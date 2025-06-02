Зеленский встретился с Рютте: Важно, чтобы Украина была достойно представлена на следующем саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой НАТО Марком Рютте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале главы государства.

Зеленский поблагодарил за надежную поддержку со стороны Альянса.

"Рассказал о договоренностях по обмену пленными и возвращению детей, достигнутых во время сегодняшних переговоров в Стамбуле, а также об отказе России от самого простого - безусловного прекращения огня. Только существенное усиление давления может этот отказ изменить. Обсудили и следующие дипломатические шаги, и оборонную поддержку Украины. Фокусируемся на увеличении нашей дальнобойности", - отметил президент.

Читайте: Поддержка Украины будет ключевым приоритетом предстоящего саммита НАТО в Гааге, - Рютте

Глава государства подчеркнул, что важно, чтобы Украина была достойно представлена на следующем саммите НАТО в Гааге.

"Это будет правильный сигнал России", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Charlie Hebdo подал в суд из-за фейковых обложек, высмеивающих Зеленского и Украину. ФОТО

Ранее издание Euractiv со ссылкой на источники писало, что президента Украины Владимира Зеленского впервые с начала полномасштабного вторжения РФ не пригласили для участия в основных дискуссиях саммита НАТО, который состоится в июне, чтобы "угодить" президенту США Дональду Трампу.

В свою очередь глава Государственного департамента США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не выступает против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге.