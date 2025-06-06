60% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько будет нужно, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Социологи выяснили, какая доля граждан готова терпеть войну.
Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, информирует Цензор.НЕТ.
Так, отмечают социологи, с начала полномасштабного вторжения до мая 2024 года ситуация почти не менялась.
"Стабильно около 71-73% отвечали, что они готовы терпеть войну столько, сколько потребуется (и еще 2-5% говорили об 1 годе). В этот же период о более коротком своем запасе прочности (несколько месяцев-до полугода) говорили 12-21%. В то же время, между маем и октябрем 2024 года мы впервые зафиксировали снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется - до 63%. Показатель и дальше снижался и достиг 54% в марте 2025 года", - говорится в исследовании.
В то же время между мартом и маем-началом июня 2025 года показатель вырос и сейчас 60% украинцев утверждают, что они "готовы терпеть столько, сколько будет необходимо". Еще 6% готовы терпеть 1 год, то есть относительно долгий период.
При этом говорят о том, что готовы терпеть более короткий период (несколько месяцев или полгода) - 20% (в марте 2025 года было 24%). Остальные 14% не смогли определиться со своим ответом.
Во всех регионах по сравнению с началом 2024 года стало меньше тех, кто ответил, что они "готовы терпеть столько, сколько будет необходимо". В то же время во всех регионах по сравнению с мартом 2025 года показатель вырос.
Также независимо от возраста более половины во всех возрастных категориях готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо
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А для них кордони відкриються вже після війни . А поки що - нех там по закордонам шастать . Країну треба захищати , і без примусової мобілізації тут не обійтися , на жаль .
Ще не було жодної війни в історії планети , де б воювали армії виключно з добровольців . І гадаю що ніколи і не буде .
Не з того краю Зе почав мобілізацію, у людей мотивації нуль.
За усі роки війни він не зробив, жодної мотиваційної промови, тільки розказує, скільки вони вклали -вкрали.
Люди просто розуміють, що з цією владою, шансів перемогти нуль. Тому мабуть і тікають, хоч на кілька днів більше проживе.
Що я пропоную? Я не знаю, виходу не бачу поки що...
Досить вже тримати як заручників в концтаборі.
Наразі в Україні народжуваність 0.89 дитини на одну жінку. Це означає - що якщо Зе побуде при владі ще пару років - за кордоном УКРАЇНЦІВ стане більше чим в Україні ,де буде проживати менше 15 мільйонів
Зато залишаться самі патріоти, які будуть цінувати свою країну і боротимуться за неї (оце я видав )) ).
А то в нас купа держтиловиків , які давали присягу захищати державу - а коли прийшла війна - то вони "самозаброньовані". Поприймали закони для себе.
При таких розкладах любити рідну землю можна на відстані - а майбутнє дітей пов'язувати з тими країнами де немає такої дичини
Просто вони більш дружні.
То нехай для тих,що не хочуть терпіти,відкриють кордони концтабору!
Чи ні?
навіщо тоді було голосувати за шарія, опзж,
та кричати путєн ввєді вайска?
буде...
Тому ті хто не готовий далі до супротиву фактично згодні що їх уб'ють