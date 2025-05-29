Войска РФ оккупировали Зеленое Поле в Донецкой области и продвинулись в Сумской области, - DeepState

Российские войска оккупировали село Зеленое Поле в Донецкой области и имеют продвижение в приграничных населенных пунктах Сумской области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Зеленое Поле (Донецкая область), а также продвинулся возле Новоселки (Донецкая область), Водолагов, в Локне и Беловодах (Сумская область)", - отметили аналитики.

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