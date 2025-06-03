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Новости Переговоры в Турции
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У Трампа уже лопнуло терпение в отношении урегулирования войны РФ против Украины, - посол в Турции Баррак

Трампу уже урвалось терпение

Посол США в Турции Том Баррак считает, что у президента США Дональда Трампа уже лопнуло терпение относительно урегулирования агрессии России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Daily Sabah.

"У президента Трампа лопнуло терпение... Благодаря вмешательству Турции сейчас и устранению оперативных проблем, может состояться встреча лидеров на самом высоком уровне, и я считаю, что мы можем решить этот вопрос для всех участников", - сказал посол.

Он также отметил способность Турции способствовать диалогу Украины с РФ на фоне второго этапа переговоров, которые состоялись в Стамбуле.

"Турция имеет традиционное сотрудничество как с Россией, так и с Украиной, что позволяет им наладить важный диалог", - добавил Баррак.

Также читайте: Реакция Трампа на операцию СБУ "Паутина" такова: война должна закончиться, - Белый дом

Автор: 

Турция (3500) Трамп Дональд (5627)


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Топ комментарии
+17
Терпила?
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03.06.2025 14:24 Ответить
+12
як урвався так і підшиє.
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03.06.2025 14:25 Ответить
+5
Лопнуло так, что чуб аж до жопы загнулся!
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03.06.2025 14:44 Ответить
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Терпила?
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03.06.2025 14:24 Ответить
Чого тільки не витерпиш заради "великого друга владіміра".
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03.06.2025 15:22 Ответить
В нас вже такий е і назва таким е - "Клоун"
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03.06.2025 15:44 Ответить
як урвався так і підшиє.
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03.06.2025 14:25 Ответить
Так часто рветься, що можна і не підшивать, в лахмітті хай ходить
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03.06.2025 15:51 Ответить
Ти диви яке сахарне. Увірвався терпець *****. Іди красноф Меланію в грій в баняка може полегшає.
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03.06.2025 14:28 Ответить
Дійшовши до ручки... відкривай двері...
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03.06.2025 14:41 Ответить
-Барак...-Обама? -....Ну, тіпа...(с)😄
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03.06.2025 14:44 Ответить
Лопнуло так, что чуб аж до жопы загнулся!
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03.06.2025 14:44 Ответить
В Тамона тей терпець вже весь в латках як в старої баби колготки
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03.06.2025 14:51 Ответить
виявилось що грозний трамп це міф, або чмо
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03.06.2025 14:54 Ответить
Не "або", а "та"
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03.06.2025 15:20 Ответить
Ой, диви яке ж воно нєрвне! Думало, що воно Володар світу? Повєлітєль, рішала великий? Порішав, мавпа рижа? 🤬🤣
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03.06.2025 14:58 Ответить
І винуватим зробить кого? Тут навіть губишся в здогадах. Любого назначить. Крім Пуйла.
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03.06.2025 14:59 Ответить
То хай поцілує мене в дупу!
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03.06.2025 14:59 Ответить
Трамп завтра все забуде і почне все по новому.Зе без карт, пу ще два тижні і так раз 50
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03.06.2025 15:07 Ответить
Вот с кем мы имеем дело , ее нужно упрашивать, иначе она обидеться ...
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03.06.2025 15:15 Ответить
Смішно вже читати про цей терпець Трампа. ***** воно американське.
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03.06.2025 15:19 Ответить
Ну і, росіяни пропонують для України, капітуляцію, без блоковий статус і т.д.
Ці переговори не зупинять війну🤦
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03.06.2025 15:20 Ответить
А в українців вже вривається терпець дивитися як вривається терпець у пана Трампа...
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03.06.2025 15:21 Ответить
А що там лідор, відосик буде? А то "ситуація продовжує ускладнюватися"- ви ШО там таке пишете, цього нарід чути не хоче, він на тєлємарафоні кінокомедії і квартал-тб дивиться...
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03.06.2025 15:39 Ответить
То нехай замовить у "друга владіміра" собі кілька чумаданів
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03.06.2025 15:47 Ответить
а що він конкретне зробив окрім цілувати в жопу пуйла?
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03.06.2025 16:02 Ответить
 
 