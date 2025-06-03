5 074 20
Трампу вже урвався терпець щодо врегулювання війни РФ проти України, - посол у Туреччині Баррак
Посол США в Туреччині Том Баррак вважає, що президенту США Дональду Трампу вже урвався терпець стосовно врегулювання агресії Росії проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Daily Sabah.
"Президенту Трампу урвався терпець… Завдяки втручанню Туреччини зараз та усуненню оперативних проблем, може відбутися зустріч лідерів на найвищому рівні, і я вважаю, що ми можемо вирішити це питання для всіх учасників", - сказав посол.
Він також відзначив здатність Туреччини сприяти діалогу України з РФ на тлі другого етапу перемовин, які відбулися у Стамбулі.
"Туреччина має традиційну співпрацю як з Росією, так і з Україною, що дозволяє їм налагодити важливий діалог", - додав Баррак.
Топ коментарі
+15 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар03.06.2025 14:24 Відповісти Посилання
+11 Сашко Бабенко #553471
показати весь коментар03.06.2025 14:25 Відповісти Посилання
+4 Nick Nemo
показати весь коментар03.06.2025 14:44 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ці переговори не зупинять війну🤦