США хотят от НАТО четкого плана по увеличению расходов на оборону

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер считает, что Альянс должен предоставить четкий план достижения цели расходов на оборону в 5% ВВП с акцентом на "жесткие оборонные возможности".

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Дипломат отметил, что НАТО нужно что-то другое, чем обещание, согласованное на саммите в Уэльсе в 2014 году, где все согласились тратить 2% ВВП на оборону.

"Нам нужны четкие шаги для достижения этих целей, и в то же время нам нужно убедиться, что все наши союзники понимают: расходы должны быть направлены прежде всего на жесткие оборонительные способности", - пояснил он.

На саммите НАТО страны-члены Альянса, ожидается, договорятся о новой цели расходов на оборону. Генсек Рютте предлагает увеличить расходы до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП потратить на оборонные цели.

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