Підтримка України буде ключовим пріоритетом майбутнього саміту НАТО в Гаазі, - Рютте

На порядку денному саміту НАТО, який відбудеться в Гаазі через три тижні, одним з ключових питань буде продовження допомоги Україні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції за підсумками саміту В9 та Нордичних країн у Вільнюсі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми також говорили про Україну - ключовий пріоритет саміту в Гаазі. Дорогий Володимире (Зеленський - ред.), ми продовжуємо підтримувати Україну і знаємо, що сильна та суверенна Україна є життєво важливою для євроатлантичної безпеки", - сказав Рютте, звертаючись до українського президента.

Очільник НАТО зауважив, що наразі Альянс постає перед найбільшими небезпекою і насильством впродовж десятиліть.

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"Російська агресивна війна триває, зберігається терористична загроза. Ми не у війні, але ми й не у мирі також. Тож маємо продовжувати зміцнювати стримування й оборону. Це означає просування до повної бойової готовності. Це передбачає більше військ, добре вишколених і оснащених, з надійною логістикою та забезпеченням боєприпасами. Ми й надалі розраховуємо, що країни В9 та наші північні союзники відіграватимуть ключову роль у цих важливих зусиллях", - наголосив він.

Рютте висловив упевненість, що під час саміту в Гаазі союзники продемонструють справжню відданість колективним оборонним зусиллям і вирішать збільшити оборонне виробництво та інвестиції.

"Це стосується досягнення нових цілей з розвитку спроможностей, які союзники, як очікується, погодять пізніше цього тижня, коли міністри оборони зустрінуться в Брюсселі. В нас залишилося близько 3 тижнів (до саміту – ред.), і я розраховую на досягнення заради 1 мільярда наших людей", - додав генсек Альянсу.

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