Больше всего РФ атакует на Покровском, Курском и Лиманском направлениях, - Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины за прошедшие сутки провели 205 боевых столкновений с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив три ракеты и 93 авиаудара, сбросив 176 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, осуществил 5430 обстрелов, в том числе 158 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3279 дронов-камикадзе.



Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Великий Прикол, Угроиды, Эсмань Сумской области; Долгая Балка, Заря, Александро-Калиново, Новоторецкое, Покровск, Новоукраинка, Мирноград, Сухой Яр, Запорожье, Комар, Мирное Донецкой области; Малиновка Запорожской области.

Поражение врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному пункту управления беспилотными летательными аппаратами и двум артиллерийским средствам противника.

Бои на Харьковщине

На Харьковском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Старицы, Волчанска и Красного Первого.

На Купянском направлении вчера состоялось восемь атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Загрызово и Зеленого Гая.

Ситуация на Востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Редкодуб, Колодязи, Надежда, Грековка, в Серебрянском лесу, а также в направлении населенных пунктов Карповка, Среднее, Новый Мир, Зеленая Долина.

На Северском направлении наши воины успешно остановили три атаки противника в направлении населенных пунктов Верхнекаменское и Григорьевка.

На Краматорском направлении оккупанты 15 раз атаковали в сторону Маркового, Предтечино и вблизи Часова Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах Торецка, Дилиевки, Дружбы и в сторону Плещеевки и Александро-Калинового.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Малиновка, Мирное, Лисовка, Котлино, Удачное, Котляровка, Орехово и в направлении населенных пунктов Заря, Алексеевка, Русин Яр, Новониколаевка, Яблоновка.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Константинополь, Багатирь, Новополь, Зеленое Поле, Вольное Поле и в направлении Воскресенки и Отрадного.

Юг

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.

На Ореховском направлении оккупационные войска шесть раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Щербаки, Степное, Новоданиловка и Работино.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки.

Курская область

Силы обороны Украины продолжают операцию на Курском направлении.

За прошедшие сутки на данном направлении произошло 33 боестолкновения, враг нанес 20 авиаударов, сбросив при этом 38 управляемых авиационных бомб, и совершил 205 обстрелов, четыре из которых - из реактивной системы залпового огня.

Север

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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