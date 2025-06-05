Союзники поки не узгодили формулювання підсумкової декларації саміту НАТО щодо підтримки України, - Рютте

За три тижні до саміту НАТО союзники все ще обговорюють формулювання підсумкової декларації щодо підтримки України.

Про це за підсумками зустрічі міністрів оборони країн Альянсу заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як я вже казав, декларація саміту буде сфокусована на трьох головних питаннях: оборонні витрати, промислове виробництво, і, очевидно, забезпечення України всім, чого вона потребує, щоб вистояти в боротьбі, та привести цей жахливий конфлікт, цю агресивну війну Росії до стійкого та тривалого миру. Але ці питання союзники все ще обговорюють та консультуються, тож остаточної версії поки немає. І це нормально, тому що саміт буде ще за три тижні", - сказав Рютте.

Генсек НАТО не дав прямої відповіді на запитання, чи підсумковий документ саміту міститиме засудження агресивної війни Росії або невизнання російської анексії Криму. Водночас керівник Альянсу зауважив: результати зусиль із досягнення тривалого припинення вогню або навіть мирної угоди в Україні матимуть безпосередній вплив на Китай та на інші країни, які будуть уважно спостерігати за таким розвитком.

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Рютте вчергове визнав важливість зусиль президента США Дональда Трампа, який, за його словами, зламав цей глухий кут, знайшов можливість, щоб говорити з Путіним, щоб, наприкінці, добитися зупинки кровопролиття та досягнення стійкого та тривалого миру в Україні.