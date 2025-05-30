Большинству украинцев сохранять устойчивость помогает вера в ВСУ, - опрос
Большинство украинцев находят опору в вере в Вооруженные силы Украины, что помогает им сохранять стойкость во время войны.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования компании InfoSapiens, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам руководительницы отдела социально-политических исследований InfoSapiens Анастасии Шуренковой, на первом месте среди источников силы и надежды у респондентов - вера в ВСУ, а на втором - семья и родственники. Третье место делят религия и ежедневный труд. В то же время, как отметила Шуренкова, показатель религии вырос с 21% до 28%, что является статистически значимым.
Также она отметила, что оценка волонтерского движения несколько снизилась: с 47% в прошлом году до 42% в этом году. "Казалось бы, падение небольшое - пять процентных пунктов - но оно является статистически значимым. Это сигнал, за которым стоит следить дальше: не продолжится ли эта тенденция в будущем", - отметила Шуренкова.
Кроме того, по ее словам, доверие к президенту Украины продолжает расти, и это также является статистически значимым.
Исследование проводилось компанией InfoSapiens по заказу Национальной платформы устойчивости и сплоченности. В опросе принимали участие 1000 респондентов, а теоретическая погрешность выборки не превышает 3%.
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ЗСУ це не абстракція, а люди:
солдати та офіцери
то чому ж, курва, немає поваги до людини в пікселі і бажання стати одним із них ?
про-па-ган-да !
відсутність виховання та пропаганди поваги до військових в мас-медіа, передусім державних.
натомість маємо плюндрування ЗСУ та Держави в Кам'янці
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будуть потужні ЗСУ - буде й Україна !
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небезпека начебто минула.
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