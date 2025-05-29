УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9177 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація на фронті Ситуація на Покровському напрямку
515 1

Найбільше РФ атакує на Покровському, Курському та Лиманському напрямках, - Генштаб ЗСУ. МАПИ

Ситуація на фронті. Де тривають бої 29 травня 2025 року

Сили оборони України протягом минулої доби провели 205 бойових зіткнень із російськими окупантами.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши три ракети та 93 авіаудари, скинувши 176 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5430 обстрілів, зокрема 158 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3279 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Великий Прикіл, Угроїди, Есмань Сумської області; Довга Балка, Зоря, Олександро-Калинове, Новоторецьке, Покровськ, Новоукраїнка, Мирноград, Сухий Яр, Запоріжжя, Комар, Мирне Донецької області; Малинівка Запорізької області.

Ураження ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному пункту управління безпілотними літальними апаратами та двом артилерійським засобам противника.

Бої на Харківщині

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Стариці, Вовчанська та Красного Першого.

Ситуація на фронті 29 травня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Загризового та Зеленого Гаю.

Ситуація на фронті 29 травня 2025 року

Ситуація на Сході

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Рідкодуб, Колодязі, Надія, Греківка, у Серебрянському лісі, а також у напрямку населених пунктів Карпівка, Середнє, Новий Мир, Зелена Долина.

Ситуація на фронті 29 травня 2025 року

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили три атаки противника в напрямку населених пунктів Верхньокам’янське та Григорівка.

Ситуація на фронті 29 травня 2025 року

На Краматорському напрямку окупанти 15 разів атакували у бік Маркового, Предтечиного та поблизу Часового Яру й Білої Гори.

Ситуація на фронті 29 травня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку у районах Торецька, Диліївки, Дружби та в бік Плещіївки й Олександро-Калинового.

Ситуація на фронті 29 травня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Миролюбівка, Малинівка, Мирне, Лисівка, Котлине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та у напрямку населених пунктів Зоря, Олексіївка, Русин Яр, Новомиколаївка, Яблунівка.

Ситуація на фронті 29 травня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле та в напрямку Воскресенки й Одрадного.

Ситуація на фронті 29 травня 2025 року

Південь

На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не відбулося.

Ситуація на фронті 29 травня 2025 року

На Оріхівському напрямку окупаційні війська шість разів штурмували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Щербаки, Степове, Новоданилівка та Роботине.

Ситуація на фронті 29 травня 2025 року

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві ворожі атаки.

Ситуація на фронті 29 травня 2025 року

Курська область

Сили оборони України продовжують операцію на Курському напрямку.
Минулої доби на даному напрямку відбулося 33 боєзіткнення, ворог завдав 20 авіаударів, скинувши при цьому 38 керованих авіаційних бомб, і здійснив 205 обстрілів, чотири з яких – із реактивної системи залпового вогню.

Ситуація на фронті 29 травня 2025 року

Північ

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Читайте: Якщо Росія переможе у війні проти України, вона може націлитися на північні країни. - прем’єрка Ісландії Фростадоуттір

Автор: 

Генштаб ЗС (6746) бойові дії (4033) війна в Україні (4607)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не курському а Сумському напрямку(
показати весь коментар
29.05.2025 08:31 Відповісти
 
 