Україна запрошена на саміт НАТО в Гаазі, але формат участі ще уточнюється, - Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що запросив Україну до участі в наступному саміті Альянсу, який відбудеться в Гаазі.
Про це він заявив на пресконференції у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони країн НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами Рютте, програма саміту ще в розробці, тому формат участі української сторони наразі не конкретизується. Він також повідомив, що сьогодні відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні міністрів, а завтра - засідання Ради Україна-НАТО.
"Так, я запросив Україну на саміт. Ми якомога швидше представимо програму, яка буде більш деталізованою", - зазначив Рютте.
Він підкреслив, що тема України обов’язково буде в порядку денному саміту: "У цьому немає жодних сумнівів".
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