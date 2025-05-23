РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9323 посетителя онлайн
Новости Расходы на оборону Оборонительные расходы НАТО
376 4

США хотят от НАТО четкого плана по увеличению расходов на оборону

Расходы НАТО на оборону. Чего хотят США

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер считает, что Альянс должен предоставить четкий план достижения цели расходов на оборону в 5% ВВП с акцентом на "жесткие оборонные возможности".

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Дипломат отметил, что НАТО нужно что-то другое, чем обещание, согласованное на саммите в Уэльсе в 2014 году, где все согласились тратить 2% ВВП на оборону.

"Нам нужны четкие шаги для достижения этих целей, и в то же время нам нужно убедиться, что все наши союзники понимают: расходы должны быть направлены прежде всего на жесткие оборонительные способности", - пояснил он.

На саммите НАТО страны-члены Альянса, ожидается, договорятся о новой цели расходов на оборону. Генсек Рютте предлагает увеличить расходы до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП потратить на оборонные цели.

Также читайте: Трамп будет участвовать в саммите НАТО: присоединится к ключевым обсуждениям

Автор: 

НАТО (10045) оборона (5225) США (27043)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
США дайте чіткий план оборони на східному фланзі.
А не виводьте війська
показать весь комментарий
23.05.2025 11:57 Ответить
Краснов может только выполнять приказы путина.Весь сценарий написан для него на Лубянке , - его задача помочь русским завоевать Европу вплоть до Атлантики,
показать весь комментарий
23.05.2025 12:21 Ответить
Виявилося, що США - це країна флюгер, а ми гадали, що оплот демократії. Ну їх нах...
показать весь комментарий
23.05.2025 12:52 Ответить
План є. Його покажуть зразу як Трамп покаже план по тарифах.
показать весь комментарий
23.05.2025 14:29 Ответить
 
 