США хочуть від НАТО чіткого плану щодо збільшення видатків на оборону
Посол США при НАТО Метью Вітакер вважає, що Альянс має надати чіткий план досягнення цілі витрат на оборону у 5% ВВП з акцентом на "жорсткі оборонні можливості".
Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Дипломат зазначив, що НАТО потрібно щось інше, ніж обіцянка, узгоджена на саміті в Уельсі у 2014 році, де всі погодилися витрачати 2% ВВП на оборону.
"Нам потрібні чіткі кроки для досягнення цих цілей, і водночас нам потрібно переконатися, що всі наші союзники розуміють: витрати мають бути спрямовані передусім на жорсткі оборонні спроможності", - пояснив він.
На саміті НАТО країни-члени Альянсу, очікується, домовляться про нову ціль видатків на оборону. Генсек Рютте пропонує збільшити видатки до 3,5% ВВП та ще 1,5% ВВП витратити на оборонні цілі.
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