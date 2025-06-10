"52% українців виступає проти будь-яких територіальних поступок, - опитування КМІС"

52% громадян України категорично не підтримують жодних територіальних поступок у межах можливого завершення війни з Росією.

Про це свідчать результати опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Порівняно з попереднім виміром у лютому цього року, показник залишився практично незмінним (50% - у лютому). Натомість 38% респондентів готові прийняти певні територіальні втрати заради припинення війни (у лютому - 39%).

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. У дослідженні взяли участь 2004 особи віком від 18 років, що проживають на підконтрольній Україні території.

Статистична похибка не перевищує 2,9%. У КМІС зазначають, що попри умови воєнного часу, результати зберігають високу репрезентативність і дозволяють достовірно оцінювати настрої українського суспільства.

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