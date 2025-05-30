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Большинству украинцев сохранять устойчивость помогает вера в ВСУ, - опрос

зсу

Большинство украинцев находят опору в вере в Вооруженные силы Украины, что помогает им сохранять стойкость во время войны.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования компании InfoSapiens, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам руководительницы отдела социально-политических исследований InfoSapiens Анастасии Шуренковой, на первом месте среди источников силы и надежды у респондентов - вера в ВСУ, а на втором - семья и родственники. Третье место делят религия и ежедневный труд. В то же время, как отметила Шуренкова, показатель религии вырос с 21% до 28%, что является статистически значимым.

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Также она отметила, что оценка волонтерского движения несколько снизилась: с 47% в прошлом году до 42% в этом году. "Казалось бы, падение небольшое - пять процентных пунктов - но оно является статистически значимым. Это сигнал, за которым стоит следить дальше: не продолжится ли эта тенденция в будущем", - отметила Шуренкова.

Кроме того, по ее словам, доверие к президенту Украины продолжает расти, и это также является статистически значимым.

Исследование проводилось компанией InfoSapiens по заказу Национальной платформы устойчивости и сплоченности. В опросе принимали участие 1000 респондентов, а теоретическая погрешность выборки не превышает 3%.

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опрос (2852) ВСУ (6675) война в Украине (4549)


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+ 💯 !

ЗСУ це не абстракція, а люди:
солдати та офіцери

то чому ж, курва, немає поваги до людини в пікселі і бажання стати одним із них ?

про-па-ган-да !
відсутність виховання та пропаганди поваги до військових в мас-медіа, передусім державних.

натомість маємо плюндрування ЗСУ та Держави в Кам'янці

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30.05.2025 17:08 Ответить
В країни де замість Бога - намагаються опертися на оманні джерела сили(ілюзії) - ЗСУ ,волонтерів -хорошого майбутнього не проглядається..
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30.05.2025 16:56 Ответить
Україну врятував НЕ Бог, а ЗСУ і самі українці

будуть потужні ЗСУ - буде й Україна !

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30.05.2025 17:12 Ответить
Зменшуєтся довіра до волонтерів,зате збільшуєтся довіра до президента і церкви повна фігня ,хтось вірить в цю маячню.
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30.05.2025 17:08 Ответить
малоросів "попустіло".....

небезпека начебто минула.

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30.05.2025 17:14 Ответить
 
 