Рашисты продвинулись возле Троицкого, Яблоновки, Старой Николаевки и Малиновки, - DeepState

Российские войска имеют продвижение в Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся возле Троицкого, Яблоновки, Старой Николаевки и в Малиновке", - отметили там.

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Троицкое

Яблоновка

Старая Николаевка