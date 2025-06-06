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60% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько будет нужно, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Сколько украинцы готовы терпеть войну. Опрос КМИС

Социологи выяснили, какая доля граждан готова терпеть войну.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, отмечают социологи, с начала полномасштабного вторжения до мая 2024 года ситуация почти не менялась.

"Стабильно около 71-73% отвечали, что они готовы терпеть войну столько, сколько потребуется (и еще 2-5% говорили об 1 годе). В этот же период о более коротком своем запасе прочности (несколько месяцев-до полугода) говорили 12-21%. В то же время, между маем и октябрем 2024 года мы впервые зафиксировали снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется - до 63%. Показатель и дальше снижался и достиг 54% в марте 2025 года", - говорится в исследовании.

В то же время между мартом и маем-началом июня 2025 года показатель вырос и сейчас 60% украинцев утверждают, что они "готовы терпеть столько, сколько будет необходимо". Еще 6% готовы терпеть 1 год, то есть относительно долгий период.

При этом говорят о том, что готовы терпеть более короткий период (несколько месяцев или полгода) - 20% (в марте 2025 года было 24%). Остальные 14% не смогли определиться со своим ответом.

Сколько украинцы готовы терпеть войну. Опрос КМИС

Во всех регионах по сравнению с началом 2024 года стало меньше тех, кто ответил, что они "готовы терпеть столько, сколько будет необходимо". В то же время во всех регионах по сравнению с мартом 2025 года показатель вырос.

Сколько украинцы готовы терпеть войну. Опрос КМИС

Также независимо от возраста более половины во всех возрастных категориях готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо

Также читайте: 71% украинцев считают, что выборы должны быть только после окончательного мирного соглашения, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Сколько украинцы готовы терпеть войну. Опрос КМИС

Автор: 

война (1404) опрос (2855) КМИС (334)


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Топ комментарии
+19
А рейтинг боневтіка знову 98 відсотків? 😁 Хтось досі вірить цим заказним опівським опитуванням? 🤬
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06.06.2025 11:08 Ответить
+17
Надіюся усі вони - 63% - на фронті? Бо хлопці звідти не дуже хочуть....
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06.06.2025 11:09 Ответить
+16
Бл'ять... Я за подібні опитування роздирав би за ноги. Готові не готові. А що, є варіанти?
Типу існує якась валшєбна можливість раз і все припинити...
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06.06.2025 11:10 Ответить
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Якби була хоч якась альтернатива - ніхто б не терпів . Але її нема , то ж терпіти цю кляту війну доводиться . Хоч хочеш хоч не хочеш , а доводиться .
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06.06.2025 11:37 Ответить
Із закритими кордонами альтернативи і не буде. А було б непогано їх відкрити, нехай 60% терпунів терплять далі, а не готові не терплять.
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06.06.2025 12:51 Ответить
Кордони відкриті . Всі крім чоловіків мобілізаційного віку можуть вільно пересуватись .
А для них кордони відкриються вже після війни . А поки що - нех там по закордонам шастать . Країну треба захищати , і без примусової мобілізації тут не обійтися , на жаль .
Ще не було жодної війни в історії планети , де б воювали армії виключно з добровольців . І гадаю що ніколи і не буде .
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06.06.2025 12:58 Ответить
Рано чи пізно - всі підуть . І готові терпіти , і не готові .
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06.06.2025 13:07 Ответить
Ти мрійник, наразі у сзч уходить багато, можливо майже стільки, скільки мобілізують.
Не з того краю Зе почав мобілізацію, у людей мотивації нуль.
За усі роки війни він не зробив, жодної мотиваційної промови, тільки розказує, скільки вони вклали -вкрали.
Люди просто розуміють, що з цією владою, шансів перемогти нуль. Тому мабуть і тікають, хоч на кілька днів більше проживе.
Що я пропоную? Я не знаю, виходу не бачу поки що...
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06.06.2025 13:18 Ответить
Занизили. Соцілоги опитувачі КМІС напевне мають бронь?
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06.06.2025 11:39 Ответить
Цікаво ще подивитися гендерну пропорцію в цьому опитуванні.
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06.06.2025 11:39 Ответить
Колись 90% чоловіків говорили що готові воювати.

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06.06.2025 11:42 Ответить
Ну тоді відкривайте кордони. 60% все одно лишаться - це багато.
Досить вже тримати як заручників в концтаборі.
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06.06.2025 11:44 Ответить
Як все, або значна кількість, залишившихся в живих працездатного, економічно-активного населення виїде в напрямку Польшу чи Молдови хто буде пенсію бойовим дідам з Цензору платить? Якже вони будуть платити за інтернет щоб воювати москаля карикатурами на цензорі і гнівними постами в ФБ?
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06.06.2025 12:29 Ответить
Це опитування ?? Це цинічна брехня , що за потвора малює такі цифри???
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06.06.2025 11:44 Ответить
Для закінчення війни потрібно змінити існуючу владу. Ця нездатна абсолютно нінащо . вона має піти у відставку - її підтримка має бути біля нуля.
Наразі в Україні народжуваність 0.89 дитини на одну жінку. Це означає - що якщо Зе побуде при владі ще пару років - за кордоном УКРАЇНЦІВ стане більше чим в Україні ,де буде проживати менше 15 мільйонів
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06.06.2025 11:50 Ответить
Євреїв за кордонами Ізраїлю в сотні разів більше ніж в Ізраїлі. І Ізраїль якось не збирається зникати чи капітулювати. Не драматизуйте.
Зато залишаться самі патріоти, які будуть цінувати свою країну і боротимуться за неї (оце я видав )) ).
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06.06.2025 12:00 Ответить
Просто потрібно заборонити займати державні посади - прокуратури ,набу ,митниця ,міністерські - якщо ти не був РЕАЛЬНИМ учасником бойових дій.
А то в нас купа держтиловиків , які давали присягу захищати державу - а коли прийшла війна - то вони "самозаброньовані". Поприймали закони для себе.
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06.06.2025 12:03 Ответить
А з чого ви вирішили, шо в прокурорів, наʼєʼбу, митниці і т.д. нема корочок убд в кармані? Для неї зовсім не потрібно сидіти в окопі. Раніше давали за .. N днів перебування (офіційного, в командировці, і я не памʼятаю скіль днів точно, чи то 30, чи то 60) за скільки то там км від передової. Знайомі мєнти правда скаржилися, шо їх регулярно відправляли на N-1 днів на блокпости, шоб нічого не давати.
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06.06.2025 12:10 Ответить
Тому я написав про РЕАЛЬНИХ учасників
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06.06.2025 12:12 Ответить
А як ви відрізните реальних від нереальних? Реальним дають якісь інші корочки УБД?
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06.06.2025 12:21 Ответить
Драматизую - бо в ізраїлі кордони відкриті і діти міністрів воюють ,а в Україні - північнокорейський совок з Єрма Зе хріном
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06.06.2025 12:05 Ответить
Ну і ще варто згадати рівень життя в Ізраїлі - сумніваюся ,що багато ізраїльтян залишилося б захищати країну де пенсія 50 доларів ,мінімалка 200. В той час як хєр з Укрпошти отримує більшу зарплату чим Байден, а колишній журнашлюх з УП раптом став розбиратися в Укрзалізниці при окладі 400 тисяч.
При таких розкладах любити рідну землю можна на відстані - а майбутнє дітей пов'язувати з тими країнами де немає такої дичини
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06.06.2025 12:11 Ответить
Ви такий цікавий. А хто голосував за всіх тих червоних директорів, а потім за ригів, а потім за ОПЗЖ, а потім за "слуг"? А хто, потрапивши в ВР, одразу починав хапати? Хто завжди і всюди намагається "прослизнути", "порішати", "хакнути систему"? Марсіани?
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06.06.2025 12:14 Ответить
МИ ж говоримо, про те як мало б бути )) А не так як є. А маємо те що українці створили - і більшість це цілком влаштовує...
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06.06.2025 12:23 Ответить
Не знаю хто, це окрема каста людей, яка вміє порішати і прослізнути. Вони вже виїхали, або присосалися до кормушки.
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06.06.2025 13:23 Ответить
Неправда, євреїв всього 20 мільйонів в світі, набагато менше, чим українців.
Просто вони більш дружні.
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06.06.2025 13:21 Ответить
Якщо запитати у чиновників,поліцаїв та інших непридатних та заброньованих,то буде всі 100%,або навіть 120%.
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06.06.2025 11:52 Ответить
Іншого варіанту не існує!!!
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06.06.2025 11:53 Ответить
І ще.
То нехай для тих,що не хочуть терпіти,відкриють кордони концтабору!
Чи ні?
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06.06.2025 11:54 Ответить
Давно пора відкрити кордон на виїзд з ***********!!!!
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06.06.2025 11:56 Ответить
кордони були відкриті, Порошенко зробив безвіз..
навіщо тоді було голосувати за шарія, опзж,
та кричати путєн ввєді вайска?
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06.06.2025 12:11 Ответить
Шановна Руслано, як особисто Ви пропонуєте "припинення війни вже"?
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06.06.2025 12:23 Ответить
Вони агітують за капітуляцію, що незрозумілого.
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06.06.2025 12:35 Ответить
Так ото ж
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06.06.2025 12:39 Ответить
А ви як пропонуєте?
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06.06.2025 12:43 Ответить
Я пропоную Заходу давати ЗСУ зброї скільки треба. Переговірного рішення тут нема. Або найняти кілерів, щоби грохнути *****.
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06.06.2025 12:53 Ответить
Ні один держчиновник не втік за кордон, всі сидять і працюють на середню зарплатню 50т.грн.🤡🤣😆🤡🤪
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06.06.2025 11:55 Ответить
Не готові терпіти лише ватні тролі в коментах, бо їм вже набридло строчити коменти як ***** ось ось переможе ))
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06.06.2025 11:59 Ответить
якщо українцям терпець урветься - капець раϟϟистам,
буде...
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06.06.2025 12:07 Ответить
шота я сомневаюсь в объективности цифры
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06.06.2025 12:19 Ответить
Скажіть, а літера ;Z; у вас в ніку- то від назви частини тіла Вашого любімово мужчіни?
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06.06.2025 12:43 Ответить
Ще 88 років, та буде вже 100 літня війна !
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06.06.2025 12:29 Ответить
Такі опитування вводять людей в оману натякаючи що є якийсь інший вихід із ситуації крім продовження спротиву. Альтернатива насправді тільки одна - російські нелюди всіх пограбують і повбивають.
Тому ті хто не готовий далі до супротиву фактично згодні що їх уб'ють
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06.06.2025 12:49 Ответить
Багато хто сподівається що житимуть як і жили, а може й краще. Справа в тім, що ті, хто голосували за Овоча- вони ніде не поділися. Вони тут, серед нас. Якщо з проукраїнського населення величезна кількість населення загинула, то проросійські всі живі. Никаються від ТЦК, працюють як розвідники на ФСБ...
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06.06.2025 12:53 Ответить
Опитування проводили в Німетчині та Оффісі президента.
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06.06.2025 12:56 Ответить
Ця вся статистика замовлена зеофісом,стабільно 73%•Потрібно лохам в голови вкласти ідею що будете ви до віку з Зеленським,незамінний лідор але задайте йому питання чому за шість років при владі нереалізована ракетна програма?Де руйнівні влучання по кремлю?Договір в Омані в силі!
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06.06.2025 13:01 Ответить
*******! Ви кого питали? Людей, які кожен день дітей від ракет ховають, чи підарню ОПівську, яка своїх личинок вивезла закордон? Чи потужників з-за кордону?! ДОСИТЬ БРЕХНІ, суки! Люди ненавидять вашу війну, і не хочуть її терпіти ні миті! Тварі ********, що б усі ракети вам на голову летіли, що б ви своїх дітей і родичів ховали!! Горіть у пеклі, ******** усі, хто дроче на цю війну!
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06.06.2025 13:03 Ответить
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