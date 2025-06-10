52% українців виступає проти будь-яких територіальних поступок, - опитування КМІС
52% громадян України категорично не підтримують жодних територіальних поступок у межах можливого завершення війни з Росією.
Про це свідчать результати опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
Порівняно з попереднім виміром у лютому цього року, показник залишився практично незмінним (50% - у лютому). Натомість 38% респондентів готові прийняти певні територіальні втрати заради припинення війни (у лютому - 39%).
Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. У дослідженні взяли участь 2004 особи віком від 18 років, що проживають на підконтрольній Україні території.
Статистична похибка не перевищує 2,9%. У КМІС зазначають, що попри умови воєнного часу, результати зберігають високу репрезентативність і дозволяють достовірно оцінювати настрої українського суспільства.
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Бо по факту, поступки територіями вже відбулися.
Також по факту смердюча кацапська помилка не переживе цієї війни з Україною. Поразка казламордих це констатація сухого медичного факту.
А кацапські боти хай собі *******, всім на те *****.
Куди дивляться всі ці фсбу, поліція, дбр та інша тилова ухилянтська наволоч, яка все життя кормиться з державного бюджету і тепер відкрито працює у ворожих інтересах під час кривавої війни з рашистським агресором.
вік? стать? освіта? місце існування?
зе!шобло все ж такі сподівається, якось впарити капітуляцію, але сцикує намалювати 78% тих, що готові поступитися?
і так, вертиться і так крутиться. але ж ніфіга не виходить.
хоча, відміна військового стану, це трагедія для зе!гниди. як що він, дійсно цього не розуміє, тим гірше для нього.
"52% українців виступає проти будь-яких територіальних поступок, - опитування КМІС"
две инфы за сегодня. это разная информация, или я в силу возраста маразматирую?
І саме корупція була головним чинником ,падіння підтримки України серед виборців респів, тому що це їхні податки, а не має підтримки то і не має значного тиску в сенаті та конгресі на продовженння допомоги.
живеш, щоб погодитися віддати комусь її частину?! Як же гірко від того що у нас стільки малоросів ще живе!
спитайте людей, чи вони ви згодні на пропозицію РФ щодо припинення війни? вона виглядає ось так і покажіть відповідь, який % людей на таке погодяться.
https://censor.net/ua/news/3521003/********************************************************************
Бо в інакшому випадку - це просто опитування хвалькуватих писбоболів
Причому нонсенс їх не турбує відсутність зброї, коли їх питаєш де взяти озброєння інакше все прийдеться компенсувати значними втратами, починаються мантри нам захід дасть і в нас уже 2 млн дронів в рік випускають, це по 2-3 дрони на кожного орка, та що в нас багато ракет і навіть є лазерна зброя.
Я просто деколи стою і не знаю що таким сказати коли чуєш таку ...., і починаєш розуміти чому така ср...ка в наші країні 30 років.
Усіх, потужно-незламників - на фронт, не зважаючи на вік, стать, і броню. От тоді побачите, що вони заверещать.
....несмотря на условия военного времени, результаты сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достоверно оценивать настроения украинского общества. Источник: https://censor.net/ru/n3557093
Сами себе оценку поставили))) круть.
Куди дивляться всі ці фсбу, поліція, дбр та інша тилова ухилянтська наволоч, яка все життя кормиться з державного бюджету і тепер відкрито працює у ворожих інтересах під час кривавої війни з рашистським агресором.