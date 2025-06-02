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Новости Саммит НАТО в Гааге
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Поддержка Украины будет ключевым приоритетом предстоящего саммита НАТО в Гааге, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

На повестке дня саммита НАТО, который состоится в Гааге через три недели, одним из ключевых вопросов будет продолжение помощи Украине.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам саммита В9 и Нордических стран в Вильнюсе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы также говорили об Украине - ключевой приоритет саммита в Гааге. Дорогой Владимир (Зеленский. - Ред.), мы продолжаем поддерживать Украину и знаем, что сильная и суверенная Украина является жизненно важной для евроатлантической безопасности", - сказал Рютте, обращаясь к украинскому президенту.

Глава НАТО отметил, что сейчас Альянс стоит перед самыми опасностью и насилием на протяжении десятилетий.

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"Российская агрессивная война продолжается, сохраняется террористическая угроза. Мы не в войне, но мы и не в мире также. Поэтому должны продолжать укреплять сдерживание и оборону. Это означает продвижение к полной боевой готовности. Это предполагает больше войск, хорошо вышколенных и оснащенных, с надежной логистикой и обеспечением боеприпасами. Мы и в дальнейшем рассчитываем, что страны В9 и наши северные союзники будут играть ключевую роль в этих важных усилиях", - подчеркнул он.

Рютте выразил уверенность, что во время саммита в Гааге союзники продемонстрируют настоящую преданность коллективным оборонным усилиям и решат увеличить оборонное производство и инвестиции.

"Это касается достижения новых целей по развитию возможностей, которые союзники, как ожидается, согласуют позже на этой неделе, когда министры обороны встретятся в Брюсселе. У нас осталось около 3 недель (до саммита. - Ред.), и я рассчитываю на достижение ради 1 миллиарда наших людей", - добавил генсек Альянса.

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Автор: 

НАТО (10057) помощь (7863) Рютте Марк (377)


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Топ комментарии
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верим, там же будет коалиция чи то потужных чи то незламных?
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02.06.2025 18:43 Ответить
+2
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02.06.2025 18:55 Ответить
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Як завжди за руки нас підтримаєте щоб ми рашистам зуби не вибили?
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02.06.2025 18:40 Ответить
Та ні, будуть тримати біля себе, щоб не поїхали на гастролі на московію. Чи іноземні диплромати не знають де Боневтік заробив перший кривавий мільйон?
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02.06.2025 18:52 Ответить
Да, с вами поддерживателями Украина похоже скоро сделает моЦковию геть без ядерной от тогда вы точно сможете всю свою мощь показать..
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02.06.2025 18:40 Ответить
верим, там же будет коалиция чи то потужных чи то незламных?
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02.06.2025 18:43 Ответить
Гарна реакція російсько мовно соловйовського Єрамківських - усьо пропало ?
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02.06.2025 18:51 Ответить
вище мене табун оптимістів кочує зі сторінки на сторінку- слідкуємо , дуже передбачувана реакція
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02.06.2025 18:55 Ответить
Шановні пані та панове, порадьте чи я просто пропустила чи трамп якось не дуже з ентузіазмом відреагував на "День Дальнобойщика"?
Дякую
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02.06.2025 18:55 Ответить
Дописів поменшало, але головний в ДЕНЬ МАЛЮКА - США загинуть якщо тарифи ЙОГО ВЕЛИЧНОСТІ відмінити
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02.06.2025 19:24 Ответить
Дякую! Можливо також задумався що його золотий купол може стати друшляком...
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02.06.2025 19:41 Ответить
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02.06.2025 18:55 Ответить
Головне щоб туди не поїхав Боневтвік Потужно-Брехливий, бо побачивши там його Трамп або вижене, або сам втече. Кому хочеться зустрічатися із мокрушниками, поряд з якими працювали ті, що відрізали голови суддям і руйнували судову гілку влади в Україні, фальшували справи, складали рострільні списки патріотів і АТОшників.
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02.06.2025 19:42 Ответить
Я думаю, що скоро європейцям буде за честь доєднатися до України в безпековому плані.
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02.06.2025 19:48 Ответить
 
 