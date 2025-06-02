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Новости Саммит НАТО в Гааге Встреча Зеленского и Рютте
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Зеленский встретился с Рютте: Важно, чтобы Украина была достойно представлена на следующем саммите НАТО

Рютте и Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой НАТО Марком Рютте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале главы государства.

Зеленский поблагодарил за надежную поддержку со стороны Альянса.

"Рассказал о договоренностях по обмену пленными и возвращению детей, достигнутых во время сегодняшних переговоров в Стамбуле, а также об отказе России от самого простого - безусловного прекращения огня. Только существенное усиление давления может этот отказ изменить. Обсудили и следующие дипломатические шаги, и оборонную поддержку Украины. Фокусируемся на увеличении нашей дальнобойности", - отметил президент.

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Глава государства подчеркнул, что важно, чтобы Украина была достойно представлена на следующем саммите НАТО в Гааге.

"Это будет правильный сигнал России", - добавил он.

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Ранее издание Euractiv со ссылкой на источники писало, что президента Украины Владимира Зеленского впервые с начала полномасштабного вторжения РФ не пригласили для участия в основных дискуссиях саммита НАТО, который состоится в июне, чтобы "угодить" президенту США Дональду Трампу.

В свою очередь глава Государственного департамента США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не выступает против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге.

Автор: 

Зеленский Владимир (20794) НАТО (10057) Рютте Марк (377)


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Ну буде потужно представлена не на форумі як минулий раз, а на саміті. І що? Все одно по суті нато це мрійний оазіс в пустелі
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02.06.2025 20:17 Ответить
Від України, поки не буде виборів у відповідності з міжнародними стандартами, немає кому представляти державу
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02.06.2025 20:19 Ответить
 
 