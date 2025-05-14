РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10047 посетителей онлайн
Новости Выборы в Украине
2 158 45

71% украинцев считают, что выборы должны быть только после окончательного мирного соглашения, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Сколько украинцев поддерживают проведение выборов

Большинство граждан Украины не поддерживают проведение выборов даже после перемирия.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Так, 71% респондентов заявили, что не поддерживают проведение выборов после перемирия даже с гарантиями безопасности, а считают, что выборы должны быть только после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны.

"Считают, что выборы стоит проводить после перемирия или даже уже сейчас - 25%", - отметили социологи.

В то же время по сравнению с мартом 2025 года стало немного больше тех, кто поддерживает проведение выборов после перемирия или прямо сейчас - с 19% до 25%. С 78% до 71% стало меньше тех, кто считает, что выборы должны быть только после полного завершения войны.

Сколько украинцев поддерживают проведение выборов

Читайте: 56% украинцев не готовы уступить территории во время переговоров с РФ, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Опрос проводился в течение 2-12 мая 2025 года. Всего было опрошено 1010 респондентов.

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась Правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 47% украинцев ожидают позитива от соглашения о недрах с США, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

выборы (24775) опрос (2889) КМИС (346)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
це опит був в ОП?
показать весь комментарий
14.05.2025 11:18 Ответить
+17
а ці громадяни видно з масовки пісюаніста пів шостого.
показать весь комментарий
14.05.2025 11:25 Ответить
+11
Лідор скоро собі намалює 120% , що його підтримуєть , підрахує ківалова підключив за намародерині кошти
показать весь комментарий
14.05.2025 11:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це опит був в ОП?
показать весь комментарий
14.05.2025 11:18 Ответить
Ні. "...Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України...", а там таких немає.
показать весь комментарий
14.05.2025 11:23 Ответить
а ці громадяни видно з масовки пісюаніста пів шостого.
показать весь комментарий
14.05.2025 11:25 Ответить
Кого вони весь час опитують - мене ше ні разу ні на вулиці ні по телефону не спитали
показать весь комментарий
14.05.2025 11:24 Ответить
Чомусь, у опитуваннях КМІС, відсутні результати оцінки для України, проведених мандрів, зеленського з численними челядниками, на оті саміти, та їх аналогії, зокрема, міру-мір, просто перестать стрелять, дєто пасєрєдінє…
У бухгалтерів, з ДУС і Секретаріату КМУ, нацБанку та МЗС, з 2019 року, достатньо фактичного і аналітичного матеріалу, для ОЧЕВИДНИХ висновків! ПРИКРО, що керівники з Рахункової палати, лише сором'язливо, гризуть нігті!?!?
Бо гроші там, ЧИМАЛЕНЬКІ ляснули з податків Українців!
показать весь комментарий
14.05.2025 11:26 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2025 11:30 Ответить
Лідор скоро собі намалює 120% , що його підтримуєть , підрахує ківалова підключив за намародерині кошти
показать весь комментарий
14.05.2025 11:30 Ответить
Ну коли він намилився воювати "не 15 років" а десь 14 то це вибори вже ніколи
показать весь комментарий
14.05.2025 11:34 Ответить
Після звільнення усіх українських територій та закінчення війни, ніякої мирної угоди не буде!
показать весь комментарий
14.05.2025 11:34 Ответить
...ля... які вибори?
Ху-йло привезе якогось медведчука, або цього залишить за те що так швидко лапи догури підняв...
показать весь комментарий
14.05.2025 11:35 Ответить
Опитування в ОПі
показать весь комментарий
14.05.2025 11:35 Ответить
це, вже якась істерика.
як же, зе!шобло сцикує відміни військового стану!
зе!гніда з зе!скумбрією в паніці вештаються світом у пошуку притулку.
показать весь комментарий
14.05.2025 11:42 Ответить
А хтось обіцяв відмінить військовий стан при "перемир'ї"? Здається навпаки - тепер він буде довічно, як і Буба...
показать весь комментарий
14.05.2025 11:46 Ответить
і, як бачимо, з опитування кміс, 128% українців, це люто підтримують.
зе!скомороху, нема чого хвилюватися.
показать весь комментарий
14.05.2025 11:49 Ответить
Брехня
показать весь комментарий
14.05.2025 11:44 Ответить
матір божа, це хто?
мама ріма?
показать весь комментарий
14.05.2025 11:53 Ответить
Чо сі Цензор далі не продовжив новину з опитування.

Станом на першу половину травня 2025 року 74% українців довіряли Президенту В. Зеленському, не довіряли - 22%. Баланс довіри-недовіри становить +52%.

Порівняно з нашим останнім опитуванням у березні 2025 року довіра Президенту зросла: так, частка тих, хто довіряє, зросла з 69% до 74%, а частка тих, хто не довіряє - знизилася з 28% до 22%. Відповідно, баланс довіри-недовіри покращився з +41% до +52%.
показать весь комментарий
14.05.2025 11:50 Ответить
Оце так брехня...😱 Але це означає, що зе-шапіто не збирається йти і у нас буде диктатура
показать весь комментарий
14.05.2025 11:50 Ответить
Кто все эти люди которые в опросах участвуют я не пойму) 70-80 процентов хотят воевать до талого. С такими процентами у нас очереди в военкоматы стоять должны а не опричники народ по улицам ловить) Мне все эти опросы все больше напоминают одну соседнюю страну.
показать весь комментарий
14.05.2025 11:52 Ответить
В Україні справжніх виборів вже не буде, не тіште себе ілюзіями. Просрали все разом у 2019.
показать весь комментарий
14.05.2025 11:59 Ответить
Більшисть населення проміняли власну країну на клоунський хрєн. Тупість реально вбиває.
показать весь комментарий
14.05.2025 12:03 Ответить
Просрали все в 1991. В 2019, це був лише контрольний постріл.
показать весь комментарий
14.05.2025 12:04 Ответить
Це ти про пограбунок савєтами вкадів громадян у 1991?
показать весь комментарий
14.05.2025 12:09 Ответить
І що ж "савєти" вкрали в 1991? Може ці вклади вкрали обрані українцями політики, коли подарували росії увесь спадок СРСР? Чи може їх вкрали ті ж політики, коли подарували парі десятків людей, всю промисловість УСРСР/України, замість того, щоб використати її для повернення вкладів, котрі союз використовував в т.ч. для побудови цієї промисловості?
показать весь комментарий
14.05.2025 12:17 Ответить
Цю байку лохам розповідай. То був Ощадбанк СРСР і керували їм комуняки, які надрукували порожних грошей у 80-х роках і знецінелись саме савєтскіє рублі!
показать весь комментарий
14.05.2025 12:23 Ответить
Знання економіки у вас, просто феєричне. По вашому банк отримавши гроші на вклади, складує їх в мішок і потім видає назад з цього мішка, додрукувавши пару відсотків? Гроші дають бізнесу/громадянам кредитами. Тобто їх є в кого забрати. Грошима, або активами.
А в СРСР їх в основному використовували для розвитку промисловості/с.г. Які, нікуди не поділись, незважаючи на розпад Союзу та інфляцію (яка при комуністах була не такою і значною - це ж вам не Кравчук та його команда).
Скільки акцій Укртелекому ви отримали в рахунок повернення вкладів? А металургічних підприємств? А землі? Хімпромисловості? ВПК? Авіабудування? Більшість з цього було в певний момент в державній власності. Як і Ощадбанк, який був одним з джерел фінансування цієї промисловості. Але ви розказуєте про комуністів часів СРСР, коли вас "кинули на бабки" обрані ж вами, керівники уже незалежної України. Пограбували, подарувавши фактично створені на вклади активи, майбутнім олігархам і собі.
показать весь комментарий
14.05.2025 12:55 Ответить
Це значить що виборов більше не буде.
показать весь комментарий
14.05.2025 12:02 Ответить
А 71% зелених, вважає що вибори потрібно провести десь в проміжку між перемир'ям та демобілізацією. "Щоб працював телемарафон, щоб не змогли взяти участь в виборчих перегонах військові (окрім, звісно, ОПівских жополизів), щоб народ був підігрітий радістю від перемир'я, але не встиг почати задавати питання".
Думаєте це я свої вигадки написав? Це майже дослівно слова Слуги Народу рівня громади, сказані ним восени минулого року, коли в них уже був фальстарт підготовки до виборів.
Тому вибори будуть дуже швидко. Аби лише утримати владу. І чомусь відчуваю, що фальсифікації теж будуть величезні.
показать весь комментарий
14.05.2025 12:02 Ответить
"Остаточної мирної угоди" не буде! Зеленський президент довічно!!
показать весь комментарий
14.05.2025 12:03 Ответить
Ви що, хочете приректи фанатів зеленського на пожиттєве вишивання бісером совго кумира? Вони завчасно помруть від каторжної праці.
показать весь комментарий
14.05.2025 13:37 Ответить
Остаточна мирна угода між кацапією та Японією досі не підписана...
показать весь комментарий
14.05.2025 12:20 Ответить
До окончания войны никаких выборов - это нормальная практика любой страны. У нас и в Конституции это прописано. И это логично.
Каким образом провести выборы под оккупацией? Сколько там наших граждан? А сколько людей бежало? А как провести их в прифронтовых областях? Если население страны было до войны около 40 миллионов, сейчас 30-35 млн.? Как организовать голосование для этих 5-10 миллионов?
показать весь комментарий
14.05.2025 12:21 Ответить
Де ти бачив що нас 30 лимонів? Аби 20 було б то ми будемо раді.Смертність вища в 3 рази від народжованості.Падаємо в безодню.
показать весь комментарий
14.05.2025 13:24 Ответить
Во всех источниках пишут цифру около 30 млн.. Смертность естественно высокая - война.
Прорвемся. Не впервой.
показать весь комментарий
14.05.2025 20:45 Ответить
Гроші на вітер.
показать весь комментарий
14.05.2025 12:52 Ответить
КМІС іди в сраку !
показать весь комментарий
14.05.2025 13:21 Ответить
Опитування мають проводити наші закордонні партнери.
Інакше виборів не буде ніколи.
показать весь комментарий
14.05.2025 13:24 Ответить
 
 