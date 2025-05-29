Если Россия победит в войне против Украины, она может нацелиться на северные страны. - премьер-министр Исландии Фростадоуттир

Российская агрессия против Украины имеет для Исландии значение. Если россияне победят в Украине, они обратят свои взгляды на Север.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявила премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир.

"Мы имели очень конструктивное обсуждение по арктической безопасности. Мы знаем о ситуации на Севере, это для нас дом, а не концептуальная идея, это место, где мы живем. Российская агрессия против Украины имеет для нас значение, даже если происходит далеко. Если они (россияне - ред.) победят на восточном фланге, они могут обратить свои взгляды на Север, где живем мы. Так что это и наша борьба, и именно поэтому мы делаем большой вклад в помощь Украине, что выходит даже за пределы наших обязательств в рамках НАТО. Но мы знаем, что надо делать больше", - отметила руководитель правительства Исландии.

Она отметила, что совершает первый визит в штаб-квартиру НАТО в должности премьер-министра, и считает эту поездку очень важной для укрепления отношений с союзниками и развития евроатлантического партнерства. Такое партнерство Исландия мощно поддерживает, учитывая географическое положение, определяющее ее принадлежность как к Европе, так и к Северной Америке.

В этом контексте, по словам Фростадоуттир, Исландия разрабатывает и воплощает новую национальную политику по безопасности и обороне. Несмотря на отсутствие Вооруженных сил, страна сосредоточена на специфических задачах в рамках НАТО, и готова увеличивать расходы, связанные с обороной и с совершенствованием инфраструктурных объектов, включая авиабазы, порты и услуги для союзников.

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