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Новини Окуповані території Територіальні поступки
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68% українців проти офіційного визнання окупованих територій російськими, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Скільки українців готові до територіальних поступок

Більшість громадян України виступають проти офіційного визнання окупованих українських територій частиною Росії. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування КМІС.

Так, 68% українців будуть проти офіційного визнання окремих територій частиною Росії.

"Готові прийняти – 24% (зазначимо, що ми говорили про "окремі території", а не всі окуповані території; залежно від територій може бути істотна диференціація)", - зазначили соціологи.

Також абсолютна більшість - 78% - відкинула передачу під контроль Росії територій, що контролюються Україною. Готові прийняти - лише 15%.

Читайте: Рекордна з початку війни кількість росіян підтримала мирні переговори України та РФ, - опитування. ІНФОГРАФІКА

"Єдиний варіант, де принаймні є простір для дискусій – де-факто визнання контролю Росії без визнання де-юре. Навіть у цьому випадку 43% готові прийняти, а категорично проти – 48%. Проте як показували інші опитування КМІС, якщо "мирний план" буде включати гарантії безпеки та інші важливі для майбутнього України складові, то без ентузіазму, але більше половини можуть прийняти такий сценарій завершення війни", - зазначили в КМІС.

Скільки українців готові до територіальних поступок

У всіх регіонах (Захід, Центр, Південь, Схід) переважна більшість (64-71%) відкидають варіант з офіційним визнанням окупації. Аналогічно абсолютна більшість незалежно від регіону (76-80%) відкидають передання під контроль Росії неокупованих територій.

Скільки українців готові до територіальних поступок

Опитування проводилося із 15 травня по 3 червня 2025 року. Методом телефонного інтерв'ю було опитано 2004 респонденти віком від 18 років та старше, які проживають на територіях, підконтрольних Україні. Статистична похибка вибірки не перевищувала 2,9%.

Читайте: 60% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

окупація (6751) опитування (1970) територіальна цілісність (178) КМІС (339)


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Топ коментарі
+5
Взагалі-то результати опитування якраз показують , що вони проти капітуляції. Пригальмовуйте
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10.06.2025 11:10 Відповісти
+4
ВСІ ЦІ ОПИТУВАННЯ для капітуляції. А решта готові ? Тоді питання - а Сумська і ХАрківська уже теж? А завтра це буде Київська і Житомир та Одеса. А після завтра Львів
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10.06.2025 11:06 Відповісти
+4
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10.06.2025 11:09 Відповісти
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ВСІ ЦІ ОПИТУВАННЯ для капітуляції. А решта готові ? Тоді питання - а Сумська і ХАрківська уже теж? А завтра це буде Київська і Житомир та Одеса. А після завтра Львів
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10.06.2025 11:06 Відповісти
Взагалі-то результати опитування якраз показують , що вони проти капітуляції. Пригальмовуйте
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10.06.2025 11:10 Відповісти
Мається на увазі сам факт подібних опитування. І він, деяким, дає хибну надію що ось вона проблема - ті хто не хоче віддати те нещасне Запоріжжя.
А коли їх стане менше то одразу все порішаєм з братушкпми.
і зажівьом..
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10.06.2025 11:14 Відповісти
Кожен баче, що бажає бачити, так Андрію??,
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10.06.2025 11:29 Відповісти
Так.
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10.06.2025 11:55 Відповісти
Хто таку статистику заказує? Нащо?
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10.06.2025 11:07 Відповісти
Для того , щоб показати , що народ не піде на капітуляцію
Я гадав це зрозуміло
Бачу у когось IQ нижче за 100 НАБАГАТО нижче
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10.06.2025 11:11 Відповісти
Ситуація зараз погана: наша влада чекає, коли розвалиться рашка, з того боку пуйло кидаючи бомби, жде , що посиплеться ЗСУ, коли закінчиться виділена ще Байденом зброя. Тому, якщо ми протримаємося зі зброєю тільки з Європи до осені хоча б, то кацапи осінню знизять планку до прийнятних для нас умов на перемовинах, бо зрозуміють, що ми можемо триматися і без допомоги США. Тоді і треба заключати перемир'я для проведення виборів!
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10.06.2025 11:08 Відповісти
В них то партнери не відвалюються, на відміну від наших любих фанатів "демократичних цінностей". Навіщо їм знижувати планку? Щоб що?
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10.06.2025 11:14 Відповісти
Тому що ведення такої інтенсивної війни не поповнює їх ФНБ, а навпаки. Демографічна проблема була в них і до війни. Ціни на побутові товари і харчі теж не знижуються, на нафту не зростають. А Китай може стати гірше наших партнерів: засунути ніж їм в спину - відібрати Далекий Схід по саму Арктику. Якось так...
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10.06.2025 11:36 Відповісти
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10.06.2025 11:09 Відповісти
І шо?
Ці і'бані маніпуляції промивають мізки шо, мовляв, все таки є якась чарівна можливість відправитись на шашликі. Просто віддамо щось непотрібне і зажівьом...
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10.06.2025 11:11 Відповісти
Де ви побачили те про що написали ?
Більшість громадян України виступають проти офіційного визнання окупованих українських територій частиною Росії. Джерело: https://censor.net/ua/n3557057
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10.06.2025 11:12 Відповісти
Ви чули про вікно Овертона?
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10.06.2025 11:15 Відповісти
Чули. Це конспірологічний брєд, який працює тільки в головах конспіролухів
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10.06.2025 11:20 Відповісти
А теорема Ферма теж конспірологічний брєд?
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10.06.2025 11:54 Відповісти
тобто!
неофіційно вже всі визнали?
бо і трамп і європа, так і каже: ви визнайте, а потім розберемось....
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10.06.2025 11:16 Відповісти
Сходити повоювати ці 68% не бажають?
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10.06.2025 11:19 Відповісти
32% теж підуть воювати. Тільки за відмову будуть подихати на ямі обісцяні та зґвалтовані.
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10.06.2025 11:50 Відповісти
Підтвердження слів Людей у Світі‼️✊✌️👍🫡
Україна⚔️🇺🇦, це ЄС + НАТО‼️
«Україна буде стояти, решта мине»
Слава Україні!» (С)
ТГ Шевченко, був правим, Борітеся, поборете! Вам Бог помагає‼️
Смерть окупантам з московії‼️
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10.06.2025 11:20 Відповісти
А кажуть що проблеми з мобілізацією . 68% це скільки мульйонів штурмовиків?!
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10.06.2025 11:21 Відповісти
А їсти що штурмовики стануть?
І лікувати поранених ти будеш?
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10.06.2025 11:25 Відповісти
68% справляться . А я на заводі вже по 12 годин якось витримаю .
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10.06.2025 11:35 Відповісти
А ось і другий пі'дор.
Все по підручнику...
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10.06.2025 11:51 Відповісти
🤕🤕🤕
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10.06.2025 11:26 Відповісти
Третій...
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10.06.2025 11:52 Відповісти
Як набігло московське лайно з дивними ніками=поганялами від фсбшників, підгакувати та гадити Українціям!!
І це не так, і то не таке, і західні Партнери, мало і не того, дають Україні безкоштовно!!…
Таким чином, розводиться московський срач проти України!!
Підтвердження слів Людей у Світі‼️✊✌️👍🫡
Україна⚔️🇺🇦, це ЄС + НАТО‼️
«Україна буде стояти, решта мине»
Слава Україні!» (С)
ТГ Шевченко, був правим, Борітеся, поборете! Вам Бог помагає‼️
Смерть окупантам з московії‼️
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10.06.2025 11:25 Відповісти
Якась хрипата гнида прийняла країну з Маріуполем, Бердянськом, Скадовськом, Сєвєродонецьком, Лисічанськом, Бахмутом, ..., найбільшою атомною станцією в Європі, ростом ВВП+4%, військом, 45млн+ громадян, ракетними програмами, інтеграцією в Євросоюз та НАТО, демократією та свободою слова.

Та сама хрипата гнида все це проср@л@, здала, скасувала а зараз нишком ці опитування замовляє.
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10.06.2025 11:29 Відповісти
Де Ви проводили цi опроси? Це так ,як i рейтинг зелi 68 вiдсоткiв? Це повний бред,людям вже осточортiла ця вiйна,як i зеленський.
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10.06.2025 11:45 Відповісти
Я скажу просту річ-якщо людина вижила у піхоті солдатом на посаді "стрільця",чи "стрільця-снайпера" хоча б три місяці -це Богом обдарована людина,ну а якщо цій людині під 50 чи більше,це просто фантастика.Перевірено на собі.
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10.06.2025 12:18 Відповісти
а остальные 32 процента кто такие?!колоборанты зрадники?!
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10.06.2025 12:28 Відповісти
взагалі то офіційне визнання окупації - це кримінальний злочин і для тих, хто хоче такого визнання - ласкаво просимо до буцигарні
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10.06.2025 12:54 Відповісти
 
 