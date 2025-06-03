У Трампа уже лопнуло терпение в отношении урегулирования войны РФ против Украины, - посол в Турции Баррак

Посол США в Турции Том Баррак считает, что у президента США Дональда Трампа уже лопнуло терпение относительно урегулирования агрессии России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Daily Sabah.

"У президента Трампа лопнуло терпение... Благодаря вмешательству Турции сейчас и устранению оперативных проблем, может состояться встреча лидеров на самом высоком уровне, и я считаю, что мы можем решить этот вопрос для всех участников", - сказал посол.

Он также отметил способность Турции способствовать диалогу Украины с РФ на фоне второго этапа переговоров, которые состоялись в Стамбуле.

"Турция имеет традиционное сотрудничество как с Россией, так и с Украиной, что позволяет им наладить важный диалог", - добавил Баррак.

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