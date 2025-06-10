Зеленский получил приглашения на саммиты НАТО, ЕС и G7: МИД работает над двусторонними встречами

Президент Украины Владимир Зеленский имеет приглашение на саммит НАТО, ЕС и Группы семи, над организацией двусторонних встреч на полях этих мероприятий работает МИД.

Об этом на брифинге сообщил спикер МИД Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Президент имеет приглашение на саммит НАТО, ЕС и Группы семи. Будет решаться его участие ближе к событиям, все зависит от условий безопасности. Обычно на таких саммитах проходят двусторонние встречи. Мы над этим и работаем", - сказал он.

По словам Тихого, на саммите НАТО нужно не только участие Украины, но и сильные решения.

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"Для нас как для государства важна наполненность этой встречи. Нам важно, чтобы по итогам саммита был сигнал силы и единства, а том числе по Украине. Сейчас идет работа, чтобы выйти на эти решения. От этого зависит участие Украины", - сказал спикер МИД.