США розчаровані ультимативними вимогами РФ на переговорах з Україною, але не здивовані, - ЗМІ

Американські посадовці висловили розчарування тими ультимативними умовами, які Росія висунула Україні на переговорах у Стамбулі 2 червня для встановлення припинення вогню, однак не здивовані.

Про це пише ABC News із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Після завершення переговорів офіційні особи США заявили ABC, що вони "розчаровані, але не здивовані" значним переліком вимог, які Росія заявила, що має виконати до того, як погодиться на 30-денне перемир'я.

Чиновники зазначили, що цей перелік включає низку пунктів, які й Україна, і адміністрація Трампа вважають неприйнятними, називаючи це очевидною спробою Москви зірвати "значущі переговори".

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ABC News наголошує, що ще до останніх переговорів, які відбулися 2 червня у Стамбулі, розчарування президента США Дональда Трампа відсутністю прогресу в досягненні миру невпинно наростало.

За даними джерел видання, наближених до Білого дому, упродовж останніх днів Трамп дедалі більше дистанціюється від теми війни, хоча раніше критикував обидві сторони – як Україну, так і Росію.

Хоча Трамп раніше погрожував Москві новими санкціями, після завершення другого раунду переговорів у понеділок жодних ознак практичних дій з боку США не було помітно.

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