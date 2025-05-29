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Новости Угроза рф для Европы
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Если Россия победит в войне против Украины, она может нацелиться на северные страны. - премьер-министр Исландии Фростадоуттир

Криструн Фростадоуттир об угрозе РФ для северных стран Европы

Российская агрессия против Украины имеет для Исландии значение. Если россияне победят в Украине, они обратят свои взгляды на Север.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявила премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир.

"Мы имели очень конструктивное обсуждение по арктической безопасности. Мы знаем о ситуации на Севере, это для нас дом, а не концептуальная идея, это место, где мы живем. Российская агрессия против Украины имеет для нас значение, даже если происходит далеко. Если они (россияне - ред.) победят на восточном фланге, они могут обратить свои взгляды на Север, где живем мы. Так что это и наша борьба, и именно поэтому мы делаем большой вклад в помощь Украине, что выходит даже за пределы наших обязательств в рамках НАТО. Но мы знаем, что надо делать больше", - отметила руководитель правительства Исландии.

Она отметила, что совершает первый визит в штаб-квартиру НАТО в должности премьер-министра, и считает эту поездку очень важной для укрепления отношений с союзниками и развития евроатлантического партнерства. Такое партнерство Исландия мощно поддерживает, учитывая географическое положение, определяющее ее принадлежность как к Европе, так и к Северной Америке.

В этом контексте, по словам Фростадоуттир, Исландия разрабатывает и воплощает новую национальную политику по безопасности и обороне. Несмотря на отсутствие Вооруженных сил, страна сосредоточена на специфических задачах в рамках НАТО, и готова увеличивать расходы, связанные с обороной и с совершенствованием инфраструктурных объектов, включая авиабазы, порты и услуги для союзников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ вместе с Китаем, Северной Кореей и Ираном готовятся к длительной конфронтации с Западом, - Рютте

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Исландия (108) россия (96057) война в Украине (4523)


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Пусть Европейцы "кости " кинут на предмет на кого первого нападут москали. Если выпадет "ЧЕТ" то значит на Прибалтику, если выпадет "НЕЧЕТ" то на Финляндию. Можно еще "соломку" тянуть. Кто вытягивает короткую соломку на того и нападут. И а на крайняк есть еще КАРТЫ "ТАРО" там не ошибетесь. Предскажут точно на кого в Европе москали нападут
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29.05.2025 07:19 Ответить
Я бачу, для кацапів уже звична назва ;москалі;. Ще трохи- і самі себе називатимете кацапами.
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29.05.2025 07:33 Ответить
А може націлитися й на південні країни. А може й ні. Залізний прогноз у ісландців.
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29.05.2025 07:19 Ответить
Допомагайте більше - шоб цього не сталося
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29.05.2025 07:33 Ответить
Переможе у війні "на виснаження"? Угу.
На це є ось така думка:

 "Кремль не здатний на довгу війну: доказ на поверхні
У росії вичерпався ресурс для продовження агресії проти України.
Докази того, що кремль не здатний вести довгу та інтенсивну війну проти України, лежать на поверхні.
Якби у рашистів були сили для затяжного конфлікту, вони б не завдавали масованих повітряних ударів по українських тилах.
Натомість, ворог би виснажував наш ресурс млявою війною на лінії безпосереднього зіткнення, не особливо прагнучи просуватися вперед, зокрема "перемелював" би нашу живу силу на фронті і робив би усе, щоб український тил якнайшвидше перестав відчувати війну і поринув у турботи буденного мирного життя. Згодом трішинка між фронтом і тилом стала би прірвою. Таку країну було б легше розхитувати зсередини і завоювати. То був би ідеальний сценарій для рашистів.
Але є одне "але"...
Для реалізації такої стратегії потрібен час, а головне ресурс. У ворога немає ні того, ні іншого. Саме тому ворожі сили б'ють дронами та ракетами по мирних містах. Саме тому вони намагаються залякати нас і увесь Світ "Орєшніком" та ще чимось. Вони роблять це тому, що знаходяться на межі своїх можливостей. Через цілу низку проблем у них все сильніше "підгоряє" зсередини. Їм треба поспішати, підганяти інших, щоб у самій росії не почалася серйозна пожежа.
Вони б так не метушилися, якби вони мали впевнений запас сил.
І ще одна фундаментальна проблема ворога. Вона полягає у тому, що їхні можливості не відповідають заявленим амбіціям. Це стане очевидним і для самих пересічних росіян, якщо не поспішати.
Ворог продовжує війну з величезною напругою і безперечно боїться дуже неприємних внутрішніх "сюрпризів", які будь-якої миті може актуалізувати сьогоднішнє становище."
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29.05.2025 07:42 Ответить
А вони якраз ведуть такі мляві наступи, щоб виснажити Україну перш за все по мобресурсу
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29.05.2025 08:24 Ответить
Цікаво,європейці чекануті на всю голову,чи наполовину? Фінансують кацапію,фактично війну,купуючи нафту та газ,і мантрять про загрозу. Вас перелузають,як насіння. Хоча політикам та жирним котам типу БАСФ по барабану,хто при німцях гарно жив,той і з кацапами уживеться. А плебс-це баласт,якого позбавляться. Плани будівництва міст у Сибіру ніхто не відміняв. Welcome!
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29.05.2025 08:20 Ответить
 
 