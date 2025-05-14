71% українців вважають, що вибори мають бути лише після остаточної мирної угоди, - КМІС. ІНФОГРАФІКА
Більшість громадян України не підтримують проведення виборів навіть після перемир'я.
Про це свідчать результати соціологічного дослідження КМІС, передає Цензор.НЕТ.
Так, 71% респондентів заявили, що не підтримують проведення виборів після перемир’я навіть з гарантіями безпеки, а вважають, що вибори мають бути лише після остаточної мирної угоди та повного завершення війни.
"Вважають, що вибори варто проводити після перемир’я або навіть уже зараз – 25%", - зазначили соціологи.
Водночас порівняно з березнем 2025 року стало трохи більше тих, хто підтримує проведення виборів після перемир’я або прямо зараз - з 19% до 25%. Із 78% до 71% стало менше тих, хто вважає, що вибори мають бути лише після повного завершення війни.
Опитування проводилося протягом 2-12 травня 2025 року. Всього було опитано 1010 респондентів.
Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.
У бухгалтерів, з ДУС і Секретаріату КМУ, нацБанку та МЗС, з 2019 року, достатньо фактичного і аналітичного матеріалу, для ОЧЕВИДНИХ висновків! ПРИКРО, що керівники з Рахункової палати, лише сором'язливо, гризуть нігті!?!?
Бо гроші там, ЧИМАЛЕНЬКІ ляснули з податків Українців!
Ху-йло привезе якогось медведчука, або цього залишить за те що так швидко лапи догури підняв...
як же, зе!шобло сцикує відміни військового стану!
зе!гніда з зе!скумбрією в паніці вештаються світом у пошуку притулку.
зе!скомороху, нема чого хвилюватися.
мама ріма?
Станом на першу половину травня 2025 року 74% українців довіряли Президенту В. Зеленському, не довіряли - 22%. Баланс довіри-недовіри становить +52%.
Порівняно з нашим останнім опитуванням у березні 2025 року довіра Президенту зросла: так, частка тих, хто довіряє, зросла з 69% до 74%, а частка тих, хто не довіряє - знизилася з 28% до 22%. Відповідно, баланс довіри-недовіри покращився з +41% до +52%.
А в СРСР їх в основному використовували для розвитку промисловості/с.г. Які, нікуди не поділись, незважаючи на розпад Союзу та інфляцію (яка при комуністах була не такою і значною - це ж вам не Кравчук та його команда).
Скільки акцій Укртелекому ви отримали в рахунок повернення вкладів? А металургічних підприємств? А землі? Хімпромисловості? ВПК? Авіабудування? Більшість з цього було в певний момент в державній власності. Як і Ощадбанк, який був одним з джерел фінансування цієї промисловості. Але ви розказуєте про комуністів часів СРСР, коли вас "кинули на бабки" обрані ж вами, керівники уже незалежної України. Пограбували, подарувавши фактично створені на вклади активи, майбутнім олігархам і собі.
Думаєте це я свої вигадки написав? Це майже дослівно слова Слуги Народу рівня громади, сказані ним восени минулого року, коли в них уже був фальстарт підготовки до виборів.
Тому вибори будуть дуже швидко. Аби лише утримати владу. І чомусь відчуваю, що фальсифікації теж будуть величезні.
Каким образом провести выборы под оккупацией? Сколько там наших граждан? А сколько людей бежало? А как провести их в прифронтовых областях? Если население страны было до войны около 40 миллионов, сейчас 30-35 млн.? Как организовать голосование для этих 5-10 миллионов?
Прорвемся. Не впервой.
Інакше виборів не буде ніколи.