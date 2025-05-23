США хочуть від НАТО чіткого плану щодо збільшення видатків на оборону

Посол США при НАТО Метью Вітакер вважає, що Альянс має надати чіткий план досягнення цілі витрат на оборону у 5% ВВП з акцентом на "жорсткі оборонні можливості".

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Дипломат зазначив, що НАТО потрібно щось інше, ніж обіцянка, узгоджена на саміті в Уельсі у 2014 році, де всі погодилися витрачати 2% ВВП на оборону.

"Нам потрібні чіткі кроки для досягнення цих цілей, і водночас нам потрібно переконатися, що всі наші союзники розуміють: витрати мають бути спрямовані передусім на жорсткі оборонні спроможності", - пояснив він.

На саміті НАТО країни-члени Альянсу, очікується, домовляться про нову ціль видатків на оборону. Генсек Рютте пропонує збільшити видатки до 3,5% ВВП та ще 1,5% ВВП витратити на оборонні цілі.

Також читайте: Трамп братиме участь у саміті НАТО: приєднається до ключових обговорень