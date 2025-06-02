Зеленський зустрівся з Рютте: Важливо, щоб Україна була гідно представлена на наступному саміті НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з главою НАТО Марком Рютте.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграм-каналі глави держави.

Зеленський подякував за надійну підтримку з боку Альянсу.

"Розповів про домовленості щодо обміну полоненими та повернення дітей, досягнуті під час сьогоднішніх переговорів у Стамбулі, а також про відмову Росії від найпростішого – безумовного припинення вогню. Тільки суттєве посилення тиску може цю відмову змінити. Обговорили й наступні дипломатичні кроки та оборонну підтримку України. Фокусуємося на збільшенні нашої далекобійності", - зазначив президент.

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Глава держави наголосив, що важливо, щоб Україна була гідно представлена на наступному саміті НАТО в Гаазі.

"Це буде правильний сигнал Росії", - додав він.

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Раніше видання Euractiv з посиланням на джерела писало, що президента України Володимира Зеленського вперше з початку повномасштабного вторгення РФ не запросили для участі в основних дискусіях саміту НАТО, який відбудеться у червні, щоб "догодити" президенту США Дональду Трампу.

Своєю чергою очільник Державного департаменту США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не виступає проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.