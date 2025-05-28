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Рашисты продвинулись возле Троицкого, Яблоновки, Старой Николаевки и Малиновки, - DeepState

Российские войска имеют продвижение в Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся возле Троицкого, Яблоновки, Старой Николаевки и в Малиновке", - отметили там.

Читайте: Враг продвинулся на Сумщине, Харьковщине и Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

DeepState обновили карту боевых действий
Троицкое
DeepState обновили карту боевых действий
Яблоновка
DeepState обновили карту боевых действий
Старая Николаевка
DeepState обновили карту боевых действий
Малиновка

Автор: 

Донецкая область (9920) боевые действия (4258) Краматорский район (327) Покровский район (663) Старая Николаевка (6) Яблоновка (7) Малиновка (12) Троицкое (2) DeepState (137)


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Скоро кацапи знову під Києвом будуть, у зелуп і їх ставленика кацапа сирського все йде за планом.
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28.05.2025 13:25 Ответить
А ти , й надалі , будеш по клаві тицяти ..
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28.05.2025 14:58 Ответить
У Ст. Миколаївці, судячи з мапи, для ЗСУ формується черговий "котел"... Але для ГШ - то х-ня: Генштаб з посіпаками продовжує "косити" кацапів цілими Бурятіями і Кабардино-Балкаріями...
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28.05.2025 13:28 Ответить
Військові попереджають, що літо буде дуже важким.
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28.05.2025 13:59 Ответить
Красномовно згадуються слова Зеленського через, що зняли Залужного, бо буцімто фронт стоїть на одному місці і нам треба швидкі рішення. А що зараз бачимо при Сирському? фронт дійсно не стоїть на одному місці кожного дня просування але тільки не з нашого боку а Сирський так і не спромігся зупинти рашистів!!!
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28.05.2025 14:00 Ответить
Якщо при Залужному були успіхи і контрнаступ ,то при Сирському лише відступ ,саме для того "найвеличніший" замінив ?
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28.05.2025 14:40 Ответить
Які успіхи , конкретно ?
А головне - про втрати не забуваємо
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28.05.2025 14:59 Ответить
Киев за три дня ,а застряли на 3 года под Малиновкой .
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28.05.2025 14:53 Ответить
Сирський наполегливо, невпинно та зухвало виконує завдання по здачі території України з 2015 року. З Дебальцево. Незамінний кадр для ОПи.
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28.05.2025 15:34 Ответить
 
 