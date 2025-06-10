68% украинцев против официального признания оккупированных территорий российскими, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Большинство граждан Украины выступают против официального признания оккупированных украинских территорий частью России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос КМИС.
Так, 68% украинцев будут против официального признания отдельных территорий частью России.
"Готовы принять - 24% (отметим, что мы говорили об "отдельных территориях", а не всех оккупированных территориях; в зависимости от территорий может быть существенная дифференциация)", - отметили социологи.
Также абсолютное большинство - 78% - отвергло передачу под контроль России территорий, контролируемых Украиной. Готовы принять - только 15%.
"Единственный вариант, где по крайней мере есть пространство для дискуссий, - де-факто признание контроля России без признания де-юре. Даже в этом случае 43% готовы принять, а категорически против - 48%. Однако как показывали другие опросы КМИС, если "мирный план" будет включать гарантии безопасности и другие важные для будущего Украины составляющие, то без энтузиазма, но более половины могут принять такой сценарий завершения войны", - отметили в КМИС.
Во всех регионах (Запад, Центр, Юг, Восток) подавляющее большинство (64-71%) отвергают вариант с официальным признанием оккупации. Аналогично абсолютное большинство независимо от региона (76-80%) отвергают передачу под контроль России неоккупированных территорий.
Опрос проводился с 15 мая по 3 июня 2025 года. Методом телефонного интервью было опрошено 2004 респондента в возрасте от 18 лет и старше, проживающих на территориях, подконтрольных Украине. Статистическая погрешность выборки не превышала 2,9%.
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А коли їх стане менше то одразу все порішаєм з братушкпми.
і зажівьом..
Я гадав це зрозуміло
Бачу у когось IQ нижче за 100 НАБАГАТО нижче
Ці і'бані маніпуляції промивають мізки шо, мовляв, все таки є якась чарівна можливість відправитись на шашликі. Просто віддамо щось непотрібне і зажівьом...
Більшість громадян України виступають проти офіційного визнання окупованих українських територій частиною Росії. Джерело: https://censor.net/ua/n3557057
неофіційно вже всі визнали?
бо і трамп і європа, так і каже: ви визнайте, а потім розберемось....
Україна⚔️🇺🇦, це ЄС + НАТО‼️
«Україна буде стояти, решта мине»
Слава Україні!» (С)
ТГ Шевченко, був правим, Борітеся, поборете! Вам Бог помагає‼️
Смерть окупантам з московії‼️
І лікувати поранених ти будеш?
Все по підручнику...
І це не так, і то не таке, і західні Партнери, мало і не того, дають Україні безкоштовно!!…
Таким чином, розводиться московський срач проти України!!
Підтвердження слів Людей у Світі‼️✊✌️👍🫡
Україна⚔️🇺🇦, це ЄС + НАТО‼️
«Україна буде стояти, решта мине»
Слава Україні!» (С)
ТГ Шевченко, був правим, Борітеся, поборете! Вам Бог помагає‼️
Смерть окупантам з московії‼️
Та сама хрипата гнида все це проср@л@, здала, скасувала а зараз нишком ці опитування замовляє.