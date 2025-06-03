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Новини Переговори у Туреччині
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Трампу вже урвався терпець щодо врегулювання війни РФ проти України, - посол у Туреччині Баррак

Трампу вже урвався терпець

Посол США в Туреччині Том Баррак вважає, що президенту США Дональду Трампу вже урвався терпець стосовно врегулювання агресії Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Daily Sabah.

"Президенту Трампу урвався терпець… Завдяки втручанню Туреччини зараз та усуненню оперативних проблем, може відбутися зустріч лідерів на найвищому рівні, і я вважаю, що ми можемо вирішити це питання для всіх учасників", - сказав посол.

Він також відзначив здатність Туреччини сприяти діалогу України з РФ на тлі другого етапу перемовин, які відбулися у Стамбулі.

"Туреччина має традиційну співпрацю як з Росією, так і з Україною, що дозволяє їм налагодити важливий діалог", - додав Баррак.

Також дивіться: Трамп про обстріли України: Я дуже розчарований Путіним

Автор: 

Туреччина (3624) Трамп Дональд (6079)


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Топ коментарі
+15
Терпила?
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03.06.2025 14:24 Відповісти
+11
як урвався так і підшиє.
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03.06.2025 14:25 Відповісти
+4
Лопнуло так, что чуб аж до жопы загнулся!
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03.06.2025 14:44 Відповісти
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Терпила?
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03.06.2025 14:24 Відповісти
Чого тільки не витерпиш заради "великого друга владіміра".
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03.06.2025 15:22 Відповісти
В нас вже такий е і назва таким е - "Клоун"
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03.06.2025 15:44 Відповісти
як урвався так і підшиє.
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03.06.2025 14:25 Відповісти
Ти диви яке сахарне. Увірвався терпець *****. Іди красноф Меланію в грій в баняка може полегшає.
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03.06.2025 14:28 Відповісти
Дійшовши до ручки... відкривай двері...
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03.06.2025 14:41 Відповісти
-Барак...-Обама? -....Ну, тіпа...(с)😄
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03.06.2025 14:44 Відповісти
Лопнуло так, что чуб аж до жопы загнулся!
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03.06.2025 14:44 Відповісти
В Тамона тей терпець вже весь в латках як в старої баби колготки
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03.06.2025 14:51 Відповісти
виявилось що грозний трамп це міф, або чмо
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03.06.2025 14:54 Відповісти
Не "або", а "та"
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03.06.2025 15:20 Відповісти
Ой, диви яке ж воно нєрвне! Думало, що воно Володар світу? Повєлітєль, рішала великий? Порішав, мавпа рижа? 🤬🤣
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03.06.2025 14:58 Відповісти
І винуватим зробить кого? Тут навіть губишся в здогадах. Любого назначить. Крім Пуйла.
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03.06.2025 14:59 Відповісти
То хай поцілує мене в дупу!
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03.06.2025 14:59 Відповісти
Трамп завтра все забуде і почне все по новому.Зе без карт, пу ще два тижні і так раз 50
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03.06.2025 15:07 Відповісти
Вот с кем мы имеем дело , ее нужно упрашивать, иначе она обидеться ...
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03.06.2025 15:15 Відповісти
Смішно вже читати про цей терпець Трампа. ***** воно американське.
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03.06.2025 15:19 Відповісти
Ну і, росіяни пропонують для України, капітуляцію, без блоковий статус і т.д.
Ці переговори не зупинять війну🤦
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03.06.2025 15:20 Відповісти
А в українців вже вривається терпець дивитися як вривається терпець у пана Трампа...
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03.06.2025 15:21 Відповісти
А що там лідор, відосик буде? А то "ситуація продовжує ускладнюватися"- ви ШО там таке пишете, цього нарід чути не хоче, він на тєлємарафоні кінокомедії і квартал-тб дивиться...
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03.06.2025 15:39 Відповісти
 
 