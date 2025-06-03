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Новости Фото Мирные переговоры Отношение россиян к войне против Украины
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Рекордное с начала войны количество россиян поддержало мирные переговоры Украины и РФ, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Количество российских граждан, выступающих за мирные переговоры с Украиной и завершение военных действий, выросло до рекорда с начала полномасштабного вторжения РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Moscow Times, таковы результаты опроса "Левада-центра", проведенного в мае.

Так, в поддержку мирного диалога высказались 64% опрошенных россиян. По сравнению с мартом этот показатель вырос на шесть процентов.

Одновременно с этим количество сторонников продолжения войны сократилось до минимального за все время наблюдений - 28%. Еще в марте таких было 34% среди опрошенных россиян.

Для сравнения: в мае 2023 года 48% респондентов считали, что военные действия нужно продолжать, а в мае 2024-го - 43%.

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Мирные переговоры РФ и Украины: сколько россиян поддерживают

Кроме того, доля сторонников мирных переговоров выше среди женщин (73%), молодежи до 24 лет (77%), жителей сел и городов с населением до 100 тыс. человек (по 67%), а также тех, кто считает, что страна движется в неправильном направлении (76%), и тех, кто не одобряет деятельность диктатора РФ Владимира Путина (77%).

В то же время переговоры Украины и РФ в Стамбуле поддержало большинство россиян (87%), против высказались 6% респондентов.

Те, кто поддерживают мирный диалог, чаще говорят о необходимости возвращения пленных (24%) и желании мира (24%). Еще 23% считают, что необходимо быстрее завершить конфликт и закончить войну (23%). Те, кто не поддерживает переговоры, говорят об их бесполезности в принципе (41%) и необходимости довести войну до конца (15%).

Среди различных вариантов завершения войны большинство опрошенных (73%) поддерживают тот, где стороны сначала устраняют первопричины конфликта и только после этого договариваются о прекращении огня. Лишь 18% респондентов придерживаются обратного мнения - сначала перемирие и прекращение огня, а затем решение остальных вопросов. По мнению респондентов, в том, что никак не удается договориться о завершении войны, виноваты Украина и европейские страны (по 36%), США (14%) и российская сторона (3%).

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Мирные переговоры РФ и Украины: сколько россиян поддерживают

Автор: 

опрос (2853) россия (96125) Левада-Центр (104) переговоры с Россией (1175) война в Украине (4618)


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Топ комментарии
+8
Під "мирними переговорами" орки розуміють капітуляцію України. Це ясно показали останні "переговори" в Стамбулі.
Отримати на халяву те що не можеш отримати навіть силою...
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03.06.2025 20:27 Ответить
+6
Треба питати не скільки гусні за "переговори", а скільки гусні за вивід військ.
Оце і є нормальні, до яких щось дійшло...
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03.06.2025 20:32 Ответить
+2
Ну а чом би й ні? Вони програють і хотять мирних перемовин, щоб забити кілочки на вкрадених землях. Пуй їм!
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03.06.2025 20:30 Ответить
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03.06.2025 20:27 Ответить
Під "мирними переговорами" орки розуміють капітуляцію України. Це ясно показали останні "переговори" в Стамбулі.
Отримати на халяву те що не можеш отримати навіть силою...
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03.06.2025 20:27 Ответить
Треба питати не скільки гусні за "переговори", а скільки гусні за вивід військ.
Оце і є нормальні, до яких щось дійшло...
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03.06.2025 20:32 Ответить
А навіщо їм виводити свої війська - долар вже по 1000 фублів , чи по москві прилітає кожен день ...?
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03.06.2025 20:50 Ответить
Ну а чом би й ні? Вони програють і хотять мирних перемовин, щоб забити кілочки на вкрадених землях. Пуй їм!
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03.06.2025 20:30 Ответить
Московіти, не заперечують, щоб Українці, самостійно, у фільтраційні табори ГУЛАГу 2 прибули із сім'ями, аж у Мордовію і сонячний Сосуман!!
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03.06.2025 20:32 Ответить
А це точно не КМІС проводив опитування? А то вони ******* малювати всяку хрінь...
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03.06.2025 20:36 Ответить
Пора топить подлодки из триады ,тогда ещё процентов десять прибавится... ну и конечно продолжать утилизацию ваты в промышленных масштабах.
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03.06.2025 20:37 Ответить
novayagazeta.eu

"Реально ли, по-вашему, добиться того, чтобы Россия не просто не могла, а не хотела дальше воевать?

- Общество должно перегореть, оно должно бояться даже думать о войне. Именно общество, а не только армия.

Это произойдет, когда в каждой семье кто-то останется без руки, без ноги, кто-то похоронит мужа, сына, брата…"
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03.06.2025 20:38 Ответить
хай уйобують з нашої теріторії, а ні - то в наступному році будуть жерти окрошку з ягєлєм і їздити на розвальнях, і знов підтримувати мирні перемовини. Тільки тоді буде ще більш рекордна кількість підтримувати мирні перемовини, але знову без змін у своїй коституції.
Злобні тупі істоти.
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03.06.2025 20:38 Ответить
Ось орки і відчули, що Пистець не за горами.
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03.06.2025 20:40 Ответить
Все свиносабаки за порнбрик 91 года,репутации и контрибуцыии, газ и нефть на 200лет безплатно!!!
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03.06.2025 20:40 Ответить
Не вір кацапови як псови...
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03.06.2025 20:41 Ответить
Стісняюсь спитать: а яка цінність результатів соціологічного опитування, проведеного у дурці?
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03.06.2025 20:47 Ответить
Ну , в кремлі також моніторять настрої електорату - не дарма ж в 22 мобілізацію за 3 тижні , фактично , звернули ...
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03.06.2025 20:52 Ответить
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03.06.2025 20:54 Ответить
І це ще балістичні і крилаті ракети не полетіли.
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03.06.2025 21:03 Ответить
 
 