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Новини Опитування про війну в Україні
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60% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Скільки українці готові терпіти війну. Опитування КМІС

Соціологи з'ясували, яка частка громадян готова терпіти війну.

Про це свідчать результати опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, зазначають  соціологи, від початку повномасштабного вторгнення до травня 2024 року ситуація майже не змінювалася.

"Стабільно близько 71-73% відповідали, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно (і ще 2-5% говорили про 1 рік). У цей же період про більш короткий власний запас міцності (декілька місяців-пів року) говорили 12-21%. Водночас між травнем і жовтнем 2024 року ми вперше зафіксували зниження частки тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно – до 63%. Показник і далі знижувався та досяг 54% у березні 2025 року", - йдеться в дослідженні.

Водночас між березнем і травнем-початком червня 2025 року показник зріс і наразі 60% українців стверджують, що вони "готові терпіти стільки, скільки буде необхідно". Ще 6% готові терпіти 1 рік, тобто відносно довгий період.

При цьому говорять про те, що готові терпіти більш короткий період (декілька місяців або пів року) – 20% (у березні 2025 року було 24%). Решта 14% не змогли визначитися із своєю відповіддю.

Скільки українці готові терпіти війну. Опитування КМІС

У всіх регіонах порівняно з початком 2024 року стало менше тих, хто відповів, що вони "готові терпіти стільки, скільки буде необхідно". Водночас у всіх регіонах порівняно з березнем 2025 року показник зріс.

Скільки українці готові терпіти війну. Опитування КМІС

Також незалежно від віку більше половини у всіх вікових категоріях готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно

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Скільки українці готові терпіти війну. Опитування КМІС

Автор: 

війна (1433) опитування (1969) КМІС (338)


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Топ коментарі
+17
А рейтинг боневтіка знову 98 відсотків? 😁 Хтось досі вірить цим заказним опівським опитуванням? 🤬
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06.06.2025 11:08 Відповісти
+14
Бл'ять... Я за подібні опитування роздирав би за ноги. Готові не готові. А що, є варіанти?
Типу існує якась валшєбна можливість раз і все припинити...
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06.06.2025 11:10 Відповісти
+13
Надіюся усі вони - 63% - на фронті? Бо хлопці звідти не дуже хочуть....
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06.06.2025 11:09 Відповісти
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Євреїв за кордонами Ізраїлю в сотні разів більше ніж в Ізраїлі. І Ізраїль якось не збирається зникати чи капітулювати. Не драматизуйте.
Зато залишаться самі патріоти, які будуть цінувати свою країну і боротимуться за неї (оце я видав )) ).
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06.06.2025 12:00 Відповісти
Просто потрібно заборонити займати державні посади - прокуратури ,набу ,митниця ,міністерські - якщо ти не був РЕАЛЬНИМ учасником бойових дій.
А то в нас купа держтиловиків , які давали присягу захищати державу - а коли прийшла війна - то вони "самозаброньовані". Поприймали закони для себе.
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06.06.2025 12:03 Відповісти
А з чого ви вирішили, шо в прокурорів, наʼєʼбу, митниці і т.д. нема корочок убд в кармані? Для неї зовсім не потрібно сидіти в окопі. Раніше давали за .. N днів перебування (офіційного, в командировці, і я не памʼятаю скіль днів точно, чи то 30, чи то 60) за скільки то там км від передової. Знайомі мєнти правда скаржилися, шо їх регулярно відправляли на N-1 днів на блокпости, шоб нічого не давати.
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06.06.2025 12:10 Відповісти
Тому я написав про РЕАЛЬНИХ учасників
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06.06.2025 12:12 Відповісти
А як ви відрізните реальних від нереальних? Реальним дають якісь інші корочки УБД?
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06.06.2025 12:21 Відповісти
Драматизую - бо в ізраїлі кордони відкриті і діти міністрів воюють ,а в Україні - північнокорейський совок з Єрма Зе хріном
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06.06.2025 12:05 Відповісти
Ну і ще варто згадати рівень життя в Ізраїлі - сумніваюся ,що багато ізраїльтян залишилося б захищати країну де пенсія 50 доларів ,мінімалка 200. В той час як хєр з Укрпошти отримує більшу зарплату чим Байден, а колишній журнашлюх з УП раптом став розбиратися в Укрзалізниці при окладі 400 тисяч.
При таких розкладах любити рідну землю можна на відстані - а майбутнє дітей пов'язувати з тими країнами де немає такої дичини
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06.06.2025 12:11 Відповісти
Ви такий цікавий. А хто голосував за всіх тих червоних директорів, а потім за ригів, а потім за ОПЗЖ, а потім за "слуг"? А хто, потрапивши в ВР, одразу починав хапати? Хто завжди і всюди намагається "прослизнути", "порішати", "хакнути систему"? Марсіани?
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06.06.2025 12:14 Відповісти
Якщо запитати у чиновників,поліцаїв та інших непридатних та заброньованих,то буде всі 100%,або навіть 120%.
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06.06.2025 11:52 Відповісти
Іншого варіанту не існує!!!
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06.06.2025 11:53 Відповісти
І ще.
То нехай для тих,що не хочуть терпіти,відкриють кордони концтабору!
Чи ні?
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06.06.2025 11:54 Відповісти
Давно пора відкрити кордон на виїзд з ***********!!!!
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06.06.2025 11:56 Відповісти
кордони були відкриті, Порошенко зробив безвіз..
навіщо тоді було голосувати за шарія, опзж,
та кричати путєн ввєді вайска?
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06.06.2025 12:11 Відповісти
не вірю, це не правда, з ким не говорила усі чекають, що домовляться вже якось, терпіти війну не хочуть, ці опитування то повна брехня. Чого не проведуть референдум, щоб з'ясувати все як є, а плести ту херню? Яка мета переслідується, коли наводять дані результати "опитувань"? показати, що українці не проти, що їх територія, де живуть їх діти, стоять їх будинки, може бути полігоном і полем бою, скільки потрібно? Кому потрібно? У кого це опитування брали? У тих, що звалили за кордон? То може й так. А я вже заїбалася, що над головою моїх дітей пролітають регулярно шахеди? Я заїбалася чути ці вибухи і цей звук. Я заїбалася хвилюватися і надіятися, що пронесе. Всі, кого я запитувала, хочуть припинення війни вже - всі, і не готові терпіти війну. Але їх думкою ніхто не цікавиться.
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06.06.2025 11:55 Відповісти
хай навчаться спочатку збивати шахеди і ракети не над містами і головами людей, а десь в полях чи лісах, а потім вже говорять, що українці готові терпіти війну, скільки потрібно
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06.06.2025 12:20 Відповісти
Ні один держчиновник не втік за кордон, всі сидять і працюють на середню зарплатню 50т.грн.🤡🤣😆🤡🤪
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06.06.2025 11:55 Відповісти
Не готові терпіти лише ватні тролі в коментах, бо їм вже набридло строчити коменти як ***** ось ось переможе ))
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06.06.2025 11:59 Відповісти
якщо українцям терпець урветься - капець раϟϟистам,
буде...
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06.06.2025 12:07 Відповісти
шота я сомневаюсь в объективности цифры
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06.06.2025 12:19 Відповісти
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