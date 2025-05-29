С начала суток на фронте произошло 119 боестолкновений, - Генштаб

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему эффективного огневого поражения, истощая по всей линии фронта. С начала этих суток произошло 119 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Сегодня оккупанты нанесли один ракетный и 58 авиационных ударов, применив одну ракету и 113 КАБов. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1113 дронов-камикадзе и осуществили 4236 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении наши войска остановили четыре атаки противника вблизи Старицы и Волчанска, еще две атаки продолжаются.

На Купянском направлении противник совершил три атакующие действия позиций наших защитников в районе Новой Кругляковки. Украинские защитники остановили две вражеские атаки, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики семь раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Липовое, Грековка и Редкодуб. К этому времени незавершенными остаются еще три боестолкновения.

На Сиверском направлении наши защитники отбили четыре вражеские атаки в сторону Григорьевки.

На Краматорском направлении пока зафиксировано пять боевых столкновений. Захватчик пытался продвигаться в направлениях Предтечино, Белой Горы, Ступочек и в районе Курдюмовки.

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На Торецком направлении россияне четыре раза атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили неподалеку Дружбы и Торецка.

На Покровском направлении захватнические подразделения 39 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Заря, Попов Яр, Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Троицкое и Андреевка. До сих пор продолжается пять боестолкновений.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 341 оккупанта, 182 из них - безвозвратно. Также уничтожено 14 автомобилей, 11 мотоциклов, два миномета, три БпЛА типа Shahed и два укрытия для личного состава. Кроме этого, поврежден танк, два автомобиля и реактивная система залпового огня БМ-21 противника.

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Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении враг 21 раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь, Багатир, Зеленое Поле, Новополь, Вильное Поле и Новодаровка. Наши защитники успешно остановили 19 атак, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

Дважды атаковал агрессор на Ореховском направлении, бои шли вблизи Степного.

На Приднепровском направлении враг провел одно наступательное действие, успеха не имел.

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Курское направление

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 11 атак российских захватчиков, десять боестолкновений до сих пор продолжаются.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Сегодня стоит отметить воинов 105-й отдельной бригады территориальной обороны и 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, которые стойко сдерживают противника.

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