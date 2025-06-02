Зеленский встретился с Рютте: Важно, чтобы Украина была достойно представлена на следующем саммите НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой НАТО Марком Рютте.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале главы государства.
Зеленский поблагодарил за надежную поддержку со стороны Альянса.
"Рассказал о договоренностях по обмену пленными и возвращению детей, достигнутых во время сегодняшних переговоров в Стамбуле, а также об отказе России от самого простого - безусловного прекращения огня. Только существенное усиление давления может этот отказ изменить. Обсудили и следующие дипломатические шаги, и оборонную поддержку Украины. Фокусируемся на увеличении нашей дальнобойности", - отметил президент.
Глава государства подчеркнул, что важно, чтобы Украина была достойно представлена на следующем саммите НАТО в Гааге.
"Это будет правильный сигнал России", - добавил он.
Ранее издание Euractiv со ссылкой на источники писало, что президента Украины Владимира Зеленского впервые с начала полномасштабного вторжения РФ не пригласили для участия в основных дискуссиях саммита НАТО, который состоится в июне, чтобы "угодить" президенту США Дональду Трампу.
В свою очередь глава Государственного департамента США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не выступает против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль