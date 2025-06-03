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Новини Мирні перемовини Переговори у Туреччині
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США розчаровані ультимативними вимогами РФ на переговорах з Україною, але не здивовані, - ЗМІ

Переговори у Стамбулі: США розчаровані вимогами РФ до України

Американські посадовці висловили розчарування тими ультимативними умовами, які Росія висунула Україні на переговорах у Стамбулі 2 червня для встановлення припинення вогню, однак не здивовані.

Про це пише ABC News із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Після завершення переговорів офіційні особи США заявили ABC, що вони "розчаровані, але не здивовані" значним переліком вимог, які Росія заявила, що має виконати до того, як погодиться на 30-денне перемир'я.

Чиновники зазначили, що цей перелік включає низку пунктів, які й Україна, і адміністрація Трампа вважають неприйнятними, називаючи це очевидною спробою Москви зірвати "значущі переговори".

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ABC News наголошує, що ще до останніх переговорів, які відбулися 2 червня у Стамбулі, розчарування президента США Дональда Трампа відсутністю прогресу в досягненні миру невпинно наростало.

За даними джерел видання, наближених до Білого дому, упродовж останніх днів Трамп дедалі більше дистанціюється від теми війни, хоча раніше критикував обидві сторони – як Україну, так і Росію.

Хоча Трамп раніше погрожував Москві новими санкціями, після завершення другого раунду переговорів у понеділок жодних ознак практичних дій з боку США не було помітно.

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Автор: 

перемовини (3007) росія (65974) США (23355) війна в Україні (4654)


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Топ коментарі
+5
А обурюватися не пробували,куколди?
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03.06.2025 15:42 Відповісти
+4
"РОЗЧАРОВАНІ", "СХВИЛЬОВАНІ" ," ЗДИВОВАНІ"" СТУРБОВАНІ" І,Д І Т.П НАБІР ЛИЦЕМІРНОЇ,БРЕХЛИВОЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПОВІЇ
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03.06.2025 15:44 Відповісти
+3
Мушу вам заперечити. НЕ повія, а рижийй п.дор - проститут.
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03.06.2025 15:57 Відповісти
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А обурюватися не пробували,куколди?
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03.06.2025 15:42 Відповісти
Вони ж були зачаровані - тепер розчарувались ...
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03.06.2025 15:51 Відповісти
"РОЗЧАРОВАНІ", "СХВИЛЬОВАНІ" ," ЗДИВОВАНІ"" СТУРБОВАНІ" І,Д І Т.П НАБІР ЛИЦЕМІРНОЇ,БРЕХЛИВОЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПОВІЇ
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03.06.2025 15:44 Відповісти
Мушу вам заперечити. НЕ повія, а рижийй п.дор - проститут.
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03.06.2025 15:57 Відповісти
проститут обраний "мудрим нарідом США І Є "ФЕЙСОМ" проститутки
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03.06.2025 16:09 Відповісти
3,14-си, чому не здивовані, все ще Трампон ділить на карті світ?
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03.06.2025 15:44 Відповісти
Розчаровані глибоко?
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03.06.2025 15:45 Відповісти
Нікчемний "ТАСО" здатен тільки блефувати. Рудий клоун - слабий як марлеві труси...
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03.06.2025 15:45 Відповісти
Весь спектр озброєння від вас і все , але ж тільки обурення.
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03.06.2025 15:46 Відповісти
Навіть Грем, якого чомусь називають проукраїнським, виступає проти допомоги Україні - тільки за продаж зброї за ринковими цінами...
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03.06.2025 16:01 Відповісти
Тамп проснись!все возможные санкции ВКЛЮЧАЙ!порашистам визу не давай!
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03.06.2025 16:05 Відповісти
Таваріщ майор- не спить, він виконує накази(путіна)...
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03.06.2025 16:17 Відповісти
А США не розуміють, що для того, щоб вимоги не були ультимативними, кацапню спочатку треба прижати так, що б вона завищала, а вже потім йти на перемовини? А не вилизувати їй дупу, як це Трамп робив? Через що кацапи вже геть охаміли та береги поплутали?
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03.06.2025 16:38 Відповісти
Поки москалі трмпу по гольф-клубу не в....ть - він буде придурятися ,рижа курва
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03.06.2025 16:50 Відповісти
 
 