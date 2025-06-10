УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12325 відвідувачів онлайн
Новини Опитування про війну в Україні
1 426 39

52% українців виступає проти будь-яких територіальних поступок, - опитування КМІС

українці,незламність

52% громадян України категорично не підтримують жодних територіальних поступок у межах можливого завершення війни з Росією.

Про це свідчать результати опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Порівняно з попереднім виміром у лютому цього року, показник залишився практично незмінним (50% - у лютому). Натомість 38% респондентів готові прийняти певні територіальні втрати заради припинення війни (у лютому - 39%).

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. У дослідженні взяли участь 2004 особи віком від 18 років, що проживають на підконтрольній Україні території.

Статистична похибка не перевищує 2,9%. У КМІС зазначають, що попри умови воєнного часу, результати зберігають високу репрезентативність і дозволяють достовірно оцінювати настрої українського суспільства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 68% українців проти офіційного визнання окупованих територій російськими, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

опитування (1970) територіальна цілісність (178) КМІС (339)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Тільки де ж ті черги з 52% добровольців, які готові вже зараз силою відвойовувати окуповану землю?
Бо по факту, поступки територіями вже відбулися.
показати весь коментар
10.06.2025 13:12 Відповісти
+9
З точки зору формулювання питань, вони досить провокативні і ************ людей до певних відповідей. А якщо брати глобально, думаю більшість КМІС давно не довіряє, проплачена ОП помийка, не більше
показати весь коментар
10.06.2025 13:12 Відповісти
+9
У тебе на Брайтоні
показати весь коментар
10.06.2025 13:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тільки де ж ті черги з 52% добровольців, які готові вже зараз силою відвойовувати окуповану землю?
Бо по факту, поступки територіями вже відбулися.
показати весь коментар
10.06.2025 13:12 Відповісти
У тебе на Брайтоні
показати весь коментар
10.06.2025 13:15 Відповісти
На нулю? Йдеш в атаку? Які населені пункти звільнив?
показати весь коментар
10.06.2025 13:47 Відповісти
По факту СОУ вже убили ОДИН МІЛЬЙОН КАЦАПІДАРІВ.

Також по факту смердюча кацапська помилка не переживе цієї війни з Україною. Поразка казламордих це констатація сухого медичного факту.

А кацапські боти хай собі *******, всім на те *****.
показати весь коментар
10.06.2025 14:06 Відповісти
У кому ви вірите? Владі, що вміє лише красти та брехати?
показати весь коментар
10.06.2025 14:09 Відповісти
З точки зору формулювання питань, вони досить провокативні і ************ людей до певних відповідей. А якщо брати глобально, думаю більшість КМІС давно не довіряє, проплачена ОП помийка, не більше
показати весь коментар
10.06.2025 13:12 Відповісти
Брехливі пропагандисти, прорашистські диверсанти і фейкомети, після десятків років участі у фальсифікаціях і маніпуляціях виборами в Україні, під час війни націлилися на недоторканність державного суверенітету й територіальної цілісності України, - є ще більш небезпечними ніж рашистські загарбники на фронті, хочуть переконати самих українців і їх закордонних союзників, що половина українського населення готова добровільно здати кремлівському ворогу свої доми, сім'ї і свою землю🤣.
Куди дивляться всі ці фсбу, поліція, дбр та інша тилова ухилянтська наволоч, яка все життя кормиться з державного бюджету і тепер відкрито працює у ворожих інтересах під час кривавої війни з рашистським агресором.
показати весь коментар
10.06.2025 15:41 Відповісти
І знов обережне тикання паличков детектед!
показати весь коментар
10.06.2025 13:13 Відповісти
"Утром мажу бутерброд - сразу мысль: а как народ?" (с)
показати весь коментар
10.06.2025 13:14 Відповісти
В окопи ці 52% не дуже поспішають.... Думають подолати супостата лежачи на бойовому диванчику
показати весь коментар
10.06.2025 13:16 Відповісти
Слухайте, ну це повна маячня. Добровольці закінчилися в 2023 році, всі ховаються від тцк, 50% обмежено придатних попри погрози не прийшли влк, а ви тут співаєте про 52 відсотки !
показати весь коментар
10.06.2025 13:17 Відповісти
це ж КМІС 🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
10.06.2025 13:26 Відповісти
38% це хто?
вік? стать? освіта? місце існування?
зе!шобло все ж такі сподівається, якось впарити капітуляцію, але сцикує намалювати 78% тих, що готові поступитися?
і так, вертиться і так крутиться. але ж ніфіга не виходить.
хоча, відміна військового стану, це трагедія для зе!гниди. як що він, дійсно цього не розуміє, тим гірше для нього.
показати весь коментар
10.06.2025 13:18 Відповісти
"68% українців проти офіційного визнання окупованих територій російськими, - опитування КМІС"
"52% українців виступає проти будь-яких територіальних поступок, - опитування КМІС"

две инфы за сегодня. это разная информация, или я в силу возраста маразматирую?
показати весь коментар
10.06.2025 13:20 Відповісти
Скоріш за все вони використовують генератор випадкових чисел для цих опитувань
показати весь коментар
10.06.2025 13:33 Відповісти
52% громадян України категорично не підтримують жодних територіальних поступок, категорично проти того, щоб брати особисту участь у відвоюванні втрачених територій, вважають, що воювати повинні всі навколо, крім них (і може кількох близьких родичів), вважають, що США і Європа нам повинні дати зброю і гроші, а до власної влади питань немає, або відкладені на "післявійни" - ось так правильно (список можна продовжувати).
показати весь коментар
10.06.2025 13:21 Відповісти
Саме так
показати весь коментар
10.06.2025 13:32 Відповісти
Ну звісно ж - опитували виключно чоловіків призовного віку, за станом здоров'я придатних до проходження військової служби. Так, шановний?
показати весь коментар
10.06.2025 13:36 Відповісти
А громадянами України вважаються виключно чоловіки призовного віку, за станом здоров'я придатних до проходження військової служби? Так шановний?
показати весь коментар
10.06.2025 14:23 Відповісти
У США та ЄС також немає питань до української влади! Не розганяйте рос іпсо. Корупція в Україні на рівні, що задовільняє Захід.
показати весь коментар
10.06.2025 14:07 Відповісти
Тому були колуарні заяви від колишньої адміністрації штатів та відкриті від теперішньої щодо рівня корупції в Україні.
І саме корупція була головним чинником ,падіння підтримки України серед виборців респів, тому що це їхні податки, а не має підтримки то і не має значного тиску в сенаті та конгресі на продовженння допомоги.
показати весь коментар
10.06.2025 14:22 Відповісти
Доказів, звічно, не буде. Не розганяйте рос іпсо.
показати весь коментар
10.06.2025 14:36 Відповісти
Та вчора навіть була стаття де американський чиновник говорив про значну корупцію в Україні.
показати весь коментар
10.06.2025 14:46 Відповісти
зранку писали 72%
показати весь коментар
10.06.2025 13:31 Відповісти
Це ж як треба ненавидіти країну в який
живеш, щоб погодитися віддати комусь її частину?! Як же гірко від того що у нас стільки малоросів ще живе!
показати весь коментар
10.06.2025 13:35 Відповісти
І як же радісно, що є такі як ви, хто не просто коментом в інтернеті, а й конкретними вчинками підтверджує свій патріотизм. З вами і такими як ви наше військо непереможне. Ви молодець.
показати весь коментар
10.06.2025 14:25 Відповісти
На ці всі опитування, певні поступки, не певні РФ наплювати, РФ конкретно сказала, що їй потрібно для того, щоб завершити війну. То чого не проводять опитування щодо, цієї критичної пропозиції, а запитують різну фігню напівміри..., які не влаштують РФ...
спитайте людей, чи вони ви згодні на пропозицію РФ щодо припинення війни? вона виглядає ось так і покажіть відповідь, який % людей на таке погодяться.
https://censor.net/ua/news/3521003/********************************************************************
показати весь коментар
10.06.2025 13:36 Відповісти
52% не мають черги складати в ТЦК, це ті 50% які никаються від нього мали бути українцями
показати весь коментар
10.06.2025 13:38 Відповісти
Голосування потрібно проводити наступним чином - чи готові ви прямо зараз особистою участю - відповідати за свої слова..

Бо в інакшому випадку - це просто опитування хвалькуватих писбоболів
показати весь коментар
10.06.2025 13:41 Відповісти
Забув сивочолих бойових пенсів з цензору? Сидять булькають в новинах типу "В РФ ********** туалет і затопило 20 людей" погрожують карами єгипетськими Путіну і його оточенню, а коли пропонуєш сходити в ТЦК бо там потрібні всі, починається "Я не можу", "Я тут корисніший", "Ходив, сказали що в 70 років не потрібен" і прочіє прочіє. Про бойових українців в екзилі під прапорцями всіх кольорів радуги я мовчу
показати весь коментар
10.06.2025 14:24 Відповісти
Не готові навіть ті хто ухиляються від обов'язку, або їх родичі це роблять, чи хто втік закордон розповідають, що не можна нічого здавати. Але якось чужими руками, а коли їх питаєш а ви чого не берете в цьому участь, одразу починається мантра що у них сім'я і її треба годувати, а у інших виходить її немає, захисники що без родини чи що...

Причому нонсенс їх не турбує відсутність зброї, коли їх питаєш де взяти озброєння інакше все прийдеться компенсувати значними втратами, починаються мантри нам захід дасть і в нас уже 2 млн дронів в рік випускають, це по 2-3 дрони на кожного орка, та що в нас багато ракет і навіть є лазерна зброя.
Я просто деколи стою і не знаю що таким сказати коли чуєш таку ...., і починаєш розуміти чому така ср...ка в наші країні 30 років.
показати весь коментар
10.06.2025 14:34 Відповісти
Потихеньку рухаємось до 25%...
показати весь коментар
10.06.2025 13:45 Відповісти
Складно придумати більш безглуздий та небезпечний метод прийняття рішень, ніж довірити їх тим, хто не понесе наслідків за свої помилки. Томас Соуелл
показати весь коментар
10.06.2025 13:46 Відповісти
Після кожного обстрілу, зелена ******* публікує "потужно-незламні" опитування, в яких потужно -незламне "усремося - не покоремося!"
Усіх, потужно-незламників - на фронт, не зважаючи на вік, стать, і броню. От тоді побачите, що вони заверещать.
показати весь коментар
10.06.2025 14:03 Відповісти
На які поступки не йшли рашисти не зупинятся ,допоки не буде ліквідована злочина терористична кліка на чолі з путіном.
показати весь коментар
10.06.2025 14:45 Відповісти
Знається кміс і фейк перетворились в слова синоніми.
показати весь коментар
10.06.2025 14:46 Відповісти
А де опитували ? На Ляйпцігештрассе в Берліні чи може на Шампс дЕлізе в городє Паріжє???
показати весь коментар
10.06.2025 14:52 Відповісти
52 процента против, а погрешность - 2,9. Т.е, возможно не большинство против.
....несмотря на условия военного времени, результаты сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достоверно оценивать настроения украинского общества. Источник: https://censor.net/ru/n3557093
Сами себе оценку поставили))) круть.
показати весь коментар
10.06.2025 14:55 Відповісти
Брехливі пропагандисти, прорашистські диверсанти і фейкомети, після десятків років участі у фальсифікаціях і маніпуляціях виборами в Україні, під час війни націлилися на недоторканність державного суверенітету й територіальної цілісності України, - є ще більш небезпечними ніж рашистські загарбники на фронті, хочуть переконати самих українців і їх закордонних союзників, що половина українського населення готова добровільно здати кремлівському ворогу свої доми, сім'ї і свою землю🤣.
Куди дивляться всі ці фсбу, поліція, дбр та інша тилова ухилянтська наволоч, яка все життя кормиться з державного бюджету і тепер відкрито працює у ворожих інтересах під час кривавої війни з рашистським агресором.
показати весь коментар
10.06.2025 15:38 Відповісти
 
 