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Новости Обновленные карты DeepState Обновление карты DeepState
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Войска РФ оккупировали Зеленое Поле в Донецкой области и продвинулись в Сумской области, - DeepState

Российские войска оккупировали село Зеленое Поле в Донецкой области и имеют продвижение в приграничных населенных пунктах Сумской области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Зеленое Поле (Донецкая область), а также продвинулся возле Новоселки (Донецкая область), Водолагов, в Локне и Беловодах (Сумская область)", - отметили аналитики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты продвинулись возле Троицкого, Яблоновки, Старой Николаевки и Малиновки, - DeepState. КАРТЫ

DeepState обновили карту боев
DeepState обновили карту боев

Автор: 

Сумская область (3271) Донецкая область (9929) боевые действия (4264) Зеленое Поле (5) Новоселка (13) Водолаги (1) Локня (1) Беловоди (3) DeepState (137)


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Топ комментарии
+12
Сирського вже і не видно ніде і не чути його бравурних повідомлень.
Може вже на свою батьківщину злиняв - у рашку?
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29.05.2025 15:52
+9
Зегниди разом з кацапом сирськім все здають, скоро кацапи знову будуть під Києвом. Те що зепідори не змогли зробити в 22, дороблюють тепер. Все по оманському плану. ********.
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29.05.2025 15:54
+7
Спакуха. Ща якусь посадку, чи хутір відібють і зявиться сирській і загундосить потужно лідор
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29.05.2025 15:55
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Сирського вже і не видно ніде і не чути його бравурних повідомлень.
Може вже на свою батьківщину злиняв - у рашку?
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29.05.2025 15:52 Ответить
Спакуха. Ща якусь посадку, чи хутір відібють і зявиться сирській і загундосить потужно лідор
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29.05.2025 15:55 Ответить
Як був початок курської операції то він не вилазив з екранів телемарафону.
Бадьоро докладав Зеленському про успіхи.
Як відступили з курської області так він відтоді майже не показується на людях.
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29.05.2025 15:58 Ответить
Перемог стало менше. Одні провтики. Тому і не видно військового генія і титана.
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29.05.2025 16:01 Ответить
Ну не створений він для перемог та успішного керування армією.
Він створений тільки для вилизування задниці верховного...
Саме з цією метою його і призначили головкомом.
Зелі та єрмачку потрібні саме такі, які працюють по методу "чого ізволітє" а не такі які вміють успішно командувати армією та перемагати рашистів.
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29.05.2025 16:06 Ответить
Зегниди разом з кацапом сирськім все здають, скоро кацапи знову будуть під Києвом. Те що зепідори не змогли зробити в 22, дороблюють тепер. Все по оманському плану. ********.
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29.05.2025 15:54 Ответить
Та так, по-мєлочам. Головне, що мудрий наріт не панікує, а гуртується навколо лідора і пророка його єлдака.Соціологія свідчить, що рейтинг у президента росте. 74% , є ще куди рости і над чим працювати.
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29.05.2025 15:59 Ответить
где Безумная сейчас самое время отмазывать Зелю и что во всем виноваты военные
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29.05.2025 15:57 Ответить
А що ж, отой пересидент, з потужними менегерами на директоратах в опу, все ошивається по закордонах?
Не на часі?? Саміти міру-мір??
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29.05.2025 16:00 Ответить
бездарне керівництво
кацапи ніколи нічого не вміли робити
вони безрукі і безголові
його куди не постав- все просере
Все, що сирські вміють добре робити
все і скрізь обсирати і просирати.

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29.05.2025 16:11 Ответить
Сирський народився у Владімірській області у рашці, вчився на офіцера у московському вищому військово командному училищі.
З ним давно вже все зрозуміло. Рашист.
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29.05.2025 16:19 Ответить
Зелене поле. Это там где петух на три области пел.
Это стык Донецкой Запорожской и Днепропетровской.
В. Новоселка пала ранней весной. Богатырь на право, З. Поле налево еще были украинскими. Кацапы движутся очень медленно.
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29.05.2025 16:18 Ответить
ну в Сумской что то не очень медленно они движутся при том что там самые как говорили лучшие бригады и всё было готово чтоб отбивать штурмы
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29.05.2025 16:26 Ответить
 
 