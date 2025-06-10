РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11735 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Территориальные уступки
1 498 35

68% украинцев против официального признания оккупированных территорий российскими, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Сколько украинцев готовы к территориальным уступкам

Большинство граждан Украины выступают против официального признания оккупированных украинских территорий частью России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос КМИС.

Так, 68% украинцев будут против официального признания отдельных территорий частью России.

"Готовы принять - 24% (отметим, что мы говорили об "отдельных территориях", а не всех оккупированных территориях; в зависимости от территорий может быть существенная дифференциация)", - отметили социологи.

Также абсолютное большинство - 78% - отвергло передачу под контроль России территорий, контролируемых Украиной. Готовы принять - только 15%.

Также читайте: 60% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько будет нужно, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

"Единственный вариант, где по крайней мере есть пространство для дискуссий, - де-факто признание контроля России без признания де-юре. Даже в этом случае 43% готовы принять, а категорически против - 48%. Однако как показывали другие опросы КМИС, если "мирный план" будет включать гарантии безопасности и другие важные для будущего Украины составляющие, то без энтузиазма, но более половины могут принять такой сценарий завершения войны", - отметили в КМИС.

Сколько украинцев готовы к территориальным уступкам

Во всех регионах (Запад, Центр, Юг, Восток) подавляющее большинство (64-71%) отвергают вариант с официальным признанием оккупации. Аналогично абсолютное большинство независимо от региона (76-80%) отвергают передачу под контроль России неоккупированных территорий.

Сколько украинцев готовы к территориальным уступкам

Опрос проводился с 15 мая по 3 июня 2025 года. Методом телефонного интервью было опрошено 2004 респондента в возрасте от 18 лет и старше, проживающих на территориях, подконтрольных Украине. Статистическая погрешность выборки не превышала 2,9%.

Читайте также: Большинству украинцев сохранять устойчивость помогает вера в ВСУ, - опрос

Автор: 

оккупация (10199) опрос (2857) территориальная целостность (238) КМИС (334)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Взагалі-то результати опитування якраз показують , що вони проти капітуляції. Пригальмовуйте
показать весь комментарий
10.06.2025 11:10 Ответить
+4
ВСІ ЦІ ОПИТУВАННЯ для капітуляції. А решта готові ? Тоді питання - а Сумська і ХАрківська уже теж? А завтра це буде Київська і Житомир та Одеса. А після завтра Львів
показать весь комментарий
10.06.2025 11:06 Ответить
+4
показать весь комментарий
10.06.2025 11:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ВСІ ЦІ ОПИТУВАННЯ для капітуляції. А решта готові ? Тоді питання - а Сумська і ХАрківська уже теж? А завтра це буде Київська і Житомир та Одеса. А після завтра Львів
показать весь комментарий
10.06.2025 11:06 Ответить
Взагалі-то результати опитування якраз показують , що вони проти капітуляції. Пригальмовуйте
показать весь комментарий
10.06.2025 11:10 Ответить
Мається на увазі сам факт подібних опитування. І він, деяким, дає хибну надію що ось вона проблема - ті хто не хоче віддати те нещасне Запоріжжя.
А коли їх стане менше то одразу все порішаєм з братушкпми.
і зажівьом..
показать весь комментарий
10.06.2025 11:14 Ответить
Кожен баче, що бажає бачити, так Андрію??,
показать весь комментарий
10.06.2025 11:29 Ответить
Так.
показать весь комментарий
10.06.2025 11:55 Ответить
Хто таку статистику заказує? Нащо?
показать весь комментарий
10.06.2025 11:07 Ответить
Для того , щоб показати , що народ не піде на капітуляцію
Я гадав це зрозуміло
Бачу у когось IQ нижче за 100 НАБАГАТО нижче
показать весь комментарий
10.06.2025 11:11 Ответить
Ситуація зараз погана: наша влада чекає, коли розвалиться рашка, з того боку пуйло кидаючи бомби, жде , що посиплеться ЗСУ, коли закінчиться виділена ще Байденом зброя. Тому, якщо ми протримаємося зі зброєю тільки з Європи до осені хоча б, то кацапи осінню знизять планку до прийнятних для нас умов на перемовинах, бо зрозуміють, що ми можемо триматися і без допомоги США. Тоді і треба заключати перемир'я для проведення виборів!
показать весь комментарий
10.06.2025 11:08 Ответить
В них то партнери не відвалюються, на відміну від наших любих фанатів "демократичних цінностей". Навіщо їм знижувати планку? Щоб що?
показать весь комментарий
10.06.2025 11:14 Ответить
Тому що ведення такої інтенсивної війни не поповнює їх ФНБ, а навпаки. Демографічна проблема була в них і до війни. Ціни на побутові товари і харчі теж не знижуються, на нафту не зростають. А Китай може стати гірше наших партнерів: засунути ніж їм в спину - відібрати Далекий Схід по саму Арктику. Якось так...
показать весь комментарий
10.06.2025 11:36 Ответить
показать весь комментарий
10.06.2025 11:09 Ответить
І шо?
Ці і'бані маніпуляції промивають мізки шо, мовляв, все таки є якась чарівна можливість відправитись на шашликі. Просто віддамо щось непотрібне і зажівьом...
показать весь комментарий
10.06.2025 11:11 Ответить
Де ви побачили те про що написали ?
Більшість громадян України виступають проти офіційного визнання окупованих українських територій частиною Росії. Джерело: https://censor.net/ua/n3557057
показать весь комментарий
10.06.2025 11:12 Ответить
Ви чули про вікно Овертона?
показать весь комментарий
10.06.2025 11:15 Ответить
Чули. Це конспірологічний брєд, який працює тільки в головах конспіролухів
показать весь комментарий
10.06.2025 11:20 Ответить
А теорема Ферма теж конспірологічний брєд?
показать весь комментарий
10.06.2025 11:54 Ответить
тобто!
неофіційно вже всі визнали?
бо і трамп і європа, так і каже: ви визнайте, а потім розберемось....
показать весь комментарий
10.06.2025 11:16 Ответить
Сходити повоювати ці 68% не бажають?
показать весь комментарий
10.06.2025 11:19 Ответить
32% теж підуть воювати. Тільки за відмову будуть подихати на ямі обісцяні та зґвалтовані.
показать весь комментарий
10.06.2025 11:50 Ответить
Підтвердження слів Людей у Світі‼️✊✌️👍🫡
Україна⚔️🇺🇦, це ЄС + НАТО‼️
«Україна буде стояти, решта мине»
Слава Україні!» (С)
ТГ Шевченко, був правим, Борітеся, поборете! Вам Бог помагає‼️
Смерть окупантам з московії‼️
показать весь комментарий
10.06.2025 11:20 Ответить
А кажуть що проблеми з мобілізацією . 68% це скільки мульйонів штурмовиків?!
показать весь комментарий
10.06.2025 11:21 Ответить
А їсти що штурмовики стануть?
І лікувати поранених ти будеш?
показать весь комментарий
10.06.2025 11:25 Ответить
68% справляться . А я на заводі вже по 12 годин якось витримаю .
показать весь комментарий
10.06.2025 11:35 Ответить
А ось і другий пі'дор.
Все по підручнику...
показать весь комментарий
10.06.2025 11:51 Ответить
🤕🤕🤕
показать весь комментарий
10.06.2025 11:26 Ответить
Третій...
показать весь комментарий
10.06.2025 11:52 Ответить
Як набігло московське лайно з дивними ніками=поганялами від фсбшників, підгакувати та гадити Українціям!!
І це не так, і то не таке, і західні Партнери, мало і не того, дають Україні безкоштовно!!…
Таким чином, розводиться московський срач проти України!!
Підтвердження слів Людей у Світі‼️✊✌️👍🫡
Україна⚔️🇺🇦, це ЄС + НАТО‼️
«Україна буде стояти, решта мине»
Слава Україні!» (С)
ТГ Шевченко, був правим, Борітеся, поборете! Вам Бог помагає‼️
Смерть окупантам з московії‼️
показать весь комментарий
10.06.2025 11:25 Ответить
Якась хрипата гнида прийняла країну з Маріуполем, Бердянськом, Скадовськом, Сєвєродонецьком, Лисічанськом, Бахмутом, ..., найбільшою атомною станцією в Європі, ростом ВВП+4%, військом, 45млн+ громадян, ракетними програмами, інтеграцією в Євросоюз та НАТО, демократією та свободою слова.

Та сама хрипата гнида все це проср@л@, здала, скасувала а зараз нишком ці опитування замовляє.
показать весь комментарий
10.06.2025 11:29 Ответить
Де Ви проводили цi опроси? Це так ,як i рейтинг зелi 68 вiдсоткiв? Це повний бред,людям вже осточортiла ця вiйна,як i зеленський.
показать весь комментарий
10.06.2025 11:45 Ответить
Я скажу просту річ-якщо людина вижила у піхоті солдатом на посаді "стрільця",чи "стрільця-снайпера" хоча б три місяці -це Богом обдарована людина,ну а якщо цій людині під 50 чи більше,це просто фантастика.Перевірено на собі.
показать весь комментарий
10.06.2025 12:18 Ответить
а остальные 32 процента кто такие?!колоборанты зрадники?!
показать весь комментарий
10.06.2025 12:28 Ответить
взагалі то офіційне визнання окупації - це кримінальний злочин і для тих, хто хоче такого визнання - ласкаво просимо до буцигарні
показать весь комментарий
10.06.2025 12:54 Ответить
 
 