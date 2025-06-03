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Новини Фото Мирні перемовини Ставлення росіян до війни проти України
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Рекордна з початку війни кількість росіян підтримала мирні переговори України та РФ, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Кількість російських громадян, які виступають за мирні переговори з Україною і завершення військових дій, зросла до рекорду від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Moscow Times, такі результати опитування "Левада-центру", що проведене в травні.

Так, на підтримку мирного діалогу висловилися 64% опитаних росіян. Порівняно з березнем цей показник зріс на шість відсотків.

Одночасно з цим кількість прихильників продовження війни скоротилася до мінімальної за весь час спостережень – 28%. Ще в березні таких було 34% серед опитаних росіян.

Для порівняння: у травні 2023 року 48% респондентів вважали, що військові дії потрібно продовжувати, а в травні 2024-го - 43%.

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Мирні переговори РФ та України: скільки росіян підтримують

Крім того, частка прихильників мирних переговорів вища серед жінок (73%), молоді до 24 років (77%), мешканців сіл і міст із населенням до 100 тис. осіб (по 67%), а також тих, хто вважає, що країна рухається в неправильному напрямі (76%), і тих, хто не схвалює діяльність диктатора РФ Володимира Путіна (77%).

Водночас переговори України та РФ у Стамбулі підтримала більшість росіян (87%), проти висловилися 6% респондентів.

Ті, хто підтримують мирний діалог, частіше говорять про необхідність повернення полонених (24%) і бажання миру (24%). Ще 23% вважають, що необхідно швидше завершити конфлікт і закінчити війну (23%). Ті, хто не підтримує переговори, говорять про їхню марність у принципі (41%) і необхідність довести війну до кінця (15%).

Серед різних варіантів завершення війни більшість опитаних (73%) підтримують той, де сторони спочатку усувають першопричини конфлікту і тільки після цього домовляються про припинення вогню. Лише 18% респондентів дотримуються зворотної думки – спочатку перемир'я і припинення вогню, а потім вирішення решти питань. На думку респондентів, у тому, що ніяк не вдається домовитися про завершення війни, винні Україна та європейські країни (по 36%), США (14%) і російська сторона (3%).

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Мирні переговори РФ та України: скільки росіян підтримують

Автор: 

опитування (1966) росія (65974) Левада-Центр (74) переговори з Росією (1291) війна в Україні (4654)


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Топ коментарі
+20
Під "мирними переговорами" орки розуміють капітуляцію України. Це ясно показали останні "переговори" в Стамбулі.
Отримати на халяву те що не можеш отримати навіть силою...
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03.06.2025 20:27 Відповісти
+18
Треба питати не скільки гусні за "переговори", а скільки гусні за вивід військ.
Оце і є нормальні, до яких щось дійшло...
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03.06.2025 20:32 Відповісти
+9
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03.06.2025 20:27 Відповісти
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03.06.2025 20:27 Відповісти
Під "мирними переговорами" орки розуміють капітуляцію України. Це ясно показали останні "переговори" в Стамбулі.
Отримати на халяву те що не можеш отримати навіть силою...
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03.06.2025 20:27 Відповісти
Треба питати не скільки гусні за "переговори", а скільки гусні за вивід військ.
Оце і є нормальні, до яких щось дійшло...
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03.06.2025 20:32 Відповісти
А навіщо їм виводити свої війська - долар вже по 1000 фублів , чи по москві прилітає кожен день ...?
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03.06.2025 20:50 Відповісти
Ну а чом би й ні? Вони програють і хотять мирних перемовин, щоб забити кілочки на вкрадених землях. Пуй їм!
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03.06.2025 20:30 Відповісти
Московіти, не заперечують, щоб Українці, самостійно, у фільтраційні табори ГУЛАГу 2 прибули із сім'ями, аж у Мордовію і сонячний Сосуман!!
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03.06.2025 20:32 Відповісти
А це точно не КМІС проводив опитування? А то вони ******* малювати всяку хрінь...
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03.06.2025 20:36 Відповісти
Пора топить подлодки из триады ,тогда ещё процентов десять прибавится... ну и конечно продолжать утилизацию ваты в промышленных масштабах.
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03.06.2025 20:37 Відповісти
novayagazeta.eu

"Реально ли, по-вашему, добиться того, чтобы Россия не просто не могла, а не хотела дальше воевать?

- Общество должно перегореть, оно должно бояться даже думать о войне. Именно общество, а не только армия.

Это произойдет, когда в каждой семье кто-то останется без руки, без ноги, кто-то похоронит мужа, сына, брата…"
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03.06.2025 20:38 Відповісти
"Общество должно перегореть..."
Це у Європі суспільство "перегоріло" від жиру, і воювати ніхто не хоче і не буде. А при тоталітаризмі суспільство "спалять" у війні, не питаючи.
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03.06.2025 21:35 Відповісти
А потім наступає -

«Страшен русский бунт, бессмысленный и беспощадный» (А. С. Пушкин).
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03.06.2025 21:44 Відповісти
хай уйобують з нашої теріторії, а ні - то в наступному році будуть жерти окрошку з ягєлєм і їздити на розвальнях, і знов підтримувати мирні перемовини. Тільки тоді буде ще більш рекордна кількість підтримувати мирні перемовини, але знову без змін у своїй коституції.
Злобні тупі істоти.
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03.06.2025 20:38 Відповісти
Ось орки і відчули, що Пистець не за горами.
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03.06.2025 20:40 Відповісти
Все свиносабаки за порнбрик 91 года,репутации и контрибуцыии, газ и нефть на 200лет безплатно!!!
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03.06.2025 20:40 Відповісти
Не вір кацапови як псови...
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03.06.2025 20:41 Відповісти
Стісняюсь спитать: а яка цінність результатів соціологічного опитування, проведеного у дурці?
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03.06.2025 20:47 Відповісти
Ну , в кремлі також моніторять настрої електорату - не дарма ж в 22 мобілізацію за 3 тижні , фактично , звернули ...
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03.06.2025 20:52 Відповісти
Так у дурці також "моніторять" пацієнтів, але який стосунок це має до соціологічних досліджень?
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03.06.2025 21:31 Відповісти
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03.06.2025 20:54 Відповісти
І це ще балістичні і крилаті ракети не полетіли.
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03.06.2025 21:03 Відповісти
Так вони літають ,правда рашистські по Україні ,а наші ракетки існують тільки в зєліних відосіках.
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03.06.2025 21:59 Відповісти
тільки от касапи результатом переговорів хочуть, щоб Україна підписала капітуляцію.
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03.06.2025 21:12 Відповісти
Тобто, згідно з даними опитування, 73% росіянців за переговори, але на умовах капітуляції України. Ось і весь х...р до копійки... Війна не закінчиться поки "болото" не розвалиться, або принаймні Ху...ло не здохне.
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03.06.2025 21:14 Відповісти
Зате в нас 73% за "перемогу " і "кордони 91 року " тільки чомусь ніхто з тих 73 % не хочуть мобілізуватись ,а шукають бусифікованих дурнів ,щоб за них воювали. Ось таке от наше КМІСівське "опитування " куди ж до нас рашці братись.
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03.06.2025 21:57 Відповісти
Магічна цифра "73%". У випадку кацапів на підтримку маячні ху@ла.

"Серед різних варіантів завершення війни більшість опитаних (73%) підтримують той, де сторони спочатку усувають першопричини конфлікту і тільки після цього домовляються про припинення вогню. Лише 18% респондентів дотримуються зворотної думки - спочатку перемир'я і припинення вогню, а потім вирішення решти питань. На думку респондентів, у тому, що ніяк не вдається домовитися про завершення війни, винні Україна та європейські країни (по 36%), США (14%) і російська сторона (3%). Джерело: https://censor.net/ua/p3555956
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03.06.2025 22:32 Відповісти
 
 