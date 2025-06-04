У НАТО пропонують зараховувати допомогу Україні до нового показника витрат на оборону, - Euractiv
У НАТО планують зараховувати нові кошти, витрачені на військову допомогу Україні як "пов’язані з обороною" в рамках підвищення показників витрат на оборону до 5% ВВП.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv із посиланням на п'ять джерел.
Так, нові закупівлі військової техніки для України, а також інвестиції в українську оборонну промисловість зараховуватимуться країнами-членами НАТО як "пов'язані з обороною" витрати згідно з новими цільовими показниками.
Цю угоду все ще можуть змінити найближчими тижнями, перед тим, як лідери країн НАТО зберуться в Гаазі 24 та 25 червня на щорічний саміт Альянсу, пише видання.
На саміті, зазначається в матеріалі, очікується ухвалення рішення про підвищення цільових показників оборонних витрат з нинішніх 2% ВВП, хоча остаточні деталі цих показників, ймовірно, будуть опрацьовані пізніше.
Наразі пропозиція НАТО передбачає, що кожен член Альянсу має витрачати щонайменше 5% ВВП на оборону - 3,5% на основні сфери оборони (військова техніка та грошове забезпечення військових) та 1,5% - на ширші оборонні витрати.
Наразі в Альянсі дискусії зосереджені на тому, щоб включати в ці 1,5% кібербезпеку, витрати на інфраструктуру або цілі з підвищення стійкості, а також військову допомогу Україні.
У НАТО є загальна згода, що до цієї категорії зараховуватимуть лише нові кошти, витрачені на допомогу Україні, пише видання.
Водночас невійськова допомога Україні від членів НАТО не зараховуватиметься.
Джерела видання заявили, що рішення зараховувати фінансову допомогу Україні до витрат НАТО на оборону має сенс, оскільки озброєння України має прямий і позитивний вплив на безпеку Альянсу.
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Тільки щоб реальні.
А повʼязане воно з тим фактом, шо українці просрали підготовку до повномасштабки повністю і замість партії війни обрали партію "зазирни в очко *****". І це вже жовано-пережовано тищу разів. Вже до кого це не дійшло, то мабудь вже і не дійде...
Він цілком щиро вважав, шо його підарастічної хрипоти в голосі буде достатньо, шоб домовитися з ******. Плюс повна відсутність команди, через що йому прийшлось набрати третину бандюків, третину дебілів і ще третину кацапських агентів.
На які ще є купа бажаючих, крім оборонки.
І тут треба мати політичну волю скрутити кукіш усіляким імігрантам, екологам та мультикультурщикам.
Чи вистачить у європейських урядів яєць на подібне? Подивимось.
Окрім того це відкриває величезний простір для махінацій - зібрали старий радянський мотлох, сушки, т-72 і т.д. якшо в когось воно ще залишалось, чи навіть не радянський, але трохи застарілий мотлох тіпа Леопард-1. Оцінили в кругленьку суму і відправили в Україну. І одним махом виконали план по відсоткам ВВП, позбулися мотлоху, який треба зберігати і не витратили на це гроші. А Україні воно все пригодиться.