Войска РФ оккупировали Зеленое Поле в Донецкой области и продвинулись в Сумской области, - DeepState
Российские войска оккупировали село Зеленое Поле в Донецкой области и имеют продвижение в приграничных населенных пунктах Сумской области.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг оккупировал Зеленое Поле (Донецкая область), а также продвинулся возле Новоселки (Донецкая область), Водолагов, в Локне и Беловодах (Сумская область)", - отметили аналитики.
Топ комментарии
+12 Николай Влад
показать весь комментарий29.05.2025 15:52 Ссылка
+9 Алекс Корвин
показать весь комментарий29.05.2025 15:54 Ссылка
+7 Ігор Климчук #581263
показать весь комментарий29.05.2025 15:55 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Може вже на свою батьківщину злиняв - у рашку?
Бадьоро докладав Зеленському про успіхи.
Як відступили з курської області так він відтоді майже не показується на людях.
Він створений тільки для вилизування задниці верховного...
Саме з цією метою його і призначили головкомом.
Зелі та єрмачку потрібні саме такі, які працюють по методу "чого ізволітє" а не такі які вміють успішно командувати армією та перемагати рашистів.
Не на часі?? Саміти міру-мір??
кацапи ніколи нічого не вміли робити
вони безрукі і безголові
його куди не постав- все просере
Все, що сирські вміють добре робити
все і скрізь обсирати і просирати.
З ним давно вже все зрозуміло. Рашист.
Это стык Донецкой Запорожской и Днепропетровской.
В. Новоселка пала ранней весной. Богатырь на право, З. Поле налево еще были украинскими. Кацапы движутся очень медленно.