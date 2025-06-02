Поддержка Украины будет ключевым приоритетом предстоящего саммита НАТО в Гааге, - Рютте

На повестке дня саммита НАТО, который состоится в Гааге через три недели, одним из ключевых вопросов будет продолжение помощи Украине.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам саммита В9 и Нордических стран в Вильнюсе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы также говорили об Украине - ключевой приоритет саммита в Гааге. Дорогой Владимир (Зеленский. - Ред.), мы продолжаем поддерживать Украину и знаем, что сильная и суверенная Украина является жизненно важной для евроатлантической безопасности", - сказал Рютте, обращаясь к украинскому президенту.

Глава НАТО отметил, что сейчас Альянс стоит перед самыми опасностью и насилием на протяжении десятилетий.

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"Российская агрессивная война продолжается, сохраняется террористическая угроза. Мы не в войне, но мы и не в мире также. Поэтому должны продолжать укреплять сдерживание и оборону. Это означает продвижение к полной боевой готовности. Это предполагает больше войск, хорошо вышколенных и оснащенных, с надежной логистикой и обеспечением боеприпасами. Мы и в дальнейшем рассчитываем, что страны В9 и наши северные союзники будут играть ключевую роль в этих важных усилиях", - подчеркнул он.

Рютте выразил уверенность, что во время саммита в Гааге союзники продемонстрируют настоящую преданность коллективным оборонным усилиям и решат увеличить оборонное производство и инвестиции.

"Это касается достижения новых целей по развитию возможностей, которые союзники, как ожидается, согласуют позже на этой неделе, когда министры обороны встретятся в Брюсселе. У нас осталось около 3 недель (до саммита. - Ред.), и я рассчитываю на достижение ради 1 миллиарда наших людей", - добавил генсек Альянса.

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