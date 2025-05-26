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Новини Загроза РФ перед Європою Оборонні витрати НАТО
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РФ разом з Китаєм, Північною Кореєю й Іраном готуються до тривалої конфронтації з Заходом, - Рютте

Марк Рютте наголосив на загрозах від РФ та її союзників

Росія за підтримки Китаю, Ірану та КНДР готується до тривалої конфронтації із Заходом. З огляду на це, союзники по НАТО мають збільшити оборонні витрати та зробити Альянс сильнішим, щоб бути готовими відповісти на будь-які виклики.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте під час виступу на засіданні Парламентської асамблеї НАТО, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Під час саміту в Гаазі наступного місця лідери країн-союзниць прийматимуть рішення, щоб зробити НАТО сильнішим, справедливішим та смертоноснішим союзом. Тому що ми живемо у більш небезпечному світі, і це критичний момент для нашої безпеки. Є чисельні загрози та виклики. Це жорстока російська війна проти України, тероризм та інтенсивна глобальна конкуренція, спалахи по всьому світу - від Близького Сходу до Азії. Росія єднається з Китаєм, Північною Кореєю й Іраном, вони вкладаються у військові спроможності та готуються до довготривалої конфронтації", - сказав генсек Альянсу.

За словами Рютте, для того, щоб зробити НАТО сильнішим, союзники мають найперше збільшити свої оборонні витрати. Зокрема, країни-члени Альянсу мають більше інвестувати в оборону.

"Нам потрібно більше ресурсів, більше сил та спроможностей, щоб ми були готовими постати перед будь-якою загрозою, та виконати наші колективні плани оборони повною мірою", - сказав генчек НАТО.

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Він зауважив, що оборонних витрат у 2% від ВВП наразі недостатньо. Рютте зазначив, що деякі  з країн-союзниць ставлять перед собою набагато амбітніші цілі, що наближаються або навіть перевищують 5% від ВВП на оборону.

Також, як розповів, Рютте союзники потребують більшого оборонного виробництва, а отже подальшого розвитку оборонної промислової бази по всьому Альянсу.

"Ми маємо намір збільшити обсяги виробництва, прискорити інновації та усунути бар’єри для співробітництва. Саміт у Гаазі надішле чіткий сигнал щодо замовлення для промисловості. Промисловість має відповісти на наші потреби. При цьому збільшення оборонного виробництва буде добрим не лише для нашої безпеки - це буде добрим також для нашої економіки. Я очікую, що союзники витрачатимуть більше та краще, витрачатимуть разом на критичні спроможності для наших збройних сил", - сказав керівник Альянсу.

Читайте також: США хочуть від НАТО чіткого плану щодо збільшення видатків на оборону

Автор: 

Китай (4674) КНДР (1243) НАТО (6503) росія (65800) Рютте Марк (417)


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Топ коментарі
+3
Ну Китай то таке, эти хитрозадые товарищи, могут готовится к чему угодно, но сдаётся мне что территории раиссии их интересуют гораздо больше чем война с Западом.
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26.05.2025 19:39
+3
Ми вам вже 3 роки про це толдичим,дійшло нарешті?
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26.05.2025 19:44
+3
поки що на будь які виклики відповідає лише Україна усі інші сцяться.
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26.05.2025 19:46
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Поки в них ніяких перепон - шо хотят те й воротят
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26.05.2025 19:38 Відповісти
І не забувайте бити по нафтовій ціні та ловити тіньові флоти і тіньові чемодани!!
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26.05.2025 19:38 Відповісти
Ну Китай то таке, эти хитрозадые товарищи, могут готовится к чему угодно, но сдаётся мне что территории раиссии их интересуют гораздо больше чем война с Западом.
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26.05.2025 19:39 Відповісти
Також територія раіси дає їм вихід до полярних ресурсів та шляхів лодоколами
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26.05.2025 19:50 Відповісти
Ми вам вже 3 роки про це толдичим,дійшло нарешті?
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26.05.2025 19:44 Відповісти
Чергове занебоковуення.
Надайте сьогодні Україні ******* озброєння і НАТО в майбутньому значно меньш з підрахунками ********* озброєння України буде витрачати на протидію рашки, узкоглазих і іже з ними.
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26.05.2025 19:44 Відповісти
поки що на будь які виклики відповідає лише Україна усі інші сцяться.
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26.05.2025 19:46 Відповісти
- Ми маємо намір збільшити...
- Саміт у Гаазі надішле чіткий сигнал...
- Промисловість має відповісти...
- Збільшення оборонного виробництва буде добрим...
- Я очікую, що союзники витрачатимуть більше та краще

За все гарне, проти всього поганого. Чіткіших рамок у нас для вас нема.
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26.05.2025 19:46 Відповісти
РФ разом з Китаєм, Північною Кореєю й Іраном готуються до тривалої конфронтації з Заходом, підготовку "т рамбон" почав ще за минулої каденції.коли пересікав демаркаційну лінію і "ручкався" з корейським "карльсоном"
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26.05.2025 19:58 Відповісти
на 17-й рік за глузд узялися. Це потрібно було робити ще у 2008 році, якщо не в 1989 році, коли русскочелюстні війну у Молдові розв'язали.
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26.05.2025 20:06 Відповісти
нарешті ...почали про це розказувати ...а прівентівненнько так років зо 20, зрозуміти про підступність китаю та русні з іраном ,на Заході не вистачало мізків ?! ...
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26.05.2025 20:35 Відповісти
China wants no confrontation, it wants to trade with everyone, regardless of ideology or political system. In fact, the new China has organized itself as one huge for-profit corporation, using US corporation as a model, with the CEO having absolute power over both the decision making and the employees. Embracing prosperity as a goal, combining consistency and flexibility, ambition and pragmatism, progress and discipline, China has become a formidable force on the world stage. The election of Donald Trump is above all a response to China's rapid rise. It is no longer obvious that the US model, as it exists now, automatically gurantees a higher effectiveness and efficiency than China's.
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26.05.2025 20:36 Відповісти
Китаю відкрита війна лише нашкодить. Буде необхідність, то поряд є кому
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26.05.2025 20:50 Відповісти
 
 