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Як завжди за руки нас підтримаєте щоб ми рашистам зуби не вибили?
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02.06.2025 18:40 Відповісти
Та ні, будуть тримати біля себе, щоб не поїхали на гастролі на московію. Чи іноземні диплромати не знають де Боневтік заробив перший кривавий мільйон?
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02.06.2025 18:52 Відповісти
Да, с вами поддерживателями Украина похоже скоро сделает моЦковию геть без ядерной от тогда вы точно сможете всю свою мощь показать..
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02.06.2025 18:40 Відповісти
верим, там же будет коалиция чи то потужных чи то незламных?
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02.06.2025 18:43 Відповісти
Гарна реакція російсько мовно соловйовського Єрамківських - усьо пропало ?
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02.06.2025 18:51 Відповісти
вище мене табун оптимістів кочує зі сторінки на сторінку- слідкуємо , дуже передбачувана реакція
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02.06.2025 18:55 Відповісти
Шановні пані та панове, порадьте чи я просто пропустила чи трамп якось не дуже з ентузіазмом відреагував на "День Дальнобойщика"?
Дякую
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02.06.2025 18:55 Відповісти
Дописів поменшало, але головний в ДЕНЬ МАЛЮКА - США загинуть якщо тарифи ЙОГО ВЕЛИЧНОСТІ відмінити
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02.06.2025 19:24 Відповісти
Дякую! Можливо також задумався що його золотий купол може стати друшляком...
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02.06.2025 19:41 Відповісти
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02.06.2025 18:55 Відповісти
Головне щоб туди не поїхав Боневтвік Потужно-Брехливий, бо побачивши там його Трамп або вижене, або сам втече. Кому хочеться зустрічатися із мокрушниками, поряд з якими працювали ті, що відрізали голови суддям і руйнували судову гілку влади в Україні, фальшували справи, складали рострільні списки патріотів і АТОшників.
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02.06.2025 19:42 Відповісти
Я думаю, що скоро європейцям буде за честь доєднатися до України в безпековому плані.
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02.06.2025 19:48 Відповісти
 
 