РФ разом з Китаєм, Північною Кореєю й Іраном готуються до тривалої конфронтації з Заходом, - Рютте

Росія за підтримки Китаю, Ірану та КНДР готується до тривалої конфронтації із Заходом. З огляду на це, союзники по НАТО мають збільшити оборонні витрати та зробити Альянс сильнішим, щоб бути готовими відповісти на будь-які виклики.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте під час виступу на засіданні Парламентської асамблеї НАТО, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Під час саміту в Гаазі наступного місця лідери країн-союзниць прийматимуть рішення, щоб зробити НАТО сильнішим, справедливішим та смертоноснішим союзом. Тому що ми живемо у більш небезпечному світі, і це критичний момент для нашої безпеки. Є чисельні загрози та виклики. Це жорстока російська війна проти України, тероризм та інтенсивна глобальна конкуренція, спалахи по всьому світу - від Близького Сходу до Азії. Росія єднається з Китаєм, Північною Кореєю й Іраном, вони вкладаються у військові спроможності та готуються до довготривалої конфронтації", - сказав генсек Альянсу.

За словами Рютте, для того, щоб зробити НАТО сильнішим, союзники мають найперше збільшити свої оборонні витрати. Зокрема, країни-члени Альянсу мають більше інвестувати в оборону.

"Нам потрібно більше ресурсів, більше сил та спроможностей, щоб ми були готовими постати перед будь-якою загрозою, та виконати наші колективні плани оборони повною мірою", - сказав генчек НАТО.

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Він зауважив, що оборонних витрат у 2% від ВВП наразі недостатньо. Рютте зазначив, що деякі з країн-союзниць ставлять перед собою набагато амбітніші цілі, що наближаються або навіть перевищують 5% від ВВП на оборону.

Також, як розповів, Рютте союзники потребують більшого оборонного виробництва, а отже подальшого розвитку оборонної промислової бази по всьому Альянсу.

"Ми маємо намір збільшити обсяги виробництва, прискорити інновації та усунути бар’єри для співробітництва. Саміт у Гаазі надішле чіткий сигнал щодо замовлення для промисловості. Промисловість має відповісти на наші потреби. При цьому збільшення оборонного виробництва буде добрим не лише для нашої безпеки - це буде добрим також для нашої економіки. Я очікую, що союзники витрачатимуть більше та краще, витрачатимуть разом на критичні спроможності для наших збройних сил", - сказав керівник Альянсу.

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