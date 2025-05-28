Рашисты продвинулись возле Троицкого, Яблоновки, Старой Николаевки и Малиновки, - DeepState
Российские войска имеют продвижение в Донецкой области.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся возле Троицкого, Яблоновки, Старой Николаевки и в Малиновке", - отметили там.
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