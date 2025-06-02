РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13052 посетителя онлайн
Новости Саммит НАТО в Гааге
755 11

Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге, - Зеленский

Зеленский о саммите НАТО

Украину пригласили на саммит НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге.

Об этом во время брифинга с журналистами 2 июня сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас была встреча с генсеком НАТО. Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно", - заявил глава государства.

Зеленский добавил, что министр иностранных дел Андрей Сибига будет говорить со своими коллегами по инфраструктуре и какие могут быть результаты с этого саммита.

Напомним, что 2 июня президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой НАТО Марком Рютте.

Читайте также: Поддержка Украины будет ключевым приоритетом предстоящего саммита НАТО в Гааге, - Рютте

Автор: 

Зеленский Владимир (20794) НАТО (10057) саммит (1190)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
І, в чому досягнення? Запросять і скажуть "молодці що хочете в НАТО, хотіть ще", а далі що?
показать весь комментарий
02.06.2025 20:38 Ответить
+2
Не впусти можливості нарубати там дров і знівелювати успіх спецоперації СБУ.
показать весь комментарий
02.06.2025 20:46 Ответить
+2
Тут важливо знати, в якості кого запросили...
Були інфи, що хотіли в якості офіціанта на заключній вечері.
показать весь комментарий
02.06.2025 20:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоть чимось похвалився.
показать весь комментарий
02.06.2025 20:34 Ответить
добра новина - головне витримати там Трампа. Може спочатку до Лондона махнути , а не Єрмака науськування виконувати?
показать весь комментарий
02.06.2025 20:38 Ответить
І, в чому досягнення? Запросять і скажуть "молодці що хочете в НАТО, хотіть ще", а далі що?
показать весь комментарий
02.06.2025 20:38 Ответить
Не впусти можливості нарубати там дров і знівелювати успіх спецоперації СБУ.
показать весь комментарий
02.06.2025 20:46 Ответить
Тут важливо знати, в якості кого запросили...
Були інфи, що хотіли в якості офіціанта на заключній вечері.
показать весь комментарий
02.06.2025 20:48 Ответить
Звучить, як НАТО зібралося вступити до України після фуро-дронової двіжухи по російській "тріадє".
Тьфу ти, слово яке "тріадє"
показать весь комментарий
02.06.2025 20:51 Ответить
У світі це взагалі хтось помітив ?
показать весь комментарий
02.06.2025 20:53 Ответить
Хм, ви на якій планеті живите і читаєте хоч заголовки світової преси?
показать весь комментарий
02.06.2025 20:55 Ответить
Мапа Deep state актуальніше, на ній змін на краще нема.
показать весь комментарий
02.06.2025 20:59 Ответить
Хлопці. цей паяц що платить вам зарплату . що ви його піарите ?
показать весь комментарий
02.06.2025 21:23 Ответить
Трамп проти запрошення Володимира Зеленського на саміт НАТО. Держсекретар США Марко Рубіо хоч заперечив таку інформацію, але і не спростував небажання Трампа бачити Зеленського.
показать весь комментарий
02.06.2025 21:27 Ответить
 
 