68% украинцев против официального признания оккупированных территорий российскими, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Большинство граждан Украины выступают против официального признания оккупированных украинских территорий частью России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос КМИС.

Так, 68% украинцев будут против официального признания отдельных территорий частью России.

"Готовы принять - 24% (отметим, что мы говорили об "отдельных территориях", а не всех оккупированных территориях; в зависимости от территорий может быть существенная дифференциация)", - отметили социологи.

Также абсолютное большинство - 78% - отвергло передачу под контроль России территорий, контролируемых Украиной. Готовы принять - только 15%.

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"Единственный вариант, где по крайней мере есть пространство для дискуссий, - де-факто признание контроля России без признания де-юре. Даже в этом случае 43% готовы принять, а категорически против - 48%. Однако как показывали другие опросы КМИС, если "мирный план" будет включать гарантии безопасности и другие важные для будущего Украины составляющие, то без энтузиазма, но более половины могут принять такой сценарий завершения войны", - отметили в КМИС.

Во всех регионах (Запад, Центр, Юг, Восток) подавляющее большинство (64-71%) отвергают вариант с официальным признанием оккупации. Аналогично абсолютное большинство независимо от региона (76-80%) отвергают передачу под контроль России неоккупированных территорий.

Опрос проводился с 15 мая по 3 июня 2025 года. Методом телефонного интервью было опрошено 2004 респондента в возрасте от 18 лет и старше, проживающих на территориях, подконтрольных Украине. Статистическая погрешность выборки не превышала 2,9%.

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