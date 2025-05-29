Якщо Росія переможе у війні проти України, вона може націлитися на північні країни. - прем’єрка Ісландії Фростадоуттір

Російська агресія проти України має для Ісландії значення. Якщо росіяни переможуть в Україні, вони звернуть свої погляди на Північ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час пресконференції за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявила прем’єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоуттір.

"Ми мали дуже конструктивне обговорення щодо арктичної безпеки. Ми знаємо про ситуацію на Півночі, це для нас дім, а не концептуальна ідея, це місце, же ми живемо. Російська агресія проти України має для нас значення, навіть якщо відбувається далеко. Якщо вони (росіяни – ред.) переможуть на східному фланзі, вони можуть звернути свої погляди на Північ, де живемо ми. Тож це й наша боротьба, і саме тому ми робимо великий внесок у допомогу Україні, що виходить навіть за межі наших зобов’язань у рамках НАТО. Але ми знаємо, що треба робити більше", - зазначила керівниця уряду Ісландії.

Вона зауважила, що здійснює перший візит до штаб-квартири НАТО на посаді прем’єр-міністра, і вважає цю поїздку дуже важливою для зміцнення відносин із союзниками та розвитку євроатлантичного партнерства. Таке партнерство Ісландія потужно підтримує з огляду на географічне положення, що визначає її належність як до Європи, так і до Північної Америки.

У цьому контексті, за словами Фростадоуттір, Ісландія розробляє та втілює нову національну політику з безпеки й оборони. Попри відсутність Збройних сил, країна зосереджена на специфічних завданнях в межах НАТО, та готова збільшувати видатки, пов’язані з обороною та з удосконаленням інфраструктурних об’єктів, включаючи авіабази, порти та послуги для союзників.

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