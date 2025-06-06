60% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Соціологи з'ясували, яка частка громадян готова терпіти війну.

Про це свідчать результати опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, зазначають соціологи, від початку повномасштабного вторгнення до травня 2024 року ситуація майже не змінювалася.

"Стабільно близько 71-73% відповідали, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно (і ще 2-5% говорили про 1 рік). У цей же період про більш короткий власний запас міцності (декілька місяців-пів року) говорили 12-21%. Водночас між травнем і жовтнем 2024 року ми вперше зафіксували зниження частки тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно – до 63%. Показник і далі знижувався та досяг 54% у березні 2025 року", - йдеться в дослідженні.

Водночас між березнем і травнем-початком червня 2025 року показник зріс і наразі 60% українців стверджують, що вони "готові терпіти стільки, скільки буде необхідно". Ще 6% готові терпіти 1 рік, тобто відносно довгий період.

При цьому говорять про те, що готові терпіти більш короткий період (декілька місяців або пів року) – 20% (у березні 2025 року було 24%). Решта 14% не змогли визначитися із своєю відповіддю.

У всіх регіонах порівняно з початком 2024 року стало менше тих, хто відповів, що вони "готові терпіти стільки, скільки буде необхідно". Водночас у всіх регіонах порівняно з березнем 2025 року показник зріс.

Також незалежно від віку більше половини у всіх вікових категоріях готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно

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