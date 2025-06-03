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США разочарованы ультимативными требованиями РФ на переговорах с Украиной, но не удивлены, - СМИ

Переговоры в Стамбуле: США разочарованы требованиями РФ к Украине

Американские чиновники выразили разочарование теми ультимативными условиями, которые Россия выдвинула Украине на переговорах в Стамбуле 2 июня для установления прекращения огня, однако не удивлены.

Об этом пишет ABC News со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

После завершения переговоров официальные лица США заявили ABC, что они "разочарованы, но не удивлены" значительным перечнем требований, которые Россия заявила, что должна выполнить до того, как согласится на 30-дневное перемирие.

Чиновники отметили, что этот перечень включает ряд пунктов, которые и Украина, и администрация Трампа считают неприемлемыми, называя это очевидной попыткой Москвы сорвать "значимые переговоры".

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ABC News отмечает, что еще до последних переговоров, которые состоялись 2 июня в Стамбуле, разочарование президента США Дональда Трампа отсутствием прогресса в достижении мира неуклонно нарастало.

По данным источников издания, приближенных к Белому дому, в последние дни Трамп все больше дистанцируется от темы войны, хотя ранее критиковал обе стороны - как Украину, так и Россию.

Хотя Трамп ранее угрожал Москве новыми санкциями, после завершения второго раунда переговоров в понедельник никаких признаков практических действий со стороны США не было заметно.

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Автор: 

переговоры (5070) россия (96125) США (27101) война в Украине (4618)


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Топ комментарии
+3
А обурюватися не пробували,куколди?
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03.06.2025 15:42 Ответить
+1
"РОЗЧАРОВАНІ", "СХВИЛЬОВАНІ" ," ЗДИВОВАНІ"" СТУРБОВАНІ" І,Д І Т.П НАБІР ЛИЦЕМІРНОЇ,БРЕХЛИВОЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПОВІЇ
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03.06.2025 15:44 Ответить
+1
3,14-си, чому не здивовані, все ще Трампон ділить на карті світ?
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03.06.2025 15:44 Ответить
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А обурюватися не пробували,куколди?
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03.06.2025 15:42 Ответить
Вони ж були зачаровані - тепер розчарувались ...
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03.06.2025 15:51 Ответить
"РОЗЧАРОВАНІ", "СХВИЛЬОВАНІ" ," ЗДИВОВАНІ"" СТУРБОВАНІ" І,Д І Т.П НАБІР ЛИЦЕМІРНОЇ,БРЕХЛИВОЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПОВІЇ
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03.06.2025 15:44 Ответить
Мушу вам заперечити. НЕ повія, а рижийй п.дор - проститут.
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03.06.2025 15:57 Ответить
проститут обраний "мудрим нарідом США І Є "ФЕЙСОМ" проститутки
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03.06.2025 16:09 Ответить
3,14-си, чому не здивовані, все ще Трампон ділить на карті світ?
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03.06.2025 15:44 Ответить
Розчаровані глибоко?
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03.06.2025 15:45 Ответить
Нікчемний "ТАСО" здатен тільки блефувати. Рудий клоун - слабий як марлеві труси...
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03.06.2025 15:45 Ответить
Весь спектр озброєння від вас і все , але ж тільки обурення.
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03.06.2025 15:46 Ответить
Навіть Грем, якого чомусь називають проукраїнським, виступає проти допомоги Україні - тільки за продаж зброї за ринковими цінами...
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03.06.2025 16:01 Ответить
Тамп проснись!все возможные санкции ВКЛЮЧАЙ!порашистам визу не давай!
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03.06.2025 16:05 Ответить
 
 