68% українців проти офіційного визнання окупованих територій російськими, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Більшість громадян України виступають проти офіційного визнання окупованих українських територій частиною Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування КМІС.
Так, 68% українців будуть проти офіційного визнання окремих територій частиною Росії.
"Готові прийняти – 24% (зазначимо, що ми говорили про "окремі території", а не всі окуповані території; залежно від територій може бути істотна диференціація)", - зазначили соціологи.
Також абсолютна більшість - 78% - відкинула передачу під контроль Росії територій, що контролюються Україною. Готові прийняти - лише 15%.
"Єдиний варіант, де принаймні є простір для дискусій – де-факто визнання контролю Росії без визнання де-юре. Навіть у цьому випадку 43% готові прийняти, а категорично проти – 48%. Проте як показували інші опитування КМІС, якщо "мирний план" буде включати гарантії безпеки та інші важливі для майбутнього України складові, то без ентузіазму, але більше половини можуть прийняти такий сценарій завершення війни", - зазначили в КМІС.
У всіх регіонах (Захід, Центр, Південь, Схід) переважна більшість (64-71%) відкидають варіант з офіційним визнанням окупації. Аналогічно абсолютна більшість незалежно від регіону (76-80%) відкидають передання під контроль Росії неокупованих територій.
Опитування проводилося із 15 травня по 3 червня 2025 року. Методом телефонного інтерв'ю було опитано 2004 респонденти віком від 18 років та старше, які проживають на територіях, підконтрольних Україні. Статистична похибка вибірки не перевищувала 2,9%.
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А коли їх стане менше то одразу все порішаєм з братушкпми.
і зажівьом..
Я гадав це зрозуміло
Бачу у когось IQ нижче за 100 НАБАГАТО нижче
Ці і'бані маніпуляції промивають мізки шо, мовляв, все таки є якась чарівна можливість відправитись на шашликі. Просто віддамо щось непотрібне і зажівьом...
Більшість громадян України виступають проти офіційного визнання окупованих українських територій частиною Росії. Джерело: https://censor.net/ua/n3557057
неофіційно вже всі визнали?
бо і трамп і європа, так і каже: ви визнайте, а потім розберемось....
Україна⚔️🇺🇦, це ЄС + НАТО‼️
«Україна буде стояти, решта мине»
Слава Україні!» (С)
ТГ Шевченко, був правим, Борітеся, поборете! Вам Бог помагає‼️
Смерть окупантам з московії‼️
І лікувати поранених ти будеш?
Все по підручнику...
І це не так, і то не таке, і західні Партнери, мало і не того, дають Україні безкоштовно!!…
Таким чином, розводиться московський срач проти України!!
Підтвердження слів Людей у Світі‼️✊✌️👍🫡
Україна⚔️🇺🇦, це ЄС + НАТО‼️
«Україна буде стояти, решта мине»
Слава Україні!» (С)
ТГ Шевченко, був правим, Борітеся, поборете! Вам Бог помагає‼️
Смерть окупантам з московії‼️
Та сама хрипата гнида все це проср@л@, здала, скасувала а зараз нишком ці опитування замовляє.