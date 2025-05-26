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Новости Угроза рф для Европы Оборонительные расходы НАТО
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РФ вместе с Китаем, Северной Кореей и Ираном готовится к длительной конфронтации с Западом, - Рютте

Марк Рютте подчеркнул угрозы со стороны РФ и ее союзников

Россия при поддержке Китая, Ирана и КНДР готовится к длительной конфронтации с Западом. Учитывая это, союзники по НАТО должны увеличить оборонные расходы и сделать Альянс сильнее, чтобы быть готовыми ответить на любые вызовы.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте во время выступления на заседании Парламентской ассамблеи НАТО, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Во время саммита в Гааге в следующем месте лидеры стран-союзниц будут принимать решения, чтобы сделать НАТО более сильным, справедливым и смертоносным союзом. Потому что мы живем в более опасном мире, и это критический момент для нашей безопасности. Есть многочисленные угрозы и вызовы. Это жестокая российская война против Украины, терроризм и интенсивная глобальная конкуренция, вспышки по всему миру - от Ближнего Востока до Азии. Россия объединяется с Китаем, Северной Кореей и Ираном, они вкладываются в военные возможности и готовятся к долговременной конфронтации", - сказал генсек Альянса.

По словам Рютте, для того, чтобы сделать НАТО сильнее, союзники должны в первую очередь увеличить свои оборонные расходы. В частности, страны-члены Альянса должны больше инвестировать в оборону.

"Нам нужно больше ресурсов, больше сил и возможностей, чтобы мы были готовы предстать перед любой угрозой и выполнить наши коллективные планы обороны в полной мере", - сказал генчек НАТО.

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Он отметил, что оборонных расходов в 2% от ВВП пока недостаточно. Рютте отметил, что некоторые из стран-союзниц ставят перед собой гораздо более амбициозные цели, приближающиеся или даже превышающие 5% от ВВП на оборону.

Также, как рассказал Рютте, союзники нуждаются в увеличении оборонного производства, а следовательно необходимо дальнейшее развитие оборонной промышленной базы по всему Альянсу.

"Мы намерены увеличить объемы производства, ускорить инновации и устранить барьеры для сотрудничества. Саммит в Гааге пошлет четкий сигнал относительно заказа для промышленности. Промышленность должна ответить на наши потребности. При этом увеличение оборонного производства будет позитивным не только для нашей безопасности - это будет позитивным также для нашей экономики. Я ожидаю, что союзники будут тратить больше и лучше, тратить вместе на критические способности для наших вооруженных сил", - сказал руководитель Альянса.

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Автор: 

Китай (3023) КНДР (1219) НАТО (10042) россия (96001) Рютте Марк (374)


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Топ комментарии
+3
Ну Китай то таке, эти хитрозадые товарищи, могут готовится к чему угодно, но сдаётся мне что территории раиссии их интересуют гораздо больше чем война с Западом.
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26.05.2025 19:39
+3
Ми вам вже 3 роки про це толдичим,дійшло нарешті?
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26.05.2025 19:44
+3
поки що на будь які виклики відповідає лише Україна усі інші сцяться.
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26.05.2025 19:46
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Поки в них ніяких перепон - шо хотят те й воротят
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26.05.2025 19:38 Ответить
І не забувайте бити по нафтовій ціні та ловити тіньові флоти і тіньові чемодани!!
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26.05.2025 19:38 Ответить
Ну Китай то таке, эти хитрозадые товарищи, могут готовится к чему угодно, но сдаётся мне что территории раиссии их интересуют гораздо больше чем война с Западом.
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26.05.2025 19:39 Ответить
Також територія раіси дає їм вихід до полярних ресурсів та шляхів лодоколами
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26.05.2025 19:50 Ответить
Ми вам вже 3 роки про це толдичим,дійшло нарешті?
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26.05.2025 19:44 Ответить
Чергове занебоковуення.
Надайте сьогодні Україні ******* озброєння і НАТО в майбутньому значно меньш з підрахунками ********* озброєння України буде витрачати на протидію рашки, узкоглазих і іже з ними.
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26.05.2025 19:44 Ответить
поки що на будь які виклики відповідає лише Україна усі інші сцяться.
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26.05.2025 19:46 Ответить
- Ми маємо намір збільшити...
- Саміт у Гаазі надішле чіткий сигнал...
- Промисловість має відповісти...
- Збільшення оборонного виробництва буде добрим...
- Я очікую, що союзники витрачатимуть більше та краще

За все гарне, проти всього поганого. Чіткіших рамок у нас для вас нема.
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26.05.2025 19:46 Ответить
РФ разом з Китаєм, Північною Кореєю й Іраном готуються до тривалої конфронтації з Заходом, підготовку "т рамбон" почав ще за минулої каденції.коли пересікав демаркаційну лінію і "ручкався" з корейським "карльсоном"
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26.05.2025 19:58 Ответить
на 17-й рік за глузд узялися. Це потрібно було робити ще у 2008 році, якщо не в 1989 році, коли русскочелюстні війну у Молдові розв'язали.
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26.05.2025 20:06 Ответить
нарешті ...почали про це розказувати ...а прівентівненнько так років зо 20, зрозуміти про підступність китаю та русні з іраном ,на Заході не вистачало мізків ?! ...
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26.05.2025 20:35 Ответить
China wants no confrontation, it wants to trade with everyone, regardless of ideology or political system. In fact, the new China has organized itself as one huge for-profit corporation, using US corporation as a model, with the CEO having absolute power over both the decision making and the employees. Embracing prosperity as a goal, combining consistency and flexibility, ambition and pragmatism, progress and discipline, China has become a formidable force on the world stage. The election of Donald Trump is above all a response to China's rapid rise. It is no longer obvious that the US model, as it exists now, automatically gurantees a higher effectiveness and efficiency than China's.
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26.05.2025 20:36 Ответить
Китаю відкрита війна лише нашкодить. Буде необхідність, то поряд є кому
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26.05.2025 20:50 Ответить
 
 