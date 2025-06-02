Немає жодних індикаторів виводу військ США з Європи, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що США залишаються відданими Альянсу, попри занепокоєння європейських країн щодо можливої зміни зовнішньополітичного курсу Вашингтона

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

Генсек запевнив, що підстав сумніватися у відданості США НАТО немає.

"Я буду дуже прямолінійним. З січня мені ставлять два запитання європейські союзники. Перше, це чи Сполучені Штати досі віддані НАТО? Відповідь так. І НАТО, і статті 5, і це багато разів повторювалося президентом Трампом під час багатьох зустрічей. Отже, моя єдина пропозиція для європейських друзів – це включити телевізор, почуйте, як вони це кажуть", - сказав Рютте за підсумками саміту "Бухарестської дев’ятки" й нордичних країн у Вільнюсі.

Він зауважив, що США очікують від європейських країн збільшення витрат на оборону.

"Тому, що це чесно - вирівняти наші витрати з американськими витратами", - пояснив генсек НАТО.

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Коментуючи побоювання щодо ймовірного виведення американських військ з Європи, Рютте наголосив, що про це "немає жодних індикаторів".

"Що ми знаємо, це те, що Америка разом з Європою також має турбуватися про Близький Схід, Індо-Тихоокеанський регіон. І це логічно, що протягом часу, коли ми нарощуватимемо свої спроможності, Сполучені Штати більше фокусуватимуться на Азії. Але в довгостроковій перспективі, я певен, що буде серйозна конвенційна присутність американців у Європі, разом з ядерною парасолькою, яка гарантуватиме нашу свободу, буде міцна, серйозна, конвенційна присутність США в Європі. Про це немає сумнівів", - запевнив генеральний секретар НАТО.