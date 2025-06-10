68% українців проти офіційного визнання окупованих територій російськими, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Більшість громадян України виступають проти офіційного визнання окупованих українських територій частиною Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування КМІС.

Так, 68% українців будуть проти офіційного визнання окремих територій частиною Росії.

"Готові прийняти – 24% (зазначимо, що ми говорили про "окремі території", а не всі окуповані території; залежно від територій може бути істотна диференціація)", - зазначили соціологи.

Також абсолютна більшість - 78% - відкинула передачу під контроль Росії територій, що контролюються Україною. Готові прийняти - лише 15%.

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"Єдиний варіант, де принаймні є простір для дискусій – де-факто визнання контролю Росії без визнання де-юре. Навіть у цьому випадку 43% готові прийняти, а категорично проти – 48%. Проте як показували інші опитування КМІС, якщо "мирний план" буде включати гарантії безпеки та інші важливі для майбутнього України складові, то без ентузіазму, але більше половини можуть прийняти такий сценарій завершення війни", - зазначили в КМІС.

У всіх регіонах (Захід, Центр, Південь, Схід) переважна більшість (64-71%) відкидають варіант з офіційним визнанням окупації. Аналогічно абсолютна більшість незалежно від регіону (76-80%) відкидають передання під контроль Росії неокупованих територій.

Опитування проводилося із 15 травня по 3 червня 2025 року. Методом телефонного інтерв'ю було опитано 2004 респонденти віком від 18 років та старше, які проживають на територіях, підконтрольних Україні. Статистична похибка вибірки не перевищувала 2,9%.

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