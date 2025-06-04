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Новини Саміт НАТО у Гаазі
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Україна запрошена на саміт НАТО в Гаазі, але формат участі ще уточнюється, - Рютте

генсек НАТО Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що запросив Україну до участі в наступному саміті Альянсу, який відбудеться в Гаазі.

Про це він заявив на пресконференції у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони країн НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Рютте, програма саміту ще в розробці, тому формат участі української сторони наразі не конкретизується. Він також повідомив, що сьогодні відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні міністрів, а завтра - засідання Ради Україна-НАТО.

"Так, я запросив Україну на саміт. Ми якомога швидше представимо програму, яка буде більш деталізованою", - зазначив Рютте.

Він підкреслив, що тема України обов’язково буде в порядку денному саміту: "У цьому немає жодних сумнівів".

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А чому б у ГААГУ не запросити дворового пацана вовку пуціна ?!!!
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04.06.2025 15:38 Відповісти
Шо опять Єрмак,і чи буде у нього вільний час? бо він і жнець і на дуді Посол!
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04.06.2025 16:37 Відповісти
 
 