РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10925 посетителей онлайн
Новости Украина - НАТО
593 11

Зеленский получил приглашения на саммиты НАТО, ЕС и G7: МИД работает над двусторонними встречами

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский имеет приглашение на саммит НАТО, ЕС и Группы семи, над организацией двусторонних встреч на полях этих мероприятий работает МИД.

Об этом на брифинге сообщил спикер МИД Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Президент имеет приглашение на саммит НАТО, ЕС и Группы семи. Будет решаться его участие ближе к событиям, все зависит от условий безопасности. Обычно на таких саммитах проходят двусторонние встречи. Мы над этим и работаем", - сказал он.

По словам Тихого, на саммите НАТО нужно не только участие Украины, но и сильные решения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига об участии Зеленского в саммите НАТО: Нужны сильные решения для обороны Украины

"Для нас как для государства важна наполненность этой встречи. Нам важно, чтобы по итогам саммита был сигнал силы и единства, а том числе по Украине. Сейчас идет работа, чтобы выйти на эти решения. От этого зависит участие Украины", - сказал спикер МИД.

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) НАТО (10096) саммит (1200) Тихий Георгий (20)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Ти ба: наш просто нарасхват йде!
показать весь комментарий
10.06.2025 13:01 Ответить
+3
Запускайте Єрмака!!!
Безпрограшний варіант...

Він вміє сидіти і мовчати. Стояти і мовчати. Обтікати і мовчати. Летіти сходами і мовчати.
Дипломат від Бога. І ні разу не якийсь там токсичний ублюдок.
показать весь комментарий
10.06.2025 13:05 Ответить
+3
Ого, а можна десь побачити результати попередніх 5000 зустрічей і самітів?
показать весь комментарий
10.06.2025 13:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ти ба: наш просто нарасхват йде!
показать весь комментарий
10.06.2025 13:01 Ответить
Запускайте Єрмака!!!
Безпрограшний варіант...

Він вміє сидіти і мовчати. Стояти і мовчати. Обтікати і мовчати. Летіти сходами і мовчати.
Дипломат від Бога. І ні разу не якийсь там токсичний ублюдок.
показать весь комментарий
10.06.2025 13:05 Ответить
Ого, а можна десь побачити результати попередніх 5000 зустрічей і самітів?
показать весь комментарий
10.06.2025 13:06 Ответить
Карта діпстейт?
показать весь комментарий
10.06.2025 13:09 Ответить
Можна побачити в руках українських захисніків: М777, Хаймерси, Патріоти, Атакамси, Абрамси, Леопарди, Гепарди, Челенджери, Бредлі, Зюзани, Цезарі, F-16, Сааби, і багато чого іншого. Також можна побачити пряму фінансову допомогу в українському бюджеті, отриманий статус України як кандидата в ЄС, і санкції проти рф.
показать весь комментарий
10.06.2025 13:44 Ответить
вова, все куйня! так, як ті твої 30 безпекових угод. світ дуже зручно прикрив свою дупу нещасними українцями.
своя ЯЗ та своя балістика - це ключ до перемоги та миру.
показать весь комментарий
10.06.2025 13:09 Ответить
Кожен раз, як усвідомиш - яке нікчемне пустоголове зелене опудало уособлює і представляє сьогодні Україну у світі - відчуваеш пекельний сором і злість на тих 13.000.000 д******в, які захотіли поржать у 2019 році. Лідер, пля...
показать весь комментарий
10.06.2025 13:12 Ответить
А где он сейчас?
показать весь комментарий
10.06.2025 13:16 Ответить
Ну, на самміт НАТО його чекають на вечерю, напевне, в якості офіціанта... За роль на інших подіях - ще повідомлялось, але, схоже на щось подібне...
показать весь комментарий
10.06.2025 13:26 Ответить
Це просто "відбування номера", гастролі за державний кошт. Без толку і користі для країни, бо його вже ніхто і ніде не чекає, не бажає мати справ і спікуватися. зеленський = минуле України, ганебне і просране.
показать весь комментарий
10.06.2025 14:59 Ответить
 
 