71% українців вважають, що вибори мають бути лише після остаточної мирної угоди, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Більшість громадян України не підтримують проведення виборів навіть після перемир'я.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Так, 71% респондентів заявили, що не підтримують проведення виборів після перемир’я навіть з гарантіями безпеки, а вважають, що вибори мають бути лише після остаточної мирної угоди та повного завершення війни.

"Вважають, що вибори варто проводити після перемир’я або навіть уже зараз – 25%", - зазначили соціологи.

Водночас порівняно з березнем 2025 року стало трохи більше тих, хто підтримує проведення виборів після перемир’я або прямо зараз - з 19% до 25%. Із 78% до 71% стало менше тих, хто вважає, що вибори мають бути лише після повного завершення війни.

Опитування проводилося протягом 2-12 травня 2025 року. Всього було опитано 1010 респондентів.

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

