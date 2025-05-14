71% украинцев считают, что выборы должны быть только после окончательного мирного соглашения, - КМИС. ИНФОГРАФИКА
Большинство граждан Украины не поддерживают проведение выборов даже после перемирия.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования КМИС, передает Цензор.НЕТ.
Так, 71% респондентов заявили, что не поддерживают проведение выборов после перемирия даже с гарантиями безопасности, а считают, что выборы должны быть только после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны.
"Считают, что выборы стоит проводить после перемирия или даже уже сейчас - 25%", - отметили социологи.
В то же время по сравнению с мартом 2025 года стало немного больше тех, кто поддерживает проведение выборов после перемирия или прямо сейчас - с 19% до 25%. С 78% до 71% стало меньше тех, кто считает, что выборы должны быть только после полного завершения войны.
Опрос проводился в течение 2-12 мая 2025 года. Всего было опрошено 1010 респондентов.
Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась Правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У бухгалтерів, з ДУС і Секретаріату КМУ, нацБанку та МЗС, з 2019 року, достатньо фактичного і аналітичного матеріалу, для ОЧЕВИДНИХ висновків! ПРИКРО, що керівники з Рахункової палати, лише сором'язливо, гризуть нігті!?!?
Бо гроші там, ЧИМАЛЕНЬКІ ляснули з податків Українців!
Ху-йло привезе якогось медведчука, або цього залишить за те що так швидко лапи догури підняв...
як же, зе!шобло сцикує відміни військового стану!
зе!гніда з зе!скумбрією в паніці вештаються світом у пошуку притулку.
зе!скомороху, нема чого хвилюватися.
мама ріма?
Станом на першу половину травня 2025 року 74% українців довіряли Президенту В. Зеленському, не довіряли - 22%. Баланс довіри-недовіри становить +52%.
Порівняно з нашим останнім опитуванням у березні 2025 року довіра Президенту зросла: так, частка тих, хто довіряє, зросла з 69% до 74%, а частка тих, хто не довіряє - знизилася з 28% до 22%. Відповідно, баланс довіри-недовіри покращився з +41% до +52%.
А в СРСР їх в основному використовували для розвитку промисловості/с.г. Які, нікуди не поділись, незважаючи на розпад Союзу та інфляцію (яка при комуністах була не такою і значною - це ж вам не Кравчук та його команда).
Скільки акцій Укртелекому ви отримали в рахунок повернення вкладів? А металургічних підприємств? А землі? Хімпромисловості? ВПК? Авіабудування? Більшість з цього було в певний момент в державній власності. Як і Ощадбанк, який був одним з джерел фінансування цієї промисловості. Але ви розказуєте про комуністів часів СРСР, коли вас "кинули на бабки" обрані ж вами, керівники уже незалежної України. Пограбували, подарувавши фактично створені на вклади активи, майбутнім олігархам і собі.
Думаєте це я свої вигадки написав? Це майже дослівно слова Слуги Народу рівня громади, сказані ним восени минулого року, коли в них уже був фальстарт підготовки до виборів.
Тому вибори будуть дуже швидко. Аби лише утримати владу. І чомусь відчуваю, що фальсифікації теж будуть величезні.
Каким образом провести выборы под оккупацией? Сколько там наших граждан? А сколько людей бежало? А как провести их в прифронтовых областях? Если население страны было до войны около 40 миллионов, сейчас 30-35 млн.? Как организовать голосование для этих 5-10 миллионов?
Прорвемся. Не впервой.
Інакше виборів не буде ніколи.