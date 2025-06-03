Рекордное с начала войны количество россиян поддержало мирные переговоры Украины и РФ, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Количество российских граждан, выступающих за мирные переговоры с Украиной и завершение военных действий, выросло до рекорда с начала полномасштабного вторжения РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Moscow Times, таковы результаты опроса "Левада-центра", проведенного в мае.

Так, в поддержку мирного диалога высказались 64% опрошенных россиян. По сравнению с мартом этот показатель вырос на шесть процентов.

Одновременно с этим количество сторонников продолжения войны сократилось до минимального за все время наблюдений - 28%. Еще в марте таких было 34% среди опрошенных россиян.

Для сравнения: в мае 2023 года 48% респондентов считали, что военные действия нужно продолжать, а в мае 2024-го - 43%.

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Кроме того, доля сторонников мирных переговоров выше среди женщин (73%), молодежи до 24 лет (77%), жителей сел и городов с населением до 100 тыс. человек (по 67%), а также тех, кто считает, что страна движется в неправильном направлении (76%), и тех, кто не одобряет деятельность диктатора РФ Владимира Путина (77%).

В то же время переговоры Украины и РФ в Стамбуле поддержало большинство россиян (87%), против высказались 6% респондентов.

Те, кто поддерживают мирный диалог, чаще говорят о необходимости возвращения пленных (24%) и желании мира (24%). Еще 23% считают, что необходимо быстрее завершить конфликт и закончить войну (23%). Те, кто не поддерживает переговоры, говорят об их бесполезности в принципе (41%) и необходимости довести войну до конца (15%).

Среди различных вариантов завершения войны большинство опрошенных (73%) поддерживают тот, где стороны сначала устраняют первопричины конфликта и только после этого договариваются о прекращении огня. Лишь 18% респондентов придерживаются обратного мнения - сначала перемирие и прекращение огня, а затем решение остальных вопросов. По мнению респондентов, в том, что никак не удается договориться о завершении войны, виноваты Украина и европейские страны (по 36%), США (14%) и российская сторона (3%).

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