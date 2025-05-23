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Новини Витрати на оборону Оборонні витрати НАТО
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США хочуть від НАТО чіткого плану щодо збільшення видатків на оборону

Витрати НАТО на оборону. Чого хочуть США

Посол США при НАТО Метью Вітакер вважає, що Альянс має надати чіткий план досягнення цілі витрат на оборону у 5% ВВП з акцентом на "жорсткі оборонні можливості".

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Дипломат зазначив, що НАТО потрібно щось інше, ніж обіцянка, узгоджена на саміті в Уельсі у 2014 році, де всі погодилися витрачати 2% ВВП на оборону.

"Нам потрібні чіткі кроки для досягнення цих цілей, і водночас нам потрібно переконатися, що всі наші союзники розуміють: витрати мають бути спрямовані передусім на жорсткі оборонні спроможності", - пояснив він.

На саміті НАТО країни-члени Альянсу, очікується, домовляться про нову ціль видатків на оборону. Генсек Рютте пропонує збільшити видатки до 3,5% ВВП та ще 1,5% ВВП витратити на оборонні цілі.

Також читайте: Трамп братиме участь у саміті НАТО: приєднається до ключових обговорень

Автор: 

НАТО (6506) оборона (4812) США (23290)


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США дайте чіткий план оборони на східному фланзі.
А не виводьте війська
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23.05.2025 11:57 Відповісти
Краснов может только выполнять приказы путина.Весь сценарий написан для него на Лубянке , - его задача помочь русским завоевать Европу вплоть до Атлантики,
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23.05.2025 12:21 Відповісти
Виявилося, що США - це країна флюгер, а ми гадали, що оплот демократії. Ну їх нах...
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23.05.2025 12:52 Відповісти
План є. Його покажуть зразу як Трамп покаже план по тарифах.
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23.05.2025 14:29 Відповісти
 
 