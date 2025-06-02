Нет никаких индикаторов вывода войск США из Европы, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что США остаются преданными Альянсу, несмотря на беспокойство европейских стран относительно возможного изменения внешнеполитического курса Вашингтона

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

Генсек заверил, что оснований сомневаться в преданности США НАТО нет.

"Я буду очень прямолинейным. С января мне задают два вопроса европейские союзники. Первый, это Соединенные Штаты до сих пор преданы НАТО? Ответ да. И НАТО, и статье 5, и это много раз повторялось президентом Трампом во время многих встреч. Итак, мое единственное предложение для европейских друзей - это включить телевизор, услышьте, как они это говорят", - сказал Рютте по итогам саммита "Бухарестской девятки" и нордических стран в Вильнюсе.

Он отметил, что США ожидают от европейских стран увеличения расходов на оборону.

"Потому что это честно - выровнять наши расходы с американскими расходами", - сказал генсек НАТО.

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Комментируя опасения относительно вероятного вывода американских войск из Европы, Рютте отметил, что об этом "нет никаких индикаторов".

"Что мы знаем, это то, что Америка вместе с Европой также должна беспокоиться о Ближнем Востоке, Индо-Тихоокеанском регионе. И это логично, что в течение времени, когда мы будем наращивать свои возможности, Соединенные Штаты будут больше фокусироваться на Азии. Но в долгосрочной перспективе, я уверен, что будет серьезное конвенционное присутствие американцев в Европе, вместе с ядерным зонтиком, который будет гарантировать нашу свободу, будет крепкое, серьезное, конвенционное присутствие США в Европе. В этом нет сомнений", - заверил генеральный секретарь НАТО.