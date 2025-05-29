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Новости Ситуация на фронте Ситуация на Покровском направлении
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Больше всего РФ атакует на Покровском, Курском и Лиманском направлениях, - Генштаб ВСУ

Ситуация на фронте. Где продолжаются бои 29 мая 2025 года

Силы обороны Украины за прошедшие сутки провели 205 боевых столкновений с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив три ракеты и 93 авиаудара, сбросив 176 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, осуществил 5430 обстрелов, в том числе 158 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3279 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Великий Прикол, Угроиды, Эсмань Сумской области; Долгая Балка, Заря, Александро-Калиново, Новоторецкое, Покровск, Новоукраинка, Мирноград, Сухой Яр, Запорожье, Комар, Мирное Донецкой области; Малиновка Запорожской области.

Поражение врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному пункту управления беспилотными летательными аппаратами и двум артиллерийским средствам противника.

Бои на Харьковщине

На Харьковском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Старицы, Волчанска и Красного Первого.

Ситуация на фронте 29 мая 2025 года

На Купянском направлении вчера состоялось восемь атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Загрызово и Зеленого Гая.

Ситуация на фронте 29 мая 2025 года

Ситуация на Востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Редкодуб, Колодязи, Надежда, Грековка, в Серебрянском лесу, а также в направлении населенных пунктов Карповка, Среднее, Новый Мир, Зеленая Долина.

Ситуация на фронте 29 мая 2025 года

На Северском направлении наши воины успешно остановили три атаки противника в направлении населенных пунктов Верхнекаменское и Григорьевка.

Ситуация на фронте 29 мая 2025 года

На Краматорском направлении оккупанты 15 раз атаковали в сторону Маркового, Предтечино и вблизи Часова Яра и Белой Горы.

Ситуация на фронте 29 мая 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах Торецка, Дилиевки, Дружбы и в сторону Плещеевки и Александро-Калинового.

Ситуация на фронте 29 мая 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Малиновка, Мирное, Лисовка, Котлино, Удачное, Котляровка, Орехово и в направлении населенных пунктов Заря, Алексеевка, Русин Яр, Новониколаевка, Яблоновка.

Ситуация на фронте 29 мая 2025 года

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Константинополь, Багатирь, Новополь, Зеленое Поле, Вольное Поле и в направлении Воскресенки и Отрадного.

Ситуация на фронте 29 мая 2025 года

Юг

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.

Ситуация на фронте 29 мая 2025 года

На Ореховском направлении оккупационные войска шесть раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Щербаки, Степное, Новоданиловка и Работино.

Ситуация на фронте 29 мая 2025 года

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки.

Ситуация на фронте 29 мая 2025 года

Курская область

Силы обороны Украины продолжают операцию на Курском направлении.
За прошедшие сутки на данном направлении произошло 33 боестолкновения, враг нанес 20 авиаударов, сбросив при этом 38 управляемых авиационных бомб, и совершил 205 обстрелов, четыре из которых - из реактивной системы залпового огня.

Ситуация на фронте 29 мая 2025 года

Север

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Читайте: Если Россия победит в войне против Украины, она может нацелиться на северные страны. - премьер Исландии Фростадоуттир

Автор: 

Генштаб ВС (6444) боевые действия (4278) война в Украине (4569)


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не курському а Сумському напрямку(
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29.05.2025 08:31 Ответить
 
 