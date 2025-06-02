Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге, - Зеленский

Украину пригласили на саммит НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге.

Об этом во время брифинга с журналистами 2 июня сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас была встреча с генсеком НАТО. Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно", - заявил глава государства.

Зеленский добавил, что министр иностранных дел Андрей Сибига будет говорить со своими коллегами по инфраструктуре и какие могут быть результаты с этого саммита.

Напомним, что 2 июня президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой НАТО Марком Рютте.

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