РФ вместе с Китаем, Северной Кореей и Ираном готовится к длительной конфронтации с Западом, - Рютте

Россия при поддержке Китая, Ирана и КНДР готовится к длительной конфронтации с Западом. Учитывая это, союзники по НАТО должны увеличить оборонные расходы и сделать Альянс сильнее, чтобы быть готовыми ответить на любые вызовы.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте во время выступления на заседании Парламентской ассамблеи НАТО, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Во время саммита в Гааге в следующем месте лидеры стран-союзниц будут принимать решения, чтобы сделать НАТО более сильным, справедливым и смертоносным союзом. Потому что мы живем в более опасном мире, и это критический момент для нашей безопасности. Есть многочисленные угрозы и вызовы. Это жестокая российская война против Украины, терроризм и интенсивная глобальная конкуренция, вспышки по всему миру - от Ближнего Востока до Азии. Россия объединяется с Китаем, Северной Кореей и Ираном, они вкладываются в военные возможности и готовятся к долговременной конфронтации", - сказал генсек Альянса.

По словам Рютте, для того, чтобы сделать НАТО сильнее, союзники должны в первую очередь увеличить свои оборонные расходы. В частности, страны-члены Альянса должны больше инвестировать в оборону.

"Нам нужно больше ресурсов, больше сил и возможностей, чтобы мы были готовы предстать перед любой угрозой и выполнить наши коллективные планы обороны в полной мере", - сказал генчек НАТО.

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Он отметил, что оборонных расходов в 2% от ВВП пока недостаточно. Рютте отметил, что некоторые из стран-союзниц ставят перед собой гораздо более амбициозные цели, приближающиеся или даже превышающие 5% от ВВП на оборону.

Также, как рассказал Рютте, союзники нуждаются в увеличении оборонного производства, а следовательно необходимо дальнейшее развитие оборонной промышленной базы по всему Альянсу.

"Мы намерены увеличить объемы производства, ускорить инновации и устранить барьеры для сотрудничества. Саммит в Гааге пошлет четкий сигнал относительно заказа для промышленности. Промышленность должна ответить на наши потребности. При этом увеличение оборонного производства будет позитивным не только для нашей безопасности - это будет позитивным также для нашей экономики. Я ожидаю, что союзники будут тратить больше и лучше, тратить вместе на критические способности для наших вооруженных сил", - сказал руководитель Альянса.

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