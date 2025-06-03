США разочарованы ультимативными требованиями РФ на переговорах с Украиной, но не удивлены, - СМИ

Американские чиновники выразили разочарование теми ультимативными условиями, которые Россия выдвинула Украине на переговорах в Стамбуле 2 июня для установления прекращения огня, однако не удивлены.

Об этом пишет ABC News со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

После завершения переговоров официальные лица США заявили ABC, что они "разочарованы, но не удивлены" значительным перечнем требований, которые Россия заявила, что должна выполнить до того, как согласится на 30-дневное перемирие.

Чиновники отметили, что этот перечень включает ряд пунктов, которые и Украина, и администрация Трампа считают неприемлемыми, называя это очевидной попыткой Москвы сорвать "значимые переговоры".

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ABC News отмечает, что еще до последних переговоров, которые состоялись 2 июня в Стамбуле, разочарование президента США Дональда Трампа отсутствием прогресса в достижении мира неуклонно нарастало.

По данным источников издания, приближенных к Белому дому, в последние дни Трамп все больше дистанцируется от темы войны, хотя ранее критиковал обе стороны - как Украину, так и Россию.

Хотя Трамп ранее угрожал Москве новыми санкциями, после завершения второго раунда переговоров в понедельник никаких признаков практических действий со стороны США не было заметно.

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