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Новини Оборонні витрати НАТО
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У НАТО пропонують зараховувати допомогу Україні до нового показника витрат на оборону, - Euractiv

Витрати на оборону НАТО. Зараховуватимуть допомогу Україні

У НАТО планують зараховувати нові кошти, витрачені на військову допомогу Україні як "пов’язані з обороною" в рамках підвищення показників витрат на оборону до 5% ВВП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv із посиланням на п'ять джерел.

Так, нові закупівлі військової техніки для України, а також інвестиції в українську оборонну промисловість зараховуватимуться країнами-членами НАТО як "пов'язані з обороною" витрати згідно з новими цільовими показниками.

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Цю угоду все ще можуть змінити найближчими тижнями, перед тим, як лідери країн НАТО зберуться в Гаазі 24 та 25 червня на щорічний саміт Альянсу, пише видання.

На саміті, зазначається в матеріалі, очікується ухвалення рішення про підвищення цільових показників оборонних витрат з нинішніх 2% ВВП, хоча остаточні деталі цих показників, ймовірно, будуть опрацьовані пізніше.

Наразі пропозиція НАТО передбачає, що кожен член Альянсу має витрачати щонайменше 5% ВВП на оборону - 3,5% на основні сфери оборони (військова техніка та грошове забезпечення військових) та 1,5% - на ширші оборонні витрати.

Наразі в Альянсі дискусії зосереджені на тому, щоб включати в ці 1,5% кібербезпеку, витрати на інфраструктуру або цілі з підвищення стійкості, а також військову допомогу Україні.

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У НАТО є загальна згода, що до цієї категорії зараховуватимуть лише нові кошти, витрачені на допомогу Україні, пише видання.

Водночас невійськова допомога Україні від членів НАТО не зараховуватиметься.

Джерела видання заявили, що рішення зараховувати фінансову допомогу Україні до витрат НАТО на оборону має сенс, оскільки озброєння України має прямий і позитивний вплив на безпеку Альянсу.

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Автор: 

НАТО (6531) оборона (4822) допомога (8436)


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Топ коментарі
+5
справедливо. Бо саме Україна нині захищає країни НАТО та весь цивілізований світ від агресії імперії зла.
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04.06.2025 09:38 Відповісти
+3
Це - зовсім окреме питання, яке ніяк не повʼязане з тим, хто кого захищає.
А повʼязане воно з тим фактом, шо українці просрали підготовку до повномасштабки повністю і замість партії війни обрали партію "зазирни в очко *****". І це вже жовано-пережовано тищу разів. Вже до кого це не дійшло, то мабудь вже і не дійде...
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04.06.2025 10:30 Відповісти
+2
Україна воює в першу і основну чергу за себе. Не треба таких пафосних заяв. Всі інші - або в НАТО, або під протекцією Китаю. У ***** покищо нема рішучості дориватися до обох.
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04.06.2025 10:21 Відповісти
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справедливо. Бо саме Україна нині захищає країни НАТО та весь цивілізований світ від агресії імперії зла.
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04.06.2025 09:38 Відповісти
І скільки часу Україні ще прийдеться воювати за цей сцикливий цивілізований світ? Класти своїх людей на фронтах, втрачати молодь від еміграції за кордон? Таким методом ми просто втратимо країну демографічно
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04.06.2025 09:41 Відповісти
а які пропозиції?
Тільки щоб реальні.
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04.06.2025 09:42 Відповісти
Щоби воювати з рашею роками від європейців потрібні не лише гроші і зброя, а хоча по 100 тисяч солдатів на рік хай рекрутують з 500 млн населення на цю війну - інакше не вийде перемогти
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04.06.2025 09:50 Відповісти
я питав за реальні пропозиції.
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04.06.2025 10:05 Відповісти
А це і є реальність. Україні самій не вистачить людей для війни роками проти раші і якщо Європа планує, щоби путін зав'яз в Україні до 2030 року, то вони мають радитися, як їм постачати сюди людей
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04.06.2025 10:08 Відповісти
А це їх війна?? чи кацапи у німців Голодомори вчиняли?? чи американців у гулаги зганяли?? чи Лондон руйнують???( йди у Тису ниряй!(
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04.06.2025 09:56 Відповісти
А чому Антанта не дала Україні державу після першої світової хоча б на території західної України а віддала її новоствореній Польщі? На Європі і Америці теж чимало нашої крові через їхню байдужість і цинізм
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04.06.2025 10:10 Відповісти
Україна воює в першу і основну чергу за себе. Не треба таких пафосних заяв. Всі інші - або в НАТО, або під протекцією Китаю. У ***** покищо нема рішучості дориватися до обох.
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04.06.2025 10:21 Відповісти
Але такий хід війни ставить її цілі нанівець, ну кому з нас потрібна Україна без українців? Ми просто виграємо час для Європи заганяючи себе чимдалі в демографічну прірву
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04.06.2025 10:24 Відповісти
Це - зовсім окреме питання, яке ніяк не повʼязане з тим, хто кого захищає.
А повʼязане воно з тим фактом, шо українці просрали підготовку до повномасштабки повністю і замість партії війни обрали партію "зазирни в очко *****". І це вже жовано-пережовано тищу разів. Вже до кого це не дійшло, то мабудь вже і не дійде...
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04.06.2025 10:30 Відповісти
Повномасштабки потрібно було уникнути любими методами. Порошенку це вдавалось, а Зелений хотів погратися з Медведчуковими каналами і впливом
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04.06.2025 10:36 Відповісти
Не вгадали жодної букви. Зєлєнський занадто тупий, шоб чимось гратися. І як будь-яка недалека людина, він 1) вважає шо він самий о%уєнний, 2) не бачить складності в складних питаннях.
Він цілком щиро вважав, шо його підарастічної хрипоти в голосі буде достатньо, шоб домовитися з ******. Плюс повна відсутність команди, через що йому прийшлось набрати третину бандюків, третину дебілів і ще третину кацапських агентів.
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04.06.2025 10:46 Відповісти
Не знаю, що він собі думав, але результат маємо - за його каденції ми втягнулися у війну на виснаження з кровожадним путіном і чи виживемо як держава ніхто не знає.
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04.06.2025 10:55 Відповісти
Це було б добре,
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04.06.2025 09:50 Відповісти
По суті так і є. Україна за допомогою цих прставок робить ту ж роботу, яку мало б робити прставлене озброєння і спорядження, але на власній території, що для постачальників є додатковим бонусом.
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04.06.2025 09:57 Відповісти
Це дуже позитивна новина. Якшо звичайно цю пропозицію приймуть. Це більш розвʼяже руки західним країнам в допомозі Україні. Гроші витрачати всеодно треба. І всі прекрасно розуміють важливість допомоги. Тож якшо всі країни НАТО скинуться навіть по 1-2% додатково - ЗСУ буде завалена західною зброєю. Головне тільки шоб ************* в НАТО це не заблокували (починаючи з головного - рудої бібізяни).
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04.06.2025 10:19 Відповісти
Завалені не будуть, у них на себе не вистачає. Але дронами таки можуть завалити, це не якісь космічні технології.
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04.06.2025 10:31 Відповісти
Я вже писав і буду повторювати знову і знову. Гроші. Гроші. І ще раз гроші. Ось основна рушійна сила в демократіях. На відміну від тоталітарних держав, де можна просто загнати всіх в ГУЛАГ і заставити працювати за пайку. Як тільки на горизонті зʼявляються величезні гроші на оборон закази, то промисловість закатає рукава, підтягнеться і накліпає чого хочеш скільки треба.
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04.06.2025 10:39 Відповісти
Але треба дійсно багато грошей.
На які ще є купа бажаючих, крім оборонки.
І тут треба мати політичну волю скрутити кукіш усіляким імігрантам, екологам та мультикультурщикам.
Чи вистачить у європейських урядів яєць на подібне? Подивимось.
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04.06.2025 10:41 Відповісти
Так ось жеж про це і є ця новина! НАТО вимагає 5% ВВП на оборону. Тут хочеш - нехочеш а заплатиш. А далі якшо гроші вже заплачено, то нема великої різниці для якогось бюргера - будуть ті танки стояти в ангарі чи поїдуть в Україну. Та йому і не скажуть (була новина, шо Німеччина не буде анонсувати передачу допомоги).
Окрім того це відкриває величезний простір для махінацій - зібрали старий радянський мотлох, сушки, т-72 і т.д. якшо в когось воно ще залишалось, чи навіть не радянський, але трохи застарілий мотлох тіпа Леопард-1. Оцінили в кругленьку суму і відправили в Україну. І одним махом виконали план по відсоткам ВВП, позбулися мотлоху, який треба зберігати і не витратили на це гроші. А Україні воно все пригодиться.
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04.06.2025 10:51 Відповісти
Знову треба мати яйця трошки наїбати своїх платників податків. Німеччина вже зробила перший крок, закривши інформацію про склад та обсяги допомоги Україні.
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04.06.2025 11:04 Відповісти
фінт вухами для трампа - Україна ще не член НАТО, а витрати вже зарахували.
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04.06.2025 11:23 Відповісти
 
 