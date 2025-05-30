Большинству украинцев сохранять устойчивость помогает вера в ВСУ, - опрос

Большинство украинцев находят опору в вере в Вооруженные силы Украины, что помогает им сохранять стойкость во время войны.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования компании InfoSapiens, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам руководительницы отдела социально-политических исследований InfoSapiens Анастасии Шуренковой, на первом месте среди источников силы и надежды у респондентов - вера в ВСУ, а на втором - семья и родственники. Третье место делят религия и ежедневный труд. В то же время, как отметила Шуренкова, показатель религии вырос с 21% до 28%, что является статистически значимым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 65% украинцев готовы терпеть трудности ради победы, - опрос

Также она отметила, что оценка волонтерского движения несколько снизилась: с 47% в прошлом году до 42% в этом году. "Казалось бы, падение небольшое - пять процентных пунктов - но оно является статистически значимым. Это сигнал, за которым стоит следить дальше: не продолжится ли эта тенденция в будущем", - отметила Шуренкова.

Кроме того, по ее словам, доверие к президенту Украины продолжает расти, и это также является статистически значимым.

Исследование проводилось компанией InfoSapiens по заказу Национальной платформы устойчивости и сплоченности. В опросе принимали участие 1000 респондентов, а теоретическая погрешность выборки не превышает 3%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала суток на фронте произошло 119 боестолкновений, - Генштаб