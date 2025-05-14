УКР
71% українців вважають, що вибори мають бути лише після остаточної мирної угоди, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Скільки українців підтримують проведення виборів

Більшість громадян України не підтримують проведення виборів навіть після перемир'я.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Так, 71% респондентів заявили, що не підтримують проведення виборів після перемир’я навіть з гарантіями безпеки, а вважають, що вибори мають бути лише після остаточної мирної угоди та повного завершення війни.

"Вважають, що вибори варто проводити після перемир’я або навіть уже зараз – 25%", - зазначили соціологи.

Водночас порівняно з березнем 2025 року стало трохи більше тих, хто підтримує проведення виборів після перемир’я або прямо зараз - з 19% до 25%. Із 78% до 71% стало менше тих, хто вважає, що вибори мають бути лише після повного завершення війни.

Скільки українців підтримують проведення виборів

Читайте: 56% українців не готові поступитися територіями під час перемовин з РФ, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Опитування проводилося протягом 2-12 травня 2025 року. Всього було опитано 1010 респондентів.

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 47% українців очікують позитиву від угоди про надра зі США, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

+23
це опит був в ОП?
14.05.2025 11:18 Відповісти
+17
а ці громадяни видно з масовки пісюаніста пів шостого.
14.05.2025 11:25 Відповісти
+11
Лідор скоро собі намалює 120% , що його підтримуєть , підрахує ківалова підключив за намародерині кошти
14.05.2025 11:30 Відповісти
це опит був в ОП?
14.05.2025 11:18 Відповісти
Ні. "...Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України...", а там таких немає.
14.05.2025 11:23 Відповісти
а ці громадяни видно з масовки пісюаніста пів шостого.
14.05.2025 11:25 Відповісти
Кого вони весь час опитують - мене ше ні разу ні на вулиці ні по телефону не спитали
14.05.2025 11:24 Відповісти
Чомусь, у опитуваннях КМІС, відсутні результати оцінки для України, проведених мандрів, зеленського з численними челядниками, на оті саміти, та їх аналогії, зокрема, міру-мір, просто перестать стрелять, дєто пасєрєдінє…
У бухгалтерів, з ДУС і Секретаріату КМУ, нацБанку та МЗС, з 2019 року, достатньо фактичного і аналітичного матеріалу, для ОЧЕВИДНИХ висновків! ПРИКРО, що керівники з Рахункової палати, лише сором'язливо, гризуть нігті!?!?
Бо гроші там, ЧИМАЛЕНЬКІ ляснули з податків Українців!
14.05.2025 11:26 Відповісти
14.05.2025 11:30 Відповісти
Лідор скоро собі намалює 120% , що його підтримуєть , підрахує ківалова підключив за намародерині кошти
14.05.2025 11:30 Відповісти
Ну коли він намилився воювати "не 15 років" а десь 14 то це вибори вже ніколи
14.05.2025 11:34 Відповісти
Після звільнення усіх українських територій та закінчення війни, ніякої мирної угоди не буде!
14.05.2025 11:34 Відповісти
...ля... які вибори?
Ху-йло привезе якогось медведчука, або цього залишить за те що так швидко лапи догури підняв...
14.05.2025 11:35 Відповісти
Опитування в ОПі
14.05.2025 11:35 Відповісти
це, вже якась істерика.
як же, зе!шобло сцикує відміни військового стану!
зе!гніда з зе!скумбрією в паніці вештаються світом у пошуку притулку.
14.05.2025 11:42 Відповісти
А хтось обіцяв відмінить військовий стан при "перемир'ї"? Здається навпаки - тепер він буде довічно, як і Буба...
14.05.2025 11:46 Відповісти
і, як бачимо, з опитування кміс, 128% українців, це люто підтримують.
зе!скомороху, нема чого хвилюватися.
14.05.2025 11:49 Відповісти
Брехня
14.05.2025 11:44 Відповісти
матір божа, це хто?
мама ріма?
14.05.2025 11:53 Відповісти
Чо сі Цензор далі не продовжив новину з опитування.

Станом на першу половину травня 2025 року 74% українців довіряли Президенту В. Зеленському, не довіряли - 22%. Баланс довіри-недовіри становить +52%.

Порівняно з нашим останнім опитуванням у березні 2025 року довіра Президенту зросла: так, частка тих, хто довіряє, зросла з 69% до 74%, а частка тих, хто не довіряє - знизилася з 28% до 22%. Відповідно, баланс довіри-недовіри покращився з +41% до +52%.
14.05.2025 11:50 Відповісти
Оце так брехня...😱 Але це означає, що зе-шапіто не збирається йти і у нас буде диктатура
14.05.2025 11:50 Відповісти
Кто все эти люди которые в опросах участвуют я не пойму) 70-80 процентов хотят воевать до талого. С такими процентами у нас очереди в военкоматы стоять должны а не опричники народ по улицам ловить) Мне все эти опросы все больше напоминают одну соседнюю страну.
14.05.2025 11:52 Відповісти
В Україні справжніх виборів вже не буде, не тіште себе ілюзіями. Просрали все разом у 2019.
14.05.2025 11:59 Відповісти
Більшисть населення проміняли власну країну на клоунський хрєн. Тупість реально вбиває.
14.05.2025 12:03 Відповісти
Просрали все в 1991. В 2019, це був лише контрольний постріл.
14.05.2025 12:04 Відповісти
Це ти про пограбунок савєтами вкадів громадян у 1991?
14.05.2025 12:09 Відповісти
І що ж "савєти" вкрали в 1991? Може ці вклади вкрали обрані українцями політики, коли подарували росії увесь спадок СРСР? Чи може їх вкрали ті ж політики, коли подарували парі десятків людей, всю промисловість УСРСР/України, замість того, щоб використати її для повернення вкладів, котрі союз використовував в т.ч. для побудови цієї промисловості?
14.05.2025 12:17 Відповісти
Цю байку лохам розповідай. То був Ощадбанк СРСР і керували їм комуняки, які надрукували порожних грошей у 80-х роках і знецінелись саме савєтскіє рублі!
14.05.2025 12:23 Відповісти
Знання економіки у вас, просто феєричне. По вашому банк отримавши гроші на вклади, складує їх в мішок і потім видає назад з цього мішка, додрукувавши пару відсотків? Гроші дають бізнесу/громадянам кредитами. Тобто їх є в кого забрати. Грошима, або активами.
А в СРСР їх в основному використовували для розвитку промисловості/с.г. Які, нікуди не поділись, незважаючи на розпад Союзу та інфляцію (яка при комуністах була не такою і значною - це ж вам не Кравчук та його команда).
Скільки акцій Укртелекому ви отримали в рахунок повернення вкладів? А металургічних підприємств? А землі? Хімпромисловості? ВПК? Авіабудування? Більшість з цього було в певний момент в державній власності. Як і Ощадбанк, який був одним з джерел фінансування цієї промисловості. Але ви розказуєте про комуністів часів СРСР, коли вас "кинули на бабки" обрані ж вами, керівники уже незалежної України. Пограбували, подарувавши фактично створені на вклади активи, майбутнім олігархам і собі.
14.05.2025 12:55 Відповісти
Це значить що виборов більше не буде.
14.05.2025 12:02 Відповісти
А 71% зелених, вважає що вибори потрібно провести десь в проміжку між перемир'ям та демобілізацією. "Щоб працював телемарафон, щоб не змогли взяти участь в виборчих перегонах військові (окрім, звісно, ОПівских жополизів), щоб народ був підігрітий радістю від перемир'я, але не встиг почати задавати питання".
Думаєте це я свої вигадки написав? Це майже дослівно слова Слуги Народу рівня громади, сказані ним восени минулого року, коли в них уже був фальстарт підготовки до виборів.
Тому вибори будуть дуже швидко. Аби лише утримати владу. І чомусь відчуваю, що фальсифікації теж будуть величезні.
14.05.2025 12:02 Відповісти
"Остаточної мирної угоди" не буде! Зеленський президент довічно!!
14.05.2025 12:03 Відповісти
Ви що, хочете приректи фанатів зеленського на пожиттєве вишивання бісером совго кумира? Вони завчасно помруть від каторжної праці.
14.05.2025 13:37 Відповісти
Остаточна мирна угода між кацапією та Японією досі не підписана...
14.05.2025 12:20 Відповісти
До окончания войны никаких выборов - это нормальная практика любой страны. У нас и в Конституции это прописано. И это логично.
Каким образом провести выборы под оккупацией? Сколько там наших граждан? А сколько людей бежало? А как провести их в прифронтовых областях? Если население страны было до войны около 40 миллионов, сейчас 30-35 млн.? Как организовать голосование для этих 5-10 миллионов?
14.05.2025 12:21 Відповісти
Де ти бачив що нас 30 лимонів? Аби 20 було б то ми будемо раді.Смертність вища в 3 рази від народжованості.Падаємо в безодню.
14.05.2025 13:24 Відповісти
Во всех источниках пишут цифру около 30 млн.. Смертность естественно высокая - война.
Прорвемся. Не впервой.
14.05.2025 20:45 Відповісти
Гроші на вітер.
14.05.2025 12:52 Відповісти
КМІС іди в сраку !
14.05.2025 13:21 Відповісти
Опитування мають проводити наші закордонні партнери.
Інакше виборів не буде ніколи.
14.05.2025 13:24 Відповісти
 
 