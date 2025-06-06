60% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько будет нужно, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Социологи выяснили, какая доля граждан готова терпеть войну.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, отмечают социологи, с начала полномасштабного вторжения до мая 2024 года ситуация почти не менялась.

"Стабильно около 71-73% отвечали, что они готовы терпеть войну столько, сколько потребуется (и еще 2-5% говорили об 1 годе). В этот же период о более коротком своем запасе прочности (несколько месяцев-до полугода) говорили 12-21%. В то же время, между маем и октябрем 2024 года мы впервые зафиксировали снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется - до 63%. Показатель и дальше снижался и достиг 54% в марте 2025 года", - говорится в исследовании.

В то же время между мартом и маем-началом июня 2025 года показатель вырос и сейчас 60% украинцев утверждают, что они "готовы терпеть столько, сколько будет необходимо". Еще 6% готовы терпеть 1 год, то есть относительно долгий период.

При этом говорят о том, что готовы терпеть более короткий период (несколько месяцев или полгода) - 20% (в марте 2025 года было 24%). Остальные 14% не смогли определиться со своим ответом.

Во всех регионах по сравнению с началом 2024 года стало меньше тех, кто ответил, что они "готовы терпеть столько, сколько будет необходимо". В то же время во всех регионах по сравнению с мартом 2025 года показатель вырос.

Также независимо от возраста более половины во всех возрастных категориях готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо

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