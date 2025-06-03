Трампу вже урвався терпець щодо врегулювання війни РФ проти України, - посол у Туреччині Баррак

Посол США в Туреччині Том Баррак вважає, що президенту США Дональду Трампу вже урвався терпець стосовно врегулювання агресії Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Daily Sabah.

"Президенту Трампу урвався терпець… Завдяки втручанню Туреччини зараз та усуненню оперативних проблем, може відбутися зустріч лідерів на найвищому рівні, і я вважаю, що ми можемо вирішити це питання для всіх учасників", - сказав посол.

Він також відзначив здатність Туреччини сприяти діалогу України з РФ на тлі другого етапу перемовин, які відбулися у Стамбулі.

"Туреччина має традиційну співпрацю як з Росією, так і з Україною, що дозволяє їм налагодити важливий діалог", - додав Баррак.

Також дивіться: Трамп про обстріли України: Я дуже розчарований Путіним