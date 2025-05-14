71% украинцев считают, что выборы должны быть только после окончательного мирного соглашения, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Большинство граждан Украины не поддерживают проведение выборов даже после перемирия.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Так, 71% респондентов заявили, что не поддерживают проведение выборов после перемирия даже с гарантиями безопасности, а считают, что выборы должны быть только после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны.

"Считают, что выборы стоит проводить после перемирия или даже уже сейчас - 25%", - отметили социологи.

В то же время по сравнению с мартом 2025 года стало немного больше тех, кто поддерживает проведение выборов после перемирия или прямо сейчас - с 19% до 25%. С 78% до 71% стало меньше тех, кто считает, что выборы должны быть только после полного завершения войны.

Читайте: 56% украинцев не готовы уступить территории во время переговоров с РФ, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Опрос проводился в течение 2-12 мая 2025 года. Всего было опрошено 1010 респондентов.

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась Правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 47% украинцев ожидают позитива от соглашения о недрах с США, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА